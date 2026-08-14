Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích
GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.
Biến khu đất dự án thành bãi trông giữ xe
Tại Thông báo số 1077/TB-UBND do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường ký, ban hành ngày 24/7/2026, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội được "xướng tên" trong danh sách chủ đầu tư có dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở số 54 ngõ 459 Bạch Mai (viết tắt: Dự án 459 Bạch Mai, thuộc phường Bạch Mai) chậm triển khai, buộc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng trong 2 tháng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên những ngày qua tại dự án hơn 2.000m2 này, hiện hữu tại dự án nhà ở này là điểm trông giữ phương tiện ngày và đêm.
Phóng viên vào vai người dân có nhu cầu tìm kiếm điểm trông giữ xe ô tô theo tháng, một người đàn ông trông giữ phương tiện tại đây cho biết, ngoài xe máy, nơi đây nhận trông giữ xe ô tô với chi phí 1,7 triệu đồng/xe/tháng.
Một số người dân sinh sống tại đây cho biết, bãi trông giữ xe này đã tồn tại nhiều năm nay và với chi phí trông xe hiện tại 1,7 triệu đồng/tháng đối với xe ô tô là không quá đắt đỏ.
Song, việc ngang nhiên "biến" đất Dự án 459 Bạch Mai chậm triển khai thành điểm kinh doanh dịch vụ trông giữ xe không chỉ dấy lên nghi vấn sử dụng đất sai mục đích, thu lợi bất chính, trốn thuế... mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ, mất an toàn giao thông, an toàn xã hội và trật tự đô thị.
Khu đất "vàng" và lịch sử pháp lý kéo dài hàng thập kỷ
Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội (mã chứng khoán: HAF) từng thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro). Khu đất này từng được lập kế hoạch bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng khu nhà ở từ nhiều năm trước.
Theo đó, UBND TP. Hà Nội từng ban hành hệ số điều chỉnh giá đất thuộc vị trí 4 (áp dụng bằng vị trí 3) phố Bạch Mai là 1,80 lần so với giá đất quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố, tương ứng với giá đất bồi thường là 35,729 triệu đồng/m².
Thành phố cũng đã giao UBND quận Hai Bà Trưng (cũ) chịu trách nhiệm xác định vị trí thửa đất, nguồn gốc sử dụng đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án "Đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54 ngõ 459 Bạch Mai" theo đúng quy định pháp luật.
Tuy nhiên, qua hàng thập kỷ, dự án vẫn rơi vào cảnh "đắp chiếu", để đất đai lãng phí và phát sinh các hoạt động sử dụng đất không đúng quy hoạch.
Trước động thái quyết liệt từ UBND TP Hà Nội đối với 300 dự án chậm triển khai, có lẽ, dư luận đang chờ đợi các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của HAF tại Dự án 459 Bạch Mai và cần xử lý nghiêm hành vi biến tướng đất dự án thành bãi xe thu tiền.
HAF được biết đến là doanh nghiệp sở hữu nhiều đất vàng tại các vị trí mặt tiền phố trung tâm Thủ đô.
Song, việc dự án 459 Bạch Mai không triển khai hàng thập kỷ không chỉ là câu chuyện thói quen 'ngâm' đất, mà có lẽ, đằng sau đó là câu hỏi lớn về năng lực tài chính thực sự của HAF.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) sẽ tiếp tục thông tin về "Bức tranh tài chính HAF và dấu hỏi lớn về nguồn lực để triển khai Dự án 459 Bạch Mai".
Tại Thông báo 1077/TB-UBND ngày 24/7/2026 của UBND TP Hà Nội gửi các nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Chủ động rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án; khẩn trương liên hệ, phối hợp với các Sở, ngành, UBND xã, phường để hoàn thành các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng theo quy định; bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo hoàn thành các thủ tục trong thời gian không quá 02 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;
Tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị để triển khai dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.
Đối với các dự án đã đủ điều kiện khởi công, khẩn trương tổ chức khởi công trong tháng 8 năm 2026;
Đối với các dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư chủ động phối hợp với UBND xã, phường và các Sở, ngành Thành phố để hoàn thành trong thời hạn không quá 03 tháng đối với các trường hợp đủ điều kiện.
Trường hợp nhà đầu tư không liên hệ để thực hiện các thủ tục; không phối hợp trong quá trình giải quyết hồ sơ; không thực hiện đúng tiến độ đã cam kết; không đủ năng lực; không triển khai hoặc tiếp tục chậm triển khai dự án, chậm đưa đất vào sử dụng mà không có lý do khách quan; hoặc đã được gia hạn, điều chỉnh tiến độ nhiều lần nhưng vẫn không khắc phục thì UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định của pháp luật.
Thành phố cũng giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, kịp thời báo cáo đôn đốc đối với các nhà đầu tư đã đủ điều kiện pháp lý xây dựng công trình, khẩn trương khởi công xây dựng công trình trong tháng 8/2026 và đôn đốc, giám sát các dự án đã khởi công, khẩn trương hoàn thành xây dựng, đưa công trình vào sử dụng.
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