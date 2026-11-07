Khách xếp hàng, lấy số chờ ăn xôi thịt má đào ở Hà Nội

'Tôi từng bán phở xào giòn từ năm 1994 nhưng do sức khỏe yếu nên đến năm 2002 thì nghỉ bán. Đầu năm 2020, vợ tôi khởi xướng bán xôi vỉa hè. Hồi đấy, mỗi ngày chỉ bán 2-3 kg gạo sau đó lên dần 5-10 kg và hiện tại là 25-30 kg gạo. Từ bé, tôi được bà ngoại dạy và truyền cảm hứng về nấu ăn nên đã tìm tòi, sáng tạo món xôi thịt má đào. Tôi mất ba tháng thay đổi công thức tẩm ướp để có hương vị má đào tròn vị như bây giờ', ông Hồ Văn Hòa chia sẻ.