Khách xếp hàng, lấy số chờ ăn xôi thịt má đào ở Hà Nội

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Từ 7h sáng, quán xôi của ông Hòa thu hút đông thực khách kiên nhẫn ngồi chờ khoảng nửa tiếng mới đến lượt vào ăn.

Gần hai tháng nay, quán xôi của ông Hòa (66 tuổi) nằm trong con ngõ trên đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, xuất hiện nhiều trên các hội nhóm ẩm thực Hà Nội, thu hút nhiều thực khách tìm đến thưởng thức. Quán nằm trong một con ngõ nhỏ, không có chỗ để xe. Ngày cuối tuần, quán đông nghịt cả không gian bên ngoài lẫn trong nhà. Lượng khách lên đến 40-50 người cùng thời điểm.

'Tôi từng bán phở xào giòn từ năm 1994 nhưng do sức khỏe yếu nên đến năm 2002 thì nghỉ bán. Đầu năm 2020, vợ tôi khởi xướng bán xôi vỉa hè. Hồi đấy, mỗi ngày chỉ bán 2-3 kg gạo sau đó lên dần 5-10 kg và hiện tại là 25-30 kg gạo. Từ bé, tôi được bà ngoại dạy và truyền cảm hứng về nấu ăn nên đã tìm tòi, sáng tạo món xôi thịt má đào. Tôi mất ba tháng thay đổi công thức tẩm ướp để có hương vị má đào tròn vị như bây giờ', ông Hồ Văn Hòa chia sẻ.

Món nổi tiếng của quán và được nhiều người lựa chọn khi đến đây là xôi thịt má đào. Thịt má đào được tẩm ướp 17 vị gồm ngũ vị hương, dầu hào, mật ong, cà chua, húng lìu, bột đậu xanh, hạt tiêu... được ninh trong khoảng 30 phút. Đặc biệt, quán không dùng nước mắm và mì chính để ướp thịt vì mùi nồng của nước mắm sẽ giảm độ ngon và lấn át hương vị của các nguyên liệu khác.

Để có thành phẩm xôi bóng đẹp, căng tròn ông Hòa chọn loại gạo nếp ngon và trải qua ba lần đồ. Lần đầu, đồ xôi chín 90%. Lần thứ hai đạt 99% và cuối cùng là 100%. Thời gian đồ xôi từ 6-8 tiếng tùy thuộc vào thời tiết nóng hoặc lạnh.

Cuối tuần, tiệm bán 240 phần trứng ốp la được ông Hòa tự tay rán 'trăm quả như một'. Riêng phần xôi thịt má đào, quán bán khoảng 180 suất mỗi ngày, chưa kể các loại xôi khác. 'Tôi có thể làm số lượng thịt má đào nhiều hơn phục vụ thực khách nhưng sức khỏe có hạn', ông Hòa nói.

Tiệm bán từ 7 đến 11h mỗi ngày. Quán bố trí chỗ ngồi ở phía ngoài ngõ, cách quán khoảng 30 m cho những thực khách đến thưởng thức.

Khi đến ăn, khách sẽ được phát phiếu thứ tự ngồi đợi. Xem được bài viết giới thiệu món ăn trên mạng xã hội, Phương Linh, 27 tuổi ở quận Hoàng Mai, tranh thủ cuối tuần đến ăn thử. 'Tôi thấy mọi người chia sẻ hình ảnh món ăn này khá nhiều, nhìn hấp dẫn, ai cũng khen nên muốn thưởng thức. Sợ hết xôi nên tôi dậy từ 5h30 chuẩn bị tư trang cùng bạn thân đến đây ngồi chờ', Linh nói.

Sau khi có chỗ trống, khách di chuyển từ ngoài ngõ vào trong nhà ngồi đợi ông Hòa gọi đến lượt nộp phiếu. Vào khung giờ cao điểm, mỗi thực khách phải đợi hơn 30 phút để được ăn suất xôi nóng hổi.

Phần lớn lượng khách đến ăn thử là giới trẻ, họ xem được bài viết chia sẻ về món ăn trên các hội nhóm ẩm thực. Nhóm bạn Bảo Khuê (16 tuổi) chờ hơn 30 phút mới có chỗ ngồi. 'Tôi thấy khá xứng đáng với thời gian ngồi chờ đợi, xôi dẻo, thịt mềm, ăn ngon', Khuê chia sẻ.

Có mặt lúc 7h30 nhưng đến 8h18, Minh Ngọc (28 tuổi) mới được thưởng thức xôi thịt má đào. 'Tôi thấy trứng lòng đào ngon, thịt má đào ăn mềm, hương vị lạ miệng', Ngọc cho biết.

Anh Huy Hải (32 tuổi) ở Tân Mai, quận Hoàng Mai mua ba hộp xôi má đào đầy đủ và thập cẩm với giá 135.000 đồng. 'Tôi thấy nhiều người khen ngon nên đến mua thử về cho cả nhà dùng bữa sáng', anh Hải nói.

Những miếng thịt má đào mềm tan, được thái thành từng miếng dễ ăn với vị ngon tự nhiên và màu sắc hấp dẫn tạo nên một món xôi độc đáo, khó cưỡng. Một bát xôi má đào đầy đủ có pate, chả, lạp xưởng, trứng ốp, thịt má đào, rau thơm và dưa góp có giá 50.000 đồng. Ngoài ra, thực khách có thể gọi má đào trứng ốp, chả hoặc pate với giá 40.000 đồng. Để không phải chờ đợi lâu, khách nên tránh đến vào cuối tuần và gọi điện đặt phần ăn trước khi đến một ngày.

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