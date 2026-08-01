Thông báo khẩn từ Cục Thuế: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng thông báo doanh thu, kê khai thuế

8 giờ trước

Từ ngày 1/8/2026, các ngân hàng thương mại sẽ được tính 50% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào công thức xác định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR), theo Quyết định số 1743/QĐ-NHNN vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành.