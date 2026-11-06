Cuối tuần làm lẩu gà nấm: Công thức dễ nấu, cả nhà quây quần thưởng thức

Chuẩn bị nguyên liệu làm lẩu gà nấm cho gia đình

Để nấu một nồi lẩu cho khoảng 4-5 người, cần chuẩn bị 1 con gà ta khoảng 1,3-1,5kg, 300g nấm hương tươi hoặc nấm hương khô, 200g nấm kim châm, 200g nấm đùi gà, 200g nấm sò, 1 củ cà rốt, 1 củ cải trắng, 1 củ hành tây, vài nhánh sả, gừng, hành khô và một ít hành lá, rau mùi.

Các loại rau ăn kèm có thể lựa chọn theo sở thích như cải thảo, cải cúc, rau muống, cải ngọt. Chuẩn bị thêm đậu phụ, ngô ngọt, mì hoặc bún tươi để bữa lẩu thêm phong phú.

Gà ta nên chọn con có da vàng nhạt tự nhiên, thịt săn chắc, không có mùi lạ. Gà sau khi làm sạch, dùng muối chà nhẹ bên ngoài và bên trong bụng, rửa sạch rồi để ráo. Chặt gà thành những miếng vừa ăn, riêng phần xương cổ, cánh và chân có thể giữ lại để ninh nước dùng.

Nấm cần được nhặt bỏ phần gốc bẩn, rửa nhanh dưới vòi nước sạch hoặc làm sạch theo hướng dẫn của từng loại, sau đó để ráo. Không nên ngâm nấm quá lâu vì dễ làm nấm hút nước, giảm độ giòn và hương vị tự nhiên.

Cách nấu nước dùng lẩu gà nấm ngọt thanh, không bị đục

Đây là công đoạn quyết định phần lớn hương vị của món lẩu. Muốn nước dùng ngon, nên tận dụng vị ngọt tự nhiên từ xương gà kết hợp với các loại rau củ thay vì phụ thuộc quá nhiều vào gia vị.

Sơ chế nguyên liệu

Trước tiên, cho một phần xương gà vào nồi nước, đun sôi rồi chần nhanh, bỏ nước đầu và rửa sạch xương. Cách làm này giúp loại bỏ bọt bẩn và hạn chế mùi không mong muốn. Tiếp đó, cho xương vào nồi cùng khoảng 2,5-3 lít nước, thêm hành tây bổ đôi, vài lát gừng, sả đập dập, cà rốt và củ cải trắng.

Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, ninh khoảng 40-60 phút. Trong quá trình nấu, thường xuyên hớt bọt để nước dùng trong và có mùi thơm dễ chịu. Không nên đun quá mạnh liên tục vì nước dùng dễ bị đục, đồng thời làm bay hơi nhanh.

Khi nước dùng đã có vị ngọt tự nhiên, nêm thêm muối, nước mắm và một chút hạt nêm tùy khẩu vị. Nếu sử dụng nấm hương khô, có thể ngâm mềm theo hướng dẫn, rửa sạch và cho một lượng vừa phải vào nồi để tăng hương thơm.

Một mẹo nhỏ là không nên cho tất cả các loại nấm vào nồi nước dùng ngay từ đầu. Nấm kim châm, nấm đùi gà và nấm sò ngon hơn khi được nhúng trực tiếp lúc ăn, vừa giữ độ giòn vừa tránh làm nước lẩu mất đi hương vị tươi mới. VOV cho hay.

Hoàn thiện nồi lẩu: Gà mềm, nấm giòn, rau xanh hấp dẫn

Sau khi ninh nước dùng, có thể lọc bỏ phần xương và rau củ đã ninh nếu muốn nước lẩu đẹp mắt, sau đó chuyển sang nồi lẩu đặt trên bếp. Cho phần thịt gà đã chặt vào nồi, đun đến khi thịt chín hoàn toàn. Tùy kích thước miếng gà, thời gian nấu có thể thay đổi; nên kiểm tra phần thịt sát xương để bảo đảm gà đã chín.

Khi thưởng thức, lần lượt nhúng nấm hương tươi, nấm đùi gà, nấm sò, nấm kim châm và các loại rau. Không nên cho quá nhiều nguyên liệu vào cùng lúc vì dễ làm giảm nhiệt độ nước lẩu, khiến thực phẩm lâu chín và mất đi độ ngon.

Lẩu gà nấm có thể ăn cùng bún tươi, mì hoặc mì trứng. Một bát nước chấm muối tiêu chanh, thêm vài lát ớt và lá chanh thái nhỏ sẽ giúp thịt gà thêm đậm đà. Nếu thích vị cay, có thể chuẩn bị thêm sa tế để mỗi người tự điều chỉnh theo khẩu vị.

Nồi lẩu ngon là khi nước dùng ngọt thanh, thịt gà mềm nhưng không bở, nấm giữ được độ giòn và rau vừa chín tới. Đặc biệt, nên giữ nước lẩu sôi nhẹ trong suốt bữa ăn, không để sôi cạn hoặc đun quá lâu khiến nước dùng trở nên mặn và đậm đặc. Thông tin trên Phụ Nữ Mới cho hay.

Một nồi lẩu gà nấm không chỉ giúp đổi vị cho bữa cơm cuối tuần mà còn mang đến không khí sum họp ấm cúng. Mỗi người một đôi đũa, cùng nhúng rau, gắp nấm, thưởng thức miếng gà nóng hổi trong tiết trời se lạnh cũng là cách giản dị để cả gia đình tận hưởng khoảng thời gian bên nhau.

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