Giá vàng hôm nay 10/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh minh họa)

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch hôm nay (10/12), giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng tới 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 152,7-154,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 153,2-154,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được một số thương hiệu điều chỉnh đi lên.

Đầu giờ sáng 10/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 149,6-152,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji mở cửa phiên giao dịch hôm nay đứng im so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 149,5-152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay đi lên. Lúc 8h35' ngày 10/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.214 USD/ounce, tăng 22 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 10/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 135,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Tới 20h30 ngày 9/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.192 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.224 USD/ounce.

So với cuối năm 2024, giá vàng thế giới tăng khoảng 59,7%, tương đương 1.567 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, vàng thế giới tương đương 134 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế, phí), thấp hơn khoảng 19,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước cuối phiên 9/12.

Giá vàng giao ngay trên sàn New York tối 9/12 (giờ Việt Nam) gần như đi ngang sau khi biến động khá mạnh trên thị trường châu Âu trước đó. Áp lực vô hình đang đè nặng lên mặt hàng kim loại quý khiến giá vàng có lúc về ngưỡng 4.175 USD/ounce.