Top bỉm trẻ em ngoại nhập MamyPoko, Nepia Genki, Yubest: Loại nào đang được mẹ Việt ưa chuộng nhất?
GĐXH - Thị trường tã bỉm tại Việt Nam đang chứng kiến sự “đổ bộ” mạnh mẽ của nhiều thương hiệu ngoại nhập như MamyPoko, Nepia Genki, Yubest… khiến cuộc cạnh tranh càng trở nên sôi động. Với vô số lựa chọn đến từ Nhật Bản, Trung Quốc... mẹ băn khoăn: Đâu mới là loại bỉm tốt, an toàn và đáng mua nhất hiện nay?
Tiêu chí nhận diện một chiếc bỉm tốt
Một chiếc bỉm chất lượng không chỉ nằm ở mức giá mà quan trọng là phù hợp với làn da và nhu cầu của bé trong từng giai đoạn phát triển. Dưới đây là 4 yếu tố quan trọng nhất để mẹ đánh giá:
- Mềm mại, thoáng khí, hạn chế hăm và kích ứng da.
- Thấm hút nhanh, giữ khô lâu, đặc biệt khi bé ngủ xuyên đêm.
- Form ôm vừa vặn, co giãn tốt, giúp bé thoải mái vận động.
- Đúng size, đúng cân nặng, tránh tràn hoặc hằn da.
Dựa trên phản hồi của nhiều mẹ Việt, dưới đây là những dòng bỉm ngoại nhập đang được sử dụng phổ biến và được đánh giá cao trên thị trường.
1. Bỉm MamyPoko (xuất xứ Nhật Bản)
Mềm mại, thấm hút tốt, ôm vừa vặn: Lợi thế của bỉm MamyPoko trên thị trường Việt Nam.
MamyPoko là một trong những thương hiệu tã – bỉm Nhật Bản nổi tiếng nhất tại châu Á, xuất hiện tại hơn 50 quốc gia và đã có mặt tại Việt Nam nhiều năm. Là sản phẩm cao cấp thuộc tập đoàn Unicharm, MamyPoko nhanh chóng chiếm được lòng tin của nhiều phụ huynh nhờ độ mềm vượt trội, thiết kế ôm vừa vặn và khả năng thấm hút ổn định cả ngày lẫn đêm.
Trên các trang bán hàng chính hãng, mô tả sản phẩm nhấn mạnh đến lớp bề mặt mềm như bông, hạn chế ma sát, giảm tối đa tình trạng hằn đỏ ở đùi, bụng hay đường bẹn của bé. Điều này giúp bé thoải mái vận động mà không bị khó chịu, đặc biệt phù hợp với bé đang trong giai đoạn lăn, bò, trườn.
Một trong những điểm mạnh được người dùng đánh giá cao là lõi thấm hút siêu tốc, phân bổ đều chất lỏng nhờ hệ thống rãnh dẫn thông minh. Điều này giúp bỉm không bị vón cục, không xệ khi bé chạy nhảy.
Trên gian hàng chính hãng, MamyPoko cũng nhấn mạnh vào công nghệ chống thấm ngược, nhờ lớp vải bổ sung giúp khóa chặt chất lỏng bên trong. Nhờ vậy, da bé luôn duy trì cảm giác khô ráo, yếu tố quan trọng để hạn chế hăm tã, nhất là trong thời tiết nóng ẩm của Việt Nam.
Dòng Night Premium hoặc Extra Dry của hãng còn được quảng cáo là có thể giữ khô đến 12 giờ, hỗ trợ bé ngủ sâu giấc hơn, ít phải thay bỉm vào ban đêm.
Một ưu điểm khác là bề mặt thoáng khí, có hàng triệu lỗ siêu nhỏ giúp đẩy hơi ẩm ra ngoài. Điều này phù hợp với đặc thù thời tiết Việt Nam nóng ẩm, dễ gây bí và hăm cho trẻ nếu dùng bỉm kém chất lượng.
Những nhược điểm cần lưu ý:
Mặc dù sở hữu nhiều ưu điểm, MamyPoko vẫn tồn tại một số hạn chế mà ba mẹ cần cân nhắc:
Giá thành cao hơn bỉm nội địa: Là bỉm nhập khẩu từ Nhật và thuộc phân khúc cao cấp, giá MamyPoko thường nhỉnh hơn 25–40% so với các dòng bỉm Việt Nam như Bobby, Kun, Kokofit… Điều này có thể gây áp lực chi phí đối với gia đình dùng bỉm số lượng lớn.
Form hơi rộng, cần chọn size kỹ: Nhiều phụ huynh phản hồi rằng MamyPoko có form rộng, đặc biệt ở vùng chân và hông. Với bé nhỏ, bé nhẹ cân hoặc dáng người mảnh, nếu chọn size lớn dễ bị hở đùi, gây thấm tràn. Do đó, ba mẹ nên tham khảo bảng size chuẩn hoặc ưu tiên "size nhỏ hơn một nấc" nếu bé mảnh khảnh.
Bé nào phù hợp với MamyPoko?
Dựa trên phản hồi người dùng và mô tả từ các nhà bán hàng chính hãng, MamyPoko phù hợp nhất với:
Bé hiếu động, vận động nhiều, cần bỉm mềm, ôm, không xệ.
Bé ngủ đêm dài, cần khả năng giữ khô ổn định.
Bé da thường hoặc hơi nhạy cảm, dễ bị hằn với các dòng bỉm cứng.
Gia đình ưu tiên chất lượng cao, không yêu cầu mức giá quá rẻ.
Giá bán trên thị trường:
Giá tham khảo tại các kênh bán hàng uy tín như Shopee Mall, Lazada Mall, Con Cưng, KidsPlaza: Khoảng 240.000 – 380.000 đồng/gói, tùy Size (NB – XL); Loại (bỉm dán / bỉm quần); Dòng sản phẩm (Standard – Extra Dry – Night Premium). Mức giá thuộc phân khúc trung cao, phù hợp gia đình ưu tiên chất lượng và độ an toàn.
2. Nepia Genki (Nhật Bản)
Thoáng – mềm – an toàn cho da nhạy cảm: Ưu thế nổi bật của dòng bỉm Nhật cao cấp
Nepia Genki là thương hiệu bỉm đến từ tập đoàn Oji Nepia, một trong những đơn vị sản xuất giấy và sản phẩm chăm sóc trẻ em lâu đời tại Nhật Bản. Không đình đám như Merries hay Moony nhưng Nepia Genki ngày càng được các mẹ Việt ưa chuộng, đặc biệt trong nhóm bỉm dành cho bé da nhạy cảm, nhờ chất liệu siêu mềm và khả năng thoáng khí "đáng nể".
Trên các gian hàng chính hãng, bỉm Nepia Genki được giới thiệu với bề mặt mềm như chất liệu cotton Nhật, tạo cảm giác êm ái khi tiếp xúc với làn da mỏng manh của bé. Đây là lý do nhiều phụ huynh chuyển từ các dòng bỉm phổ thông sang Genki khi con thường xuyên bị hăm, đỏ rát hoặc kích ứng.
Lõi hút của Genki có độ dày vừa phải nhưng lại giữ nước ổn định, hạn chế hiện tượng thấm ngược – điều khiến bé khó chịu và dễ hăm nếu dùng các loại bỉm thoáng kém.
Một ưu điểm được nhiều mẹ khen ngợi: Bỉm không quá dày, bé mặc nhẹ nhàng, vận động thoải mái. Độ thoáng khí cao, phù hợp khí hậu nóng ẩm Việt Nam. Vùng lưng và đùi co giãn tốt, ôm vừa nhưng không gây hằn. Điều này giúp Genki trở thành một trong những lựa chọn lý tưởng cho bé dùng ban ngày, chơi nhiều hoặc di chuyển liên tục.
Những nhược điểm cần lưu ý:
Dù sở hữu nhiều ưu điểm, Nepia Genki cũng có những hạn chế mà phụ huynh nên cân nhắc trước khi lựa chọn:
Giá thành cao – thuộc phân khúc premium
Vì là bỉm nhập khẩu Nhật 100%, mức giá Genki cao hơn đáng kể so với các thương hiệu Việt Nam như Bobby, Kun, Moony nội địa, và tương đương hoặc nhỉnh hơn một chút so với MamyPoko.
Dễ gặp hàng giả vì vậy cần mua ở nơi uy tín.
Khả năng thấm hút đêm ở mức khá, không phải mạnh nhất: Genki thấm hút tốt nhưng không thiên về thấm hút siêu lâu, nên với bé tè nhiều hoặc bé ngủ xuyên đêm 10–12 giờ, mẹ có thể cần dòng chuyên đêm khác như Moony Night hoặc Merries nội địa.
Bé nào phù hợp với Nepia Genki?
