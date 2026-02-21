Dấu ấn điện ảnh Việt bùng nổ 'bom tấn', kỷ lục doanh thu phòng vé

Năm 2025 thiết lập kỷ lục doanh thu phòng vé nhờ phim Việt

Năm 2025, thị trường điện ảnh Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt bậc, với nhiều kỷ lục mới. Dấu ấn là 10 bộ phim trăm tỷ, nhiều trăm tỷ xuất hiện và tạo nên những cơn sốt phòng vé hiếm có trong lịch sử thị trường phim Việt.



Có thể điểm tên top 10 phim Việt đạt doanh thu cao trong năm 2025 lần lượt là: "Mưa đỏ" (714 tỷ đồng), "Bộ tứ báo thủ" (332 tỷ đồng), "Tử chiến trên không" (252 tỷ đồng), "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" (249 tỷ đồng), "Nhà gia tiên" (242 tỷ đồng), "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" (232 tỷ đồng), "Nụ hôn bạc tỷ" (212 tỷ đồng), "Truy tìm Long Diên Hương" (hơn 200 tỷ đồng), "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" (172 tỷ đồng), "Mang mẹ đi bỏ" (171 tỷ đồng).

"Mưa đỏ" dẫn đầu doanh thu năm với 714 tỷ đồng.

Doanh thu phòng vé cho thấy thị trường điện ảnh nội địa có thể nói đã có được một "mùa vui" và sôi động chưa từng có. Tại thị trường nội địa, thị phần phim Việt Nam và phim nước ngoài đã có sự thay đổi về cục diện. Tại hội thảo Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới tại LHP Việt Nam lần thứ XXIV, nhận định trên đã được đưa ra. Thống kê cho thấy, trong năm 2024, mức độ tăng trưởng của phim Việt Nam chỉ có 42% so với 58% của phim ngoại. Nhưng đến năm 2025, phim Việt chiếm tỷ trọng 62%.

Nếu trước đây, phim ngoại luôn đánh bại phim Việt Nam ngay chính thị trường Việt thì những năm gần đây, "cuộc chiến" này đã thay đổi cán cân, đặc biệt trong năm 2025. Đây là một tín hiệu khởi sắc, giúp thị trường phim Việt Nam giành được chỗ đứng trong lòng khán giả, tạo động lực cho các nhà làm phim sáng tạo và cạnh tranh sòng phẳng.

"Tử chiến trên không" có doanh thu 252 tỷ đồng.

Năm 2026 sôi động thị trường phim Việt chiếu rạp ngay từ đầu năm

Sau thành công năm 2025, thị trường rạp chiếu Việt Nam năm 2026 có những chuyển động đáng chú ý. Không còn chỉ trông chờ vào vài hiện tượng phòng vé đơn lẻ, bức tranh điện ảnh trong nước đang ngày càng phong phú với khoảng 70 phim đã và sẽ ra mắt. Các dự án hiện nay đều có chiến lược bài bản từ giai đoạn công bố, chuẩn bị sản xuất, phát hành, truyền thông...

Tâm điểm chú ý của thị trường 2026 tiếp tục dồn vào mùa phim Tết là thời điểm được coi là “vụ mùa” lớn nhất của điện ảnh Việt. Năm nay, danh sách phim công bố ra rạp dịp Tết khá dày, với nhiều dự án được đầu tư quy mô, hướng tới nhóm khán giả gia đình: "Thỏ ơi!!", "Báu vật trời cho", "Nhà ba tôi một phòng", "Mùi phở", "Nhà mình đi thôi"... Điều dễ dàng nhận thấy là các dự án phim Tết 2026 được chuẩn bị sớm, truyền thông bài bản, qua đó hứa hẹn mức doanh thu khả quan nếu chất lượng nội dung đáp ứng kỳ vọng.

Lâm Thanh Mỹ, Lê Khánh, Vân Sơn góp mặt trong "Đại tiệc trăng máu", phim dự kiến ra rạp vào cuối tháng 4/2026.

Năm 2026 còn ghi nhận số lượng lớn dự án mới công bố thông tin sản xuất. Đáng chú ý, bức tranh thể loại trở nên phong phú hơn so với vài năm trước. Ở mảng phim kinh dị, hàng loạt cái tên xuất hiện như: "Heo năm móng", "Ốc mượn hồn", "Quỷ nhập tràng 2"... Bên cạnh đó là những dự án mang màu sắc tâm lý, tình cảm hoặc pha trộn yếu tố xã hội như: "Cám ơn người đã thức cùng tôi", "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu", "Sợi chỉ đỏ". Dòng phim lịch sử và giả tưởng lịch sử tiếp tục được thử sức với "Hộ linh tráng sĩ", "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim", "Madame Thanh Sắc".



Thị trường phim Việt năm 2026 vẫn còn không ít “ẩn số” với lượng thông tin hạn chế. Cụ thể, "Thơ tình gửi ma sơ", "Sức bật trái tim", "Unbox" hay "Lật mặt 9"... mới chỉ xuất hiện ở mức độ tên gọi hoặc thông báo ban đầu. Ngoài ra, còn có dự án "Tài" do Mỹ Tâm sản xuất, Mai Tài Phến làm đạo diễn... Với các dự án phim đã và đang sản xuất cũng như trong giai đoạn ý tưởng, năm 2026 được dự báo có thể trở thành một cột mốc đáng nhớ không chỉ vì doanh thu, mà bởi sự trưởng thành dần của phim Việt trong lòng khán giả.