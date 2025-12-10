Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) tuần này (từ 10 – 14/12/2025): Số lượng khu dân cư bị cúp điện tăng cao
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện nhiều giờ trong ngày.
Lịch cúp điện Trà Vinh cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Trà Vinh cũ (lịch cắt điện Trà Vinh) từ ngày 10 – 14/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 10 – 14/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Trà Vinh cũ ngày 10 – 14/12/2025
Lịch cúp điện Trà Vinh
KHU VỰC: - Đường Kiên Thị Nhẫn từ hẻm số 71 Khóm 3 Phường 7 đến đường Nguyễn Đáng và các hẻm; - Đường Kiên Thị Nhẫn từ Trần Phú đến Nguyễn Đáng và các hẻm - Trạm biến áp chuyên dùng Trung tâm giới thiệu việc làm, Trường đại học Trà Vinh Khu 2, Phường Nguyệt Hóa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/12/2025 đến 12:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Đường Thạch Thị Thanh và một phần đường Nguyễn Du - Toàn ấp Ba Se – xã Song Lộc; - Một phần Phường Nguyệt Hóa - Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Trường trung cấp Pali Khơmer, Miếu Bà Ba Se.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/12/2025 đến 12:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khóm Kinh Lớn, Phường Long Đức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 09:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khóm Kinh Lớn, Phường Long Đức
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/12/2025 đến 11:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khóm Vĩnh Hội, Phường Long Đức
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 09/12/2025 đến 12:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Chuyên Dùng
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 09/12/2025 đến 13:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Chuyên Dùng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/12/2025 đến 14:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một Phần Khóm Sa Bình, Phường Long Đức
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Chuyên Dùng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/12/2025 đến 09:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Chuyên Dùng
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Chuyên Dùng
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 10/12/2025 đến 12:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Chuyên Dùng
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 10/12/2025 đến 13:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiệt: Hẻm nhà trọ 36, Hẻm cạnh cửa hàng xăng dầu Minh Hớn 3, Một phần Phường Nguyệt Hóa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/12/2025 đến 11:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Phường Hòa Thuận
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phần ấp Bờ Kinh, Phường Hòa Thuận
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/12/2025 đến 12:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nguyễn Chí Thanh: - Từ TBA đến Cty Cấp thoát nước và các hẻm, phường Trà Vinh - Từ TBA đến đường Nguyễn Đáng và các hẻm, phường Trà Vinh
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 12/12/2025 đến 13:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Chuyên Dùng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Ngang
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trà Kim xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 09:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Nô Lựa xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 09/12/2025 đến 11:30:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm khách hàng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/12/2025 đến 14:30:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bông Ven xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Chợ xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cà Tum xã Vinh Kim
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 08:30:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cà Tum
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/12/2025 đến 10:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cà Tum xã Vinh Kim
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 09/12/2025 đến 11:30:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Rạch xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/12/2025 đến 14:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Rạch xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 09/12/2025 đến 15:30:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Hậu Bối xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Ba, ấp Tư, ấp Năm xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 10:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Thủy Hòa, một phần Khóm Minh Thuận B, xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Giồng Lớn xã Vinh Kim
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 08:30:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cẩm Hương xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/12/2025 đến 10:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cẩm Hương xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cải Già xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 14:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Cải Già xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/12/2025 đến 15:30:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bào Sen xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bình Tân xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 09:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Hòa Lục xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Sóc Giụp, Xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm khách hàng
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Khúc Ngay xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bến Cát xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 08:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Bình Tân xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/12/2025 đến 10:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Mỹ Quý xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/12/2025 đến 11:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Lồ Ồ xã Hiệp Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Kim Hòa xã Vinh Kim
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 11/12/2025 đến 15:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Hòa Lục xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm khách hàng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm khách hàng
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm khách hàng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm khách hàng
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp NoPok xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 08:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Sóc Chùa xã Cầu Ngang
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/12/2025 đến 10:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm khách hàng
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/12/2025 đến 11:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Chà Và xã Vinh Kim
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Ba So xã Nhị Trường
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 12/12/2025 đến 15:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Mỹ Thập xã Mỹ Long
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Chà Và, Cà Tum, ấp Rẩy xã Vinh Kim
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 14:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trường Bắn và một phần ấp Lạc Thạnh B xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Thạnh B xã Ngũ Lạc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cầu Kè
KHU VỰC: Một phần ấp Trà Ốt xã Tam Ngãi
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 12:30:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Chợ Phố thuộc một phần ấp 1 xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 09:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Công ty Tiến Thành thuộc một phần ấp Ô Tưng A xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 12/12/2025 đến 13:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Châu Điền 2 thuộc một phần ấp Ô Tưng A xã Cầu Kè