Dựa trên mô tả sản phẩm và phản hồi người dùng, Nepia Genki là lựa chọn phù hợp cho: Bé sơ sinh da mỏng, dễ hăm. Bé có làn da nhạy cảm, thường đỏ rát khi dùng bỉm cứng hoặc bỉm thoáng kém. Bé dùng bỉm vào mùa nóng, cần độ thoáng cao để tránh bí, hăm. Bé vận động khá nhiều ban ngày, cần bỉm nhẹ, mỏng, êm co giãn tốt. Nếu bé tè nhiều vào ban đêm, mẹ có thể dùng Genki ban ngày và chọn bỉm chuyên đêm cho bé ngủ.
Giá bán trên thị trường
Dựa trên giá niêm yết tại các hệ thống lớn: 260.000 – 420.000 đồng/gói (giá thay đổi theo size NB–XL, loại bỉm dán/quần và chương trình khuyến mãi theo từng cửa hàng). Nepia Genki ở mức giá thuộc phân khúc premium, phù hợp với phụ huynh chú trọng chất lượng, an toàn và độ êm ái cao cho bé.
3. Yubest (Trung Quốc)
Giá mềm – mỏng – thoáng, lựa chọn kinh tế cho nhu cầu dùng ban ngày
Yubest là thương hiệu bỉm ngoại nhập có giá "mềm" được ưa chuộng mạnh tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Thuộc phân khúc bình dân nhưng Yubest ghi điểm nhờ độ mỏng nhẹ, thoáng khí và sự thoải mái khi bé vận động, rất phù hợp với nhu cầu sử dụng ban ngày hoặc trong thời tiết nóng ẩm.
Trên các gian hàng chính hãng, Yubest thường nhấn mạnh vào ưu điểm "super thin – super soft" (siêu mỏng – siêu mềm), giúp bé không bị bí hay nặng khi mặc bỉm lâu. Nhờ trọng lượng nhẹ, bé bò, lăn, trườn rất tự nhiên, đặc biệt phù hợp với những bé đang tập vận động.
Lõi hút của Yubest có khả năng thấm hút ở mức trung bình, thiết kế để phù hợp với việc thay bỉm thường xuyên. Hệ lõi mỏng giúp bỉm không bị phồng to khi ướt, tránh tình trạng xệ bỉm khi bé chạy nhảy.
Với các phiên bản Yubest Gold, Yubest Super Care, chất lượng được cải thiện với lõi thấm hút tốt hơn, khô nhanh hơn so với dòng Yubest truyền thống. Tuy vậy, vẫn thiên về công dụng "ban ngày" hơn là "ban đêm".
Những nhược điểm cần lưu ý:
Không phù hợp cho bé ngủ đêm hoặc bé tè nhiều. Đây là nhược điểm được người dùng phản hồi nhiều nhất.
Khả năng giữ chất lỏng lâu không mạnh, dễ tràn nếu bé ngủ sâu giấc 6–8 tiếng. Vì vậy, Yubest nên dùng ban ngày, kết hợp với một loại bỉm mạnh về thấm hút cho ban đêm.
Rủi ro gặp hàng giả khá cao, Yubest là dòng bỉm giá rẻ và bán rộng rãi, đặc biệt trên thương mại điện tử, nên hàng nhái rất dễ trà trộn.
Khuyến nghị: mua tại Shopee Mall, Lazada Mall, KidsPlaza hoặc gian hàng phân phối chính hãng, tránh mua hàng giá thấp bất thường.
Chất lượng không đồng đều giữa các phiên bản
Một số mẹ phản ánh mỗi dòng (Gold, Natural, Premium, Super Care…) có chất lượng hơi khác nhau. Do đó, cần đọc kỹ mô tả sản phẩm và chọn dòng phù hợp.
Bé nào phù hợp với Yubest?
Dựa trên đặc tính sản phẩm và phản hồi thực tế, Yubest phù hợp với: Bé trên 3 tháng tuổi; Bé vận động nhiều, cần bỉm mỏng, nhẹ, không cản trở cử động
Bé thay bỉm liên tục ban ngày đồng thời gia đình mong muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng ổn định
Phù hợp đặc biệt cho mùa nóng, bé dễ bị bí hoặc đổ mồ hôi, bé tè ít hoặc tần suất vừa phải.
Giá bán trên thị trường:
Giá tham khảo tại các trang bán hàng uy tín của bỉm Yubest hiện nay dao động từ 130.000 – 250.000 đồng/gói, tùy size (S – XXL), tùy dòng sản phẩm và tùy vào kênh phân phối. Đây là mức giá rất cạnh tranh, phù hợp gia đình cần dùng số lượng lớn mỗi tháng hoặc muốn tối ưu ngân sách.
