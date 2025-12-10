Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) tuần này (từ 10 – 14/12/2025): Số lượng khu dân cư bị cúp điện tăng cao

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Trà Vinh cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 10 – 14/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 10 – 14/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Trà Vinh hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 10 – 14/12/2025

Lịch cúp điện Trà Vinh





KHU VỰC: - Đường Kiên Thị Nhẫn từ hẻm số 71 Khóm 3 Phường 7 đến đường Nguyễn Đáng và các hẻm; - Đường Kiên Thị Nhẫn từ Trần Phú đến Nguyễn Đáng và các hẻm - Trạm biến áp chuyên dùng Trung tâm giới thiệu việc làm, Trường đại học Trà Vinh Khu 2, Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/12/2025 đến 12:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Đường Thạch Thị Thanh và một phần đường Nguyễn Du - Toàn ấp Ba Se – xã Song Lộc; - Một phần Phường Nguyệt Hóa - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Trường trung cấp Pali Khơmer, Miếu Bà Ba Se.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/12/2025 đến 12:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khóm Kinh Lớn, Phường Long Đức

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 09:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khóm Kinh Lớn, Phường Long Đức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/12/2025 đến 11:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Vĩnh Hội, Phường Long Đức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 09/12/2025 đến 12:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Chuyên Dùng

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 09/12/2025 đến 13:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Chuyên Dùng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/12/2025 đến 14:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khóm Sa Bình, Phường Long Đức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Chuyên Dùng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/12/2025 đến 09:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Chuyên Dùng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Chuyên Dùng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/12/2025 đến 12:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Chuyên Dùng

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/12/2025 đến 13:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiệt: Hẻm nhà trọ 36, Hẻm cạnh cửa hàng xăng dầu Minh Hớn 3, Một phần Phường Nguyệt Hóa

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/12/2025 đến 11:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Hòa Thuận

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phần ấp Bờ Kinh, Phường Hòa Thuận

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/12/2025 đến 12:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nguyễn Chí Thanh: - Từ TBA đến Cty Cấp thoát nước và các hẻm, phường Trà Vinh - Từ TBA đến đường Nguyễn Đáng và các hẻm, phường Trà Vinh

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 12/12/2025 đến 13:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Chuyên Dùng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cầu Ngang





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trà Kim xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 09:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Nô Lựa xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/12/2025 đến 11:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/12/2025 đến 14:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bông Ven xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Chợ xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cà Tum xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 08:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cà Tum

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/12/2025 đến 10:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cà Tum xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/12/2025 đến 11:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Rạch xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/12/2025 đến 14:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Rạch xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 09/12/2025 đến 15:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Hậu Bối xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Ba, ấp Tư, ấp Năm xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 10:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Thủy Hòa, một phần Khóm Minh Thuận B, xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Giồng Lớn xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 08:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cẩm Hương xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/12/2025 đến 10:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cẩm Hương xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cải Già xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 14:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cải Già xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/12/2025 đến 15:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bào Sen xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bình Tân xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 09:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Hòa Lục xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Sóc Giụp, Xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Khúc Ngay xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bến Cát xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 08:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bình Tân xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/12/2025 đến 10:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Mỹ Quý xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Lồ Ồ xã Hiệp Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Kim Hòa xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/12/2025 đến 15:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Hòa Lục xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp NoPok xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 08:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Sóc Chùa xã Cầu Ngang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/12/2025 đến 10:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Chà Và xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Ba So xã Nhị Trường

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/12/2025 đến 15:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện ấp Chà Và, Cà Tum, ấp Rẩy xã Vinh Kim

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 14:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Bắn và một phần ấp Lạc Thạnh B xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Thạnh B xã Ngũ Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cầu Kè





KHU VỰC: Một phần ấp Trà Ốt xã Tam Ngãi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 12:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Chợ Phố thuộc một phần ấp 1 xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Công ty Tiến Thành thuộc một phần ấp Ô Tưng A xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 12/12/2025 đến 13:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Châu Điền 2 thuộc một phần ấp Ô Tưng A xã Cầu Kè

