Khai trương sân Pickleball Meyhomes, giải đấu Island Pickleball Cup 2025 quy tụ hơn 200 vận động viên
Mới đây, sân Pickleball Meyhomes chính thức đi vào hoạt động, mở màn bằng giải đấu "Island Pickleball Cup 2025" quy tụ hơn 200 vận động viên. Cuộc thi đã diễn ra thành công rực rỡ khẳng định Meyhomes là tâm điểm thể thao mới đầy sôi động tại Phú Quốc.
Đảo ngọc có thêm điểm hẹn thể thao đẳng cấp
Cụm sân Pickleball Meyhomes được chủ đầu tư thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp. Điểm nổi bật nhất là hệ thống 6 mái che tự động, giải quyết triệt để vấn đề thời tiết tại Phú Quốc, đảm bảo các trận đấu được tổ chức thông suốt và chuyên nghiệp.
Vị trí sân bãi tọa lạc ngay trung tâm khu đô thị, cạnh dòng sông Mey tinh khiết, mang lại trải nghiệm thi đấu và thư giãn đẳng cấp nghỉ dưỡng. Điều này khẳng định Meyhomes Capital Phú Quốc không chỉ cung cấp dịch vụ giải trí mà còn hướng tới xây dựng cộng đồng thể thao kết nối- hội nhập- quốc tế.
Island Pickleball Cup 2025: Cuộc đọ sức rực lửa của các "pick thủ" Phú Quốc
Giải đấu "Island Pickleball Cup 2025" đã trở thành sự kiện thu hút sự quan tâm lớn với sự tham gia của hơn 200 vận động viên và hơn 100 cổ động viên. Giải đấu là cơ hội để các "tay vợt" tại Phú Quốc cọ xát, học hỏi và bùng nổ tinh thần thể thao.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Ông Ngô Đức Bảo - Giám đốc Vận hành Meyhomes Capital Phú Quốc đã nhấn mạnh tinh thần "Năng động- Công bằng- Gắn kết- Vươn xa!", cam kết về một giải đấu trung thực, fair-play.
Island Pickleball Cup 2025 đã nhanh chóng biến sân Pickleball Meyhomes thành đấu trường rực lửa. Các trận đấu diễn ra gay cấn, kịch tính ngay từ những phút đầu tiên. Trên mặt sân Pickleball chuẩn quốc tế, các vận động viên đã thể hiện những đường bóng tốc độ cao, những pha Volley sát lưới nghẹt thở và những cú Dink kỹ thuật khó lường.
Sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả, kết hợp với sự công tâm từ tổ trọng tài đã tạo nên một không khí thể thao sôi động, hừng hực khí thế suốt 12 tiếng thi đấu.
Giải đấu không chỉ là cuộc đua tranh giải thưởng hấp dẫn mà còn là cơ hội để các vận động viên thể hiện ý chí, nỗ lực và sự đoàn kết, khẳng định Pickleball Meyhomes chính là tâm điểm của những khoảnh khắc thể thao đỉnh cao tại Phú Quốc.
Các Nhà tài trợ đã "chắp cánh" cho thành công của Cuộc thi
Ban Tổ chức trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc và vinh danh các đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành và tài trợ, góp phần tạo nên thành công vang dội cho cuộc thi vừa qua.
Nhà tài trợ Kim cương: Công ty Thiết kế Thi công Nội thất Phước Thành Décor
Nhà tài trợ Vàng: Công ty TNHH Quảng Cáo Ngọc Phát, Công ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng An Nhiên Phú Quốc, Công ty TNHH XD – TM – DV HTCONS, Công Ty TNHH Nhà Đẹp Phú Quốc
Nhà tài trợ Bạc: Công ty TNHH MTV Kiến Trúc Xây Dựng & Cây Xanh Đô Thị Anpha, Công ty TNHH TM & XD Liên Hưng, Công ty CP Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Đông Nam, Công ty TNHH Thiết Bị Văn Phòng Lê Phương Phú Quốc
Cùng các đơn vị Đồng hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Time Complex, Công ty TNHH Hải Vy Home, Công ty Xây dựng Hùng Anh Đảo Ngọc, Công ty Viettel.
Sự đồng hành từ các Nhà tài trợ là nguồn động viên to lớn, thể hiện trách nhiệm xã hội và sự quan tâm đặc biệt đến hoạt động cộng đồng. Ban tổ chức cho biết sự hợp tác này sẽ tiếp tục phát triển, hướng đến nhiều hoạt động ý nghĩa và thành công hơn nữa trong tương lai.
Khép lại giải đấu thành công rực rỡ
Lễ Bế mạc Giải đấu Island Pickleball Cup 2025 đã diễn ra trong không khí hân hoan và sôi động. Ban tổ chức cùng đại diện các nhà tài trợ đã tiến hành vinh danh và trao thưởng cho các tập thể thành tích xuất sắc.
Hai đội vô địch không chỉ nhận được cúp, huy chương và tổng giải thưởng tiền mặt trị giá 25.000.000 VNĐ, mà còn được tặng voucher miễn phí sử dụng mạng 5G kèm 50 phút gọi nội mạng/tháng xuyên suốt 12 tháng từ nhà mạng Viettel. 6 đội đạt giải Nhì và Ba nhận tổng giá trị phần thưởng lên tới 23.000.000 VNĐ, cũng nhận được ưu đãi sử dụng miễn phí mạng tương tự trong 06 tháng, thể hiện sự quan tâm và đồng hành của các đơn vị tài trợ đối với phong trào thể thao.
Giải đấu đã khép lại thành công tốt đẹp, không chỉ tìm ra những gương mặt vô địch xứng đáng mà còn để lại nhiều khoảnh khắc thể thao đẹp, giàu cảm xúc. Thành công này một lần nữa khẳng định sân Pickleball Meyhomes chính là địa điểm lý tưởng và đẳng cấp dành cho cộng đồng "pick thủ" tại đảo ngọc Phú Quốc nói chung và là một tiện ích then chốt phục vụ phong cách sống chất lượng cao cho cư dân Meyhomes Capital Phú Quốc nói riêng.
Doanh nghiệp tự giới thiệu
