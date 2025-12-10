Đừng để ngân hàng âm thầm trừ tiền: Chuyên gia chỉ cách tránh mất phí quản lý tài khoản vì… thiếu hiểu biết

Vì sao người dùng gửi thêm 20.000 đồng vào ngân hàng ACB để vượt số dư tối thiểu vẫn bị trừ phí tài khoản? GĐXH - Hiện một số ngân hàng chưa triển khai thu phí tài khoản không đạt số dư tối thiểu nhưng không ít ngân hàng đã triển khai dịch vụ này nhiều năm. Đáng chú ý, nếu người dùng không để ý, dù làm đủ hoặc đảm bảo số tiền tối thiểu cần, tài khoản thanh toán vẫn bị thu phí.

Ghi nhận từ thực tế cho thấy phần lớn trường hợp phát sinh phí đều xuất phát từ việc người dùng không nắm rõ điều kiện quản lý tài khoản và cách tính số dư bình quân hàng tháng của ngân hàng.

Chị Nguyễn Thu Hoài (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết chị mở tài khoản từ thời đi làm công sở nhưng sau này chuyển việc sang công ty khác, tài khoản cũ không còn dùng đến. "Tôi cứ nghĩ để đấy không dùng thì không mất phí. Đến khi kiểm tra lại thì tài khoản bị âm gần 500.000 đồng tiền phí quản lý. Lúc đó mới tá hỏa", chị Hoài chia sẻ.

Sau khi tìm hiểu, chị mới biết ngân hàng yêu cầu số dư tối thiểu bình quân trong tháng, nếu không đáp ứng sẽ bị thu phí dù không phát sinh giao dịch. Không chỉ người ngừng sử dụng tài khoản, nhiều người dùng đang giao dịch thường xuyên cũng bất ngờ khi bị trừ phí.

Ghi nhận từ thực tế cho thấy phần lớn trường hợp phát sinh phí đều xuất phát từ việc người dùng không nắm rõ điều kiện duy trì tài khoản và cách tính số dư bình quân hàng tháng của ngân hàng.

Anh Lê Minh Chiến (ở Thanh Xuân) cho biết anh thường rút gần hết tiền trong tài khoản ngay sau khi nhận lương. "Tôi chỉ để lại vài chục nghìn, tưởng thế là đủ. Ai ngờ vẫn bị trừ phí vì số dư bình quân không đạt theo quy định. Thú thật là tôi chưa từng đọc biểu phí hay yêu cầu số dư tối thiểu", anh Chiến nói.

Một số ngân hàng giải thích rằng, số dư tối thiểu không phải là số dư tại một thời điểm mà là số dư bình quân trong cả tháng. Nếu khách hàng chỉ nhận tiền vào những ngày cuối tháng, mức bình quân vẫn thấp thì vẫn bị trừ phí quản lý tài khoản.

Đơn cử tại ngân hàng ACB, theo nhân viên ngân hàng này, với tài khoản thanh toán thông thường, mức thu đối với tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng là 15.000 đồng/tháng.

Do đó, để không bị trừ tiền phí quản lý, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng cần nắm rõ loại tài khoản mình đang sử dụng và yêu cầu số dư tối thiểu kèm theo.

Người dùng cần chủ động hơn trong việc tìm hiểu thông tin để không bị mất tiền oan trong tài khoản.

Người dùng nên duy trì khoản tiền tối thiểu theo quy định nếu vẫn có nhu cầu giữ tài khoản hoạt động; hoặc lựa chọn chuyển sang những gói tài khoản không yêu cầu số dư, miễn phí quản lý.

Bên cạnh đó, việc theo dõi thông báo trên ứng dụng ngân hàng, kiểm tra biểu phí định kỳ và tất toán những tài khoản không sử dụng cũng là giải pháp giúp tránh phát sinh các khoản phí không mong muốn.

Trong bối cảnh các ngân hàng đẩy mạnh giao dịch số và hạn chế tài khoản "ngủ quên", chuyên gia tài chính – ngân hàng, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, người dùng cần chủ động hơn trong việc tìm hiểu thông tin.

Bởi rất nhiều trường hợp mất phí chỉ vì thiếu hiểu biết. Người dùng cần thường xuyên kiểm tra thông báo, đọc biểu phí và nắm rõ yêu cầu số dư bình quân. Nếu không còn nhu cầu sử dụng, nên tất toán tài khoản để tránh phát sinh phí.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, để không mất phí duy trì tài khoản ngoài ý muốn, các ngân hàng khuyến nghị người dùng: Lựa chọn loại tài khoản phù hợp, ưu tiên gói miễn phí hoặc không yêu cầu số dư tối thiểu;

Hiểu cách tính số dư bình quân - yếu tố quan trọng nhất dẫn đến phát sinh phí; Kiểm tra định kỳ thông báo trên ứng dụng, email hoặc SMS; Nếu không sử dụng tài khoản, hãy đóng tài khoản thay vì để "chết lâm sàng".

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, thực tế cho thấy, chỉ cần nắm rõ quy định và theo dõi tài khoản thường xuyên, người dùng hoàn toàn có thể tránh được những khoản phí không đáng có, điều mà nhiều người trước đây phải trả giá chỉ vì… thiếu thông tin.

Nhiều người dùng ở Hà Nội bất ngờ trở thành 'con nợ' của ngân hàng vì… bỏ quên tài khoản GĐXH - Những ngày gần đây, câu chuyện ngân hàng thu phí tài khoản chưa hết nóng khi nhiều người dùng bất ngờ trở thành con nợ của ngân hàng khi ra phòng giao dịch kiểm tra tình trạng tài khoản thanh toán mà nhiều năm không sử dụng.