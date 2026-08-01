Thông báo khẩn từ Cục Thuế: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng thông báo doanh thu, kê khai thuế
GĐXH - Ngày 31/7 là thời hạn thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm của các hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026 có doanh thu năm thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống. Tuy nhiên theo Cục Thuế, hiện nay, vẫn còn nhiều hộ, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện.
Ô tô điện giá rẻ 226 triệu đồng, phạm vi 301 km sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường -
GĐXH - Ô tô điện mini gây chú ý nhờ thiết kế mới, phạm vi hoạt động lên tới 301 km theo chuẩn CLTC cùng mức giá khởi điểm chỉ khoảng 226 triệu đồng.
Làm thế nào để tiết kiệm điện cho hộ kinh doanh nhỏ trong mùa nắng nóng cao điểm?Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Đối với các hộ kinh doanh nhỏ, sử dụng điện tiết kiệm không đồng nghĩa với việc cắt giảm nhu cầu sử dụng điện mà là sử dụng đúng lúc, đúng cách và khai thác tối đa hiệu suất của từng thiết bị.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 1/8/2026Sản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 1/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Tỷ giá USD hôm nay 1/8: Đồng Đô la Mỹ suy yếu so với đồng yên NhậtGiá cả thị trường -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 1/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Cạnh tranh Mazda CX-5, giá lăn bánh Hyundai Tucson giảm sốc tới 100 triệu đồng, rẻ ngang Mitsubishi XforceGiá cả thị trường -
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Tucson bản Xăng tiêu chuẩn đang vô cùng hấp dẫn do được một số đại lý giảm gần 100 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn khoảng 670 triệu đồng.
Trải nghiệm xe máy điện thiết kế trẻ trung, đi 70km/lần sạc giá 16,9 triệu đồng không cần bằng lái có đáng tiền?Giá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế trẻ trung, nhiều trang bị hiện đại và giá bán phù hợp với học sinh, sinh viên.
Giá vàng hôm nay 1/8: Vàng trong nước và vàng thế giới đảo chiềuSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - Giá vàng hôm nay (1/8) trong nước quay đầu tăng ở cả hai chiều, trong khi giá vàng thế giới về sát mốc 4.000 USD/ounce.
Từ 1/8, ngân hàng được nới cách tính tỷ lệ cho vay/tiền gửiSản phẩm - Dịch vụ -
Từ ngày 1/8/2026, các ngân hàng thương mại sẽ được tính 50% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào công thức xác định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR), theo Quyết định số 1743/QĐ-NHNN vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành.
Bello Eyewear hướng dẫn kiểm tra và kích hoạt bảo hành kính Ray-Ban, Oakley,... chính hãngSản phẩm - Dịch vụ -
Hướng dẫn kiểm tra và kích hoạt bảo hành kính mắt do EssilorLuxottica phân phối chính thức tại Bello Eyewear được áp dụng cho toàn bộ các sản phẩm kính mắt, mắt kính chính hãng các thương hiệu thuộc tập đoàn EssilorLuxottica Pháp - Ý.
Chính sách bảo hành kính Ray-Ban, Oakley, Prada, Burberry, Miu Miu,… chính hãng từ EssilorLuxottica tại Bello EyewearSản phẩm - Dịch vụ -
Chính sách bảo hành kính mắt do EssilorLuxottica phân phối chính thức tại Bello Eyewear được áp dụng cho toàn bộ các sản phẩm kính mắt, mắt kính chính hãng các thương hiệu thuộc tập đoàn EssilorLuxottica Pháp-Ý.