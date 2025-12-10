Hà Nội: Bất ngờ trước giá biệt thự tại 3 phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ

Tại thời điểm tháng 12/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng batdongsan.com.vn số lượng các thông tin rao bán biệt thự, liền kề tại khu vực 3 phường mới tại quận Ba Đình cũ khá rầm rộ, nổi bật nhất là phường Giảng Võ.

Hiện nay, phường Giảng Võ được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Giảng Võ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cát Linh, Láng Hạ, Ngọc Khánh, Thành Công thuộc quận Ba Đình cũ, phần còn lại của phường Cống Vị và phần còn lại của phường Kim Mã thuộc quận Ba Đình cũ. Giá bán biệt thự tại đây cũng khiến cho nhiều nhà đầu tư giật mình khi dao động phổ biến từ khoảng 300 đến gần 800 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự liền kề, rộng 124m2 tại dự án Vinhomes The Gallery, phố Giảng Võ, phường Giảng Võ hiện đang được rao bán với giá 96 tỷ đồng, tương đương 774,19 triệu đồng/m2.

Đứng sau Giảng Võ, phường Ngọc Hà cũng là khu vực có nguồn cung biệt thự, liền kề khá lớn, giá biệt thự tại đây dao động phổ biến từ hơn 200-500 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự phân lô thiết kế 6 tầng rộng 108m2 nằm trên đường Đội Cấn, phường Liễu Giai hiện đang được rao bán với giá 42 tỷ đồng, tương đương 388,89 triệu đồng/m2. Phường Ngọc Hà sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Vĩnh Phúc, phường Liễu Giai, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cống Vị, Kim Mã, Ngọc Khánh thuộc quận Ba Đình cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ, phần còn lại của phường Đội Cấn và phường Ngọc Hà thuộc quận Ba Đình cũ.

Dù có số lượng thông tin rao bán khiêm tốn hơn một chút, tuy nhiên giá biệt thự, liền kề tại phường Ba Đình cũng tương đối cao, dao động phổ biến từ 200-600 triệu đồng/m2. Chẳng hạn một căn biệt thự thiết kế 6 tầng, rộng 88m2 tại phố Cửa Nam, phường Ba Đình (tức phường Điện Biên, quận Ba Đình cũ) hiện đang được rao bán với giá 30 tỷ đồng, tương đương 340,91 triệu đồng/m2. Hiện nay phường Ba Đình được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quán Thánh, phường Trúc Bạch, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Điện Biên, Đội Cấn, Kim Mã, Ngọc Hà, một phần diện tích tự nhiên của phường Thụy Khuê, phần còn lại của phường Cửa Đông và phường Đồng Xuân thuộc quận Ba Đình cũ.

Biệt thự xưa nay vốn là phân khúc bất động sản hạng sang, với giá bán rất cao, tuy nhiên mức giá biệt thự hiện nay cũng đã tăng cao theo đà tăng chung của thị trường bất động sản giai đoạn 2024-2025. Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội, năm nay ghi nhận sự sôi động ở phân khúc nhà triệu đô. Mặc dù lợi nhuận từ cho thuê không cao, nhưng trước tình hình lạm phát và sự biến động của tỉ giá đồng Việt Nam so với ngoại tệ, nhiều nhà đầu tư bất động sản chuyển hướng mua nhà triệu đô như một kênh giữ giá trị tài sản.

