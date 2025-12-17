Lên Điện Biên xem Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào
GĐXH - Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào lần thứ IX sẽ diễn ra tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên trong 3 ngày 19–21/12. Đây là sự kiện văn hóa thường niên do các địa phương có chung đường biên giới luân phiên tổ chức.
Nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc
Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc là lễ hội văn hoá đặc biệt, diễn ra định kỳ 1 năm/lần do các địa phương có chung đường biên giới thuộc 3 nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc luân phiên đăng cai tổ chức.
Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, mở rộng giao lưu, hợp tác và đối ngoại nhân dân giữa các địa phương vùng biên giới. Là dịp quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc 3 nước, giới thiệu tiềm năng du lịch, mở rộng cơ hội hợp tác; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác, phát triển bền vững giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới 3 nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc.
Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc lần thứ IX, năm 2025 do tỉnh Điện Biên đăng cai tổ chức với sự tham gia của các Đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên, tỉnh Lai Châu nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các Đoàn đại biểu tỉnh Phông-Sa-Lỳ - nước CHDCND Lào, Đoàn đại biểu huyện Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ - tỉnh Vân Nam, nước CHND Trung Hoa.
Lễ hội mang chủ đề "Đoàn kết, hữu nghị - Thắm tình biên cương - Cùng nhau phát triển", diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 19/12 đến ngày 21/12 năm 2025) tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Lễ hội gồm chuỗi các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch phong phú, mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc, địa phương 3 nước như: Khai mạc Lễ hội với chương trình nghệ thuật đặc sắc, thể hiện vẻ đẹp mảnh đất, con người, tiềm năng, thế mạnh, lan toả và tôn vinh tình đoàn kết hữu nghĩ tốt đẹp, bền vững giữa các địa phương nói riêng, giữa Việt Nam với Lào, Trung Quốc nói chung; Giao lưu văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc; Không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch, triển lãm ảnh…
Pickleball "đọ" với ném còn, kéo co
Các hoạt động giao lưu và thi đấu thể thao cũng là nội dung được đông đảo người dân và du khách quan tâm. Trong những ngày diễn ra lễ hội, tại bản Phiêng Lơi, phường Điện Biên Phủ sẽ tổ chức giao lưu, thi đấu và trải nghiệm 6 môn thể thao gồm ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh cù, kéo co và pickleball. Đây đều là những môn thể thao mang tính truyền thống hoặc có tính cộng đồng cao, góp phần tạo không khí sôi động, gắn kết các đoàn đại biểu và người dân tham gia lễ hội.
Gắn với mục tiêu quảng bá và phát triển du lịch, BTC Lễ hội tổ chức chương trình Famtrip khảo sát sản phẩm du lịch và gặp mặt các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành của ba nước. Chương trình được triển khai tại phường Điện Biên Phủ và một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trực tiếp trải nghiệm, đánh giá sản phẩm du lịch địa phương, từ đó thúc đẩy hợp tác, xây dựng tour, tuyến liên vùng và liên quốc gia.
Lễ bế mạc Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc lần thứ IX dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 21/12/2025, tại Quảng trường 7-5, phường Điện Biên Phủ. Tại đây, Ban Tổ chức sẽ tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức lễ hội, đồng thời thực hiện nghi thức trao cờ đăng cai Lễ hội Ném còn lần thứ X. Chương trình bế mạc khép lại bằng hoạt động đốt lửa trại và vòng xòe giã bạn, tạo dấu ấn giàu cảm xúc, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn đại biểu và cộng đồng tham dự.
Lễ hội Hoa Anh Đào diễn ra vào tháng 1/2026
Sau những ngày diễn ra chính thức, tỉnh Điện Biên vẫn thực hiện nhiều hoạt động hấp dẫn như: Giải Leo núi chinh phục đỉnh Pú Tó Cọ "Khám phá lòng chảo Mường Thanh - Explore Muong Thanh basin" và Giải Việt dã thanh, thiếu niên tỉnh Điện Biên mở rộng năm 2025 "Chúng ta cùng trở lại Mường Phăng - Let's go back to Muong Phang"; Lễ hội đua Thuyền đuôi én năm 2026 và sự kiện "Vòng xòe đoàn kết bên dòng Đà Giang" và Lễ hội Hoa Anh Đào - Xã Mường Phăng năm 2026 (diễn ra trong tháng 1), nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, du lịch của người dân và du khách.