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 5, 6 và một phần ấp 4 xã Cầu Kè; ấp Chông Nô 1 và một phần ấp Chông Nô 2 xã An Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm Kho Lương Thực An Phú Tân thuộc một phần ấp Dinh An xã An Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 14/12/2025 đến 12:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Cống Tân Dinh thuộc một phần ấp Dinh An xã An Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Vạn Phước 2 thuộc một phần ấp An Hòa xã An Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/12/2025 đến 10:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Nguyễn Văn Phúc thuộc một phần ấp Kinh Xáng xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/12/2025 đến 10:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm VLXD Ba Vũ thuộc một phần ấp Kinh Xáng xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Cú





KHU VỰC: Mất điện Ấp Chợ Dưới, Chợ Trên, Trạm, Đầu Giồng- xã Tập Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện ấp Trà Lés- xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 14:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện ấp Trà Lés- xã Trà Cú.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện ấp Bà Tây, Bến Chùa, Chòm Chuối- xã Tập Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Mỹ Phong 3

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/12/2025 đến 14:30:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tiểu Cần





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 09:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Trung Giồng A - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/12/2025 đến 10:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Trung Giồng A - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/12/2025 đến 11:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/12/2025 đến 14:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Trung Giồng B - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/12/2025 đến 15:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Trung Giồng B - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/12/2025 đến 16:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thọ 2 - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ô Đùng - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 09:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Ngò - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/12/2025 đến 10:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Ngò - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Ngò - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 14:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Ngò - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Lò Ngò - xã Tập Ngãi (trạm chuyên dùng)

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ngãi Phú 1 - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Chánh Hội A - xã Hùng Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp 1, ấp 2 - xã Tiểu Cần - Một phần ấp Sóc Tre - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 09:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5 - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/12/2025 đến 10:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ngãi Hòa - xã Tập Ngãi (trạm chuyên dùng)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/12/2025 đến 11:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ngãi Hòa - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ngãi Hòa - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/12/2025 đến 15:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ngô Văn Kiệt - xã Tập Ngãi

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Cây Hẹ - xã Tiểu Cần (trạm chuyên dùng)

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Trung Kinh - xã Tiểu Cần

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 11:30:00 ngày 15/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Duyên Hải





KHU VỰC: Một phần Ấp 11 xã Long Hữu tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 12:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp 11 xã Long Hữu tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đường Liếu xã Ngũ Lạc tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 18:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Càng Long





KHU VỰC: Một phần Ấp Đại Đức, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Phú Phong, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Tân An Chợ, Ấp Trà Ốp xã Tân An; xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 14:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Ninh Bình xã An Trường

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 12:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đại Đức xã Nhị Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 13:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Số 5 xã Càng Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 13:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Vồn xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Vồn xã Hưng Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Sơn xã Châu Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Giồng xã Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 13:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Ngại xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 13:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Gốc, Rạch Ngựa, Rạch Giồng, Bùng Binh, Hai Thủ xã Long Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 13:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp phú Khánh, Láng Khoét, Trà Uông, Ô Bắp, Nê Có, Phú Lân, Lò Ngò, Trà Nóc, Khánh Lộc xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 13:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Trà Nóc, xã Song Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Rạch Ngựa, xã Long Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 13:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Rạch Ngựa, xã Long Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ngũ Lạc





KHU VỰC: Một phần ấp Hồ Thùng - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hồ Thùng - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/12/2025 đến 10:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5 - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/12/2025 đến 12:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5 - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 14:30:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Phạm Văn Đèo 1 thuộc ấp Vĩnh Khánh - xã Long Thành

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cây Cồng - xã Đôn Châu

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/12/2025 đến 10:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Be thuộc ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/12/2025 đến 10:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Sết thuộc ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/12/2025 đến 12:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Cắt 3LBFCO Phạm Văn Tự tại trụ 477DT/T289/16/18 (471DT)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Trần Quốc Mỏng thuộc ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/12/2025 đến 10:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/12/2025 đến 12:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thốt Nốt - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Đào - xã Long Vĩnh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

