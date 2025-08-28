Mới nhất
Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"

Thứ năm, 18:12 28/08/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh).

Không gian được thiết kế 6 khu vực trưng bày, tái hiện hành trình phát triển của Thủ đô từ truyền thống đến hiện đại. Từ "Nét son Hà Nội" với tinh hoa thủ công mỹ nghệ, "Tinh hoa phố nghề" gắn liền làng nghề nổi tiếng, đến "Công nghệ tiên phong" với sản phẩm trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số… Tất cả tạo nên bức tranh hài hòa giữa di sản văn hóa ngàn năm và khát vọng sáng tạo, hội nhập quốc tế.

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội nhấn mạnh: Không gian là dịp quảng bá các giá trị văn hóa, du lịch, công nghiệp sáng tạo – những trụ cột phát triển kinh tế bền vững của Thủ đô trong thời kỳ hội nhập.

Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"- Ảnh 1.

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh ngắm nhìn tác phẩm: Bác Hồ cùng báo Nhân Dân được đúc bằng đồng nguyên khối của tác giả Nguyễn Thanh Tuấn, làng nghề đúc đồng Ngũ Xã. Ảnh: BTC

Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao ý tưởng trưng bày, tôn vinh và quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ – những "đại sứ văn hóa" góp phần đưa thương hiệu làng nghề truyền thống Việt Nam vươn xa ra thế giới. Mỗi sản phẩm được giới thiệu không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn hàm chứa thông điệp về lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ và tinh thần sáng tạo của dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, những hoạt động trình diễn trực tiếp của các nghệ nhân làng nghề được chủ tịch khẳng định là điểm nhấn đặc sắc, giúp người dân và thế hệ trẻ thấu hiểu quy trình chế tác công phu, trân trọng hơn những kỹ nghệ tinh xảo mà cha ông để lại. Qua đó, giúp công chúng được trở về không khí lao động sáng tạo của cha ông ta từ trăm năm xưa, cảm nhận chiều sâu văn hóa dân tộc và tình yêu đối với thiên nhiên qua không gian sinh vật cảnh.

Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 202 được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng hùng cường, thịnh vượng. Với chủ đề "Truyền thống và sáng tạo", không gian được thiết kế như một hành trình xuyên suốt, nơi công chúng ngược dòng thời gian về với di sản ngàn năm, rồi bước vào không gian hiện đại với công nghệ tiên tiến, sáng kiến đột phá. Sáu không gian chuyên đề được sắp đặt công phu chính là sáu "mạch nguồn cảm hứng":

Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"- Ảnh 3.

Không gian trưng bày sản phẩm thủ công và mỹ nghệ chủ đề "Nét son Hà Nội".

"Nét son Hà Nội": Trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo thuộc các làng nghề truyền thống như gốm sứ Bát Tràng, mây tre đan Phú Vinh, dát vàng Kiêu Kỵ, khảm trai Chuyên Mỹ, đúc đồng Ngũ Xã, nón làng Chuông, quạt làng Vác… Mỗi sản phẩm là kết tinh của tài hoa và tâm huyết nghệ nhân, đồng thời là chứng nhân cho bản lĩnh sáng tạo bền bỉ của người Hà Nội.

"Tinh hoa phố nghề": Nơi du khách được gặp gỡ, trò chuyện và tận mắt chứng kiến nghệ nhân trình diễn công đoạn chế tác lên các sản phẩm tinh xảo. Đây là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về những nghề thủ công đã tồn tại hàng trăm năm và vẫn được gìn giữ nguyên vẹn đến ngày nay.

"Công nghệ tiên phong": Trưng bày sản phẩm công nghệ cao như AI, công nghệ số, công nghiệp bán dẫn. Đây là hình ảnh một Hà Nội tiên phong, năng động, tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

"Món quà Hà Nội": Tôn vinh tinh hoa ẩm thực: cốm làng Vòng, trà sen Bách Diệp, giò chả Ước Lễ, chè sen long nhãn, ô mai… Mỗi món ăn là một ký ức, một phần hồn cốt Thủ đô.

Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"- Ảnh 4.

Không gian trình diễn làng nghề - chủ đề Tinh hoa phố nghề.

"Mạch nguồn văn hiến": Tái hiện dòng chảy di sản qua trải nghiệm viết thư pháp, nặn tò he, làm nón, nghe ca trù, chèo, xẩm. Đây là nơi truyền cảm hứng để thế hệ trẻ gìn giữ và tiếp nối truyền thống.

"Làng trong phố": Không gian sinh vật cảnh tái hiện cổng làng, mái đình, cây đa, giếng nước, đưa người xem trở về ký ức làng quê Bắc Bộ giữa lòng đô thị hiện đại.

Thông qua chương trình, Hà Nội khẳng định bản lĩnh và vị thế của Thủ đô - nơi hội tụ, kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc, đồng thời là trung tâm đổi mới sáng tạo, hội nhập cùng khu vực và thế giới.

Sự kiện diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025, hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa - du lịch hấp dẫn trong dịp Quốc khánh, thu hút đông đảo người dân và bạn bè quốc tế.

Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"- Ảnh 5.

Không gian trưng bày các sản phẩm Khoa học công nghệ - Công nghệ cao

Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"- Ảnh 6.

Không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống và trưng bày sinh vật cảnh.

 

An Khánh
