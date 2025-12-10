Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ

Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê nhà mặt phố tại khu vực 3 phường mới tại quận Ba Đình cũ đang khiến người có nhu cầu thuê, nhà đầu tư bất ngờ vì giá cho thuê đã thiết lập mặt bằng mới.

Theo khảo sát, phường Giảng Võ là khu vực có lượng thông tin nhà mặt phố cho thuê sôi động nhất trong 3 phường thuộc quận Ba Đình cũ, giá cho thuê dao động phổ biến từ 30 cho đến hơn 500 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn nhà mặt phố, thiết kế 2 tầng, rộng 200m2 tại phố Giảng Võ, phường Giảng Võ hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 180 triệu đồng/tháng. Hiện nay, phường Giảng Võ được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Giảng Võ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cát Linh, Láng Hạ, Ngọc Khánh, Thành Công thuộc quận Ba Đình cũ, phần còn lại của phường Cống Vị và phần còn lại của phường Kim Mã thuộc quận Ba Đình cũ.

Phường Ngọc Hà sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Vĩnh Phúc, phường Liễu Giai, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cống Vị, Kim Mã, Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ, phần còn lại của phường Đội Cấn và phường Ngọc Hà thuộc quận Ba Đình cũ. Dù không quá nhộn nhịp, nhưng lượng thông tin cho thuê nhà mặt phố tại đây cũng nhỉnh hơn phường Ba Đình. Giá nhà mặt phố cho thuê tại đây cũng dao động từ 27-150 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà mặt phố thiết kế 2 tầng, rộng 250m2 tại đường Đội Cấn, phường Ngọc Hà hiện đang được cho thuê với giá 150 triệu đồng/tháng.

Dù có lượng thông tin cho thuê nhà mặt phố khá khiêm tốn, tuy nhiên giá cho thuê nhà mặt phố tại phường Ba Đình cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến từ 30-260 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn nhà mặt phố, thiết kế 9 tầng, rộng 170m2 tại đường Châu Long, phường Ba Đình (tức phường Trúc Bạch, quận Ba Đình cũ) hiện đang được cho thuê với giá 260 triệu đồng/tháng. Hiện nay phường Ba Đình được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quán Thánh, phường Trúc Bạch, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Điện Biên, Đội Cấn, Kim Mã, Ngọc Hà, một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê, phần còn lại của phường Cửa Đông và phường Đồng Xuân thuộc quận Ba Đình cũ.

Nhà mặt phố cho thuê tại các phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ hiện đã xác lập mặt bằng giá mới, trong khi nguồn cung tại khu vực Ba Đình cũ khá hạn chế. Điều này cho thấy loại hình bất động sản "nhà mặt phố" vẫn luôn khan hiếm và được săn đón.

