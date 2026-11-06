Cơm độn sắn ngày xưa: Món ăn từng mong vơi bớt, nay nhớ lại thấy cay khóe mắt

Với nhiều người thuộc thế hệ 6X, 7X, củ sắn không chỉ là một loại củ dân dã mà còn gợi nhớ những năm tháng cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Khi gạo chưa đủ ăn, sắn được thái nhỏ, nấu cùng gạo thành nồi cơm độn sắn – món ăn quen thuộc trong bữa cơm của không ít gia đình.

Củ sắn còn gắn với nhiều món ăn thân thuộc như sắn luộc chấm muối vừng, sắn nướng thơm lừng bên bếp lửa hay những chiếc bánh sắn bùi dẻo. Mỗi món ăn là một hương vị, một mảnh ký ức của tuổi thơ.

Cuộc sống hôm nay đã đủ đầy hơn, nhưng đôi khi chỉ một món ăn cũ cũng đủ đưa ta trở về những năm tháng xa xưa. Để rồi khi nhớ lại, điều đọng lại không chỉ là vị bùi của củ sắn, mà còn là tình thương dành cho cha mẹ và sự trân trọng những gì mình đang có.

Bạn còn nhớ những bữa cơm độn sắn ngày xưa không? Hãy chia sẻ kỷ niệm của mình dưới phần bình luận nhé!