Giá bạc hôm nay (10/12): Thị trường quốc tế biến động, kéo giá trong nước tăng thêm 3 triệu đồng/kg
GĐXH - Giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế ghi nhận đã chính thức tăng vọt lên ngưỡng 61,4 USD/oz, kéo theo giá bạc hôm nay trong nước tăng vọt lên vùng 63 triệu đồng/kg.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận, hệ thống Phú Quý mở phiên giá bạc hôm nay với mức tăng "chóng mặt" là 89.000 đồng/lượng và giá bán ra "vọt" từ ngưỡng 60,6 triệu đồng/kg (giá chốt phiên ngày 9/12) lên ngưỡng 62 triệu đồng/kg.
Qua các nhịp điều chỉnh sau đó, giá niêm yết của Phú Quý đang tạm dừng ở ngưỡng 63,5 triệu đồng/kg, tương đương 2,382 triệu đồng/lượng.
Như vậy, so với phiên ngày 9/12, giá bán ra trong nước hôm nay đã tăng thêm khoảng 3 triệu đồng/kg.
Mức tăng mạnh sáng nay khiến không ít người tiêu dùng trong nước ngỡ ngàng. Song kịch bản này cũng được người mua bạc nhận định sau vài ngày đi ngang.
Hệ thống bạc Ancarat cũng mở phiên với mức tăng tương ứng khi giá bán ra vượt ngưỡng 62,2 triệu đồng/kg, tương đương 2,367 triệu đồng/lượng.
Giá giao dịch bạc miếng của Sacombank-SBJ thấp hơn hai thương hiệu trên khi, qua các nhịp điều chỉnh, vùng giá dừng lại ở ngưỡng 2,187 – 2,241 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tại thời điểm sáng nay theo giờ Việt Nam đang chạm mốc 61,4 USD/oz, tiến sát mốc 62 USD/oz.
Hiện tượng tăng giá bất ngờ này không chỉ phản ánh nhu cầu bạc trên thế giới mà còn cho thấy xu hướng tăng giá giao dịch trong nước.