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 5, 6 và một phần ấp 4 xã Cầu Kè; ấp Chông Nô 1 và một phần ấp Chông Nô 2 xã An Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm Kho Lương Thực An Phú Tân thuộc một phần ấp Dinh An xã An Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 14/12/2025 đến 12:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Cống Tân Dinh thuộc một phần ấp Dinh An xã An Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Vạn Phước 2 thuộc một phần ấp An Hòa xã An Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 14/12/2025 đến 10:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Nguyễn Văn Phúc thuộc một phần ấp Kinh Xáng xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 12/12/2025 đến 10:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm VLXD Ba Vũ thuộc một phần ấp Kinh Xáng xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 12/12/2025 đến 15:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Cú
KHU VỰC: Mất điện Ấp Chợ Dưới, Chợ Trên, Trạm, Đầu Giồng- xã Tập Sơn.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/12/2025 đến 16:30:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Trà Lés- xã Trà Cú.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 14:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Trà Lés- xã Trà Cú.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 16:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện ấp Bà Tây, Bến Chùa, Chòm Chuối- xã Tập Sơn
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm Mỹ Phong 3
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/12/2025 đến 14:30:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tiểu Cần
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/12/2025 đến 09:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Trung Giồng A - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/12/2025 đến 10:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Trung Giồng A - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 09/12/2025 đến 11:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đại - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 09/12/2025 đến 14:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Trung Giồng B - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 09/12/2025 đến 15:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Trung Giồng B - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 09/12/2025 đến 16:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thọ 2 - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ô Đùng - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 09:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lò Ngò - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/12/2025 đến 10:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lò Ngò - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lò Ngò - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 14:30:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lò Ngò - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Lò Ngò - xã Tập Ngãi (trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ngãi Phú 1 - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:30:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chánh Hội A - xã Hùng Hòa
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:30:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp 1, ấp 2 - xã Tiểu Cần - Một phần ấp Sóc Tre - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 09:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5 - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/12/2025 đến 10:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ngãi Hòa - xã Tập Ngãi (trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 11/12/2025 đến 11:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ngãi Hòa - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ngãi Hòa - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 11/12/2025 đến 15:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ngô Văn Kiệt - xã Tập Ngãi
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cây Hẹ - xã Tiểu Cần (trạm chuyên dùng)
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Trung Kinh - xã Tiểu Cần
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/12/2025 đến 11:30:00 ngày 15/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Duyên Hải
KHU VỰC: Một phần Ấp 11 xã Long Hữu tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 12:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 11 xã Long Hữu tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đường Liếu xã Ngũ Lạc tỉnh Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 14/12/2025 đến 18:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Càng Long
KHU VỰC: Một phần Ấp Đại Đức, xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Phú Phong, xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Tân An Chợ, Ấp Trà Ốp xã Tân An; xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/12/2025 đến 14:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ninh Bình xã An Trường
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 12:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đại Đức xã Nhị Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 13:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Số 5 xã Càng Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 13:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Vồn xã Hưng Mỹ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/12/2025 đến 16:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Vồn xã Hưng Mỹ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bàu Sơn xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Giồng xã Long Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 13:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Ngại xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 13:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Gốc, Rạch Ngựa, Rạch Giồng, Bùng Binh, Hai Thủ xã Long Hòa.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 13:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp phú Khánh, Láng Khoét, Trà Uông, Ô Bắp, Nê Có, Phú Lân, Lò Ngò, Trà Nóc, Khánh Lộc xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 13:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Trà Nóc, xã Song Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 16:00:00 ngày 14/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Rạch Ngựa, xã Long Hòa.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 13:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Rạch Ngựa, xã Long Hòa.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 16:00:00 ngày 13/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ngũ Lạc
KHU VỰC: Một phần ấp Hồ Thùng - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 09/12/2025 đến 17:00:00 ngày 09/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hồ Thùng - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4 - xã Long Thành
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 10/12/2025 đến 10:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5 - xã Long Thành
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/12/2025 đến 12:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5 - xã Long Thành
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 14:30:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Phạm Văn Đèo 1 thuộc ấp Vĩnh Khánh - xã Long Thành
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cây Cồng - xã Đôn Châu
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/12/2025 đến 10:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Be thuộc ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/12/2025 đến 10:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Văn Sết thuộc ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 11/12/2025 đến 12:00:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cắt 3LBFCO Phạm Văn Tự tại trụ 477DT/T289/16/18 (471DT)
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 14:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng Trần Quốc Mỏng thuộc ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:30:00 ngày 11/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 12/12/2025 đến 10:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cái Cỏ - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 12/12/2025 đến 12:00:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thốt Nốt - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 14:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Đào - xã Long Vĩnh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:30:00 ngày 12/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
