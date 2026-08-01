Thông báo khẩn từ Cục Thuế: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng thông báo doanh thu, kê khai thuế

Thứ bảy, 13:09 01/08/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Ngày 31/7 là thời hạn thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm của các hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026 có doanh thu năm thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống. Tuy nhiên theo Cục Thuế, hiện nay, vẫn còn nhiều hộ, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng thông báo doanh thu, kê khai thuế.

Thông báo khẩn từ Cục Thuế: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng thông báo doanh thu, kê khai thuế - Ảnh 2.Bỏ qua yêu cầu này của cơ quan thuế, có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

GĐXH - Hiện nay, khi bị cơ quan thuế yêu cầu cung cấp thông tin, các trường hợp chậm trễ, cung cấp thông tin không chính xác có thể bị phạt tiền từ 10-100 triệu đồng.

Thông báo khẩn từ Cục Thuế: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng thông báo doanh thu, kê khai thuế - Ảnh 3.Người nộp thuế cần làm gì khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

GĐXH - Nếu muốn chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người nộp cần phải làm ngay những việc sau:

 

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