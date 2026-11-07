Khách xếp hàng, lấy số chờ ăn xôi thịt má đào ở Hà Nội
Từ 7h sáng, quán xôi của ông Hòa thu hút đông thực khách kiên nhẫn ngồi chờ khoảng nửa tiếng mới đến lượt vào ăn.
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