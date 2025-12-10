LG, Sharp, Daikin, Samsung, Electrolux... loại máy lọc không khí nào được người bán ‘bật mí’ là hàng vừa ‘ngon - bổ - rẻ’
GĐXH - Giữa muôn ngàn loại máy lọc không khí đang được tung ra thị trường khi thời tiết đang trong tình trạng ô nhiễm, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm nào để vừa phù hợp túi tiền vừa đảm bảo chất lượng lọc?
Nhu cầu mua máy lọc không khí trong nhiều năm trở lại đây tại Việt Nam tăng cao hơn bao giờ hết. Trước thực trạng chất lượng môi trường ô nhiễm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nhiều nhãn hàng đã tung ra thị trường các dòng sản phẩm máy lọc không khí với nhiều tính năng thông minh để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.
Anh T.H.D (chủ một cửa hàng bán hàng điện máy tại Hà Nội) chia sẻ: "Lượng khách hàng tìm mua các sản phẩm có chức năng lọc không khí những ngày gần đây tăng cao hơn mức bình thường. Một phần nguyên nhân là chỉ số ô nhiễm của Hà Nội đang ở mức đáng báo động, bụi mịt mù khắp nơi, phần khác là do nhiều gia đình quan tâm đến vấn đề sức khỏe, muốn hít thở không khí trong lành. Dòng máy lọc không khí đang được người tiêu dùng ưa chuộng nhất có mức giá bình dân từ 4 – 6 triệu đồng/sản phẩm.
Với máy lọc không khí người mua lưu ý, hàng dùng đảm bảo chất lượng, độ bền cao nên lựa chọn những thương hiệu có uy tín, đặc biệt kiểm tra lõi và tấm lọc của máy khi mua hàng. Hình thức đẹp nhưng nội dung bên trong kém thì sẽ không đảm bảo lọc không khí tốt, không những không mang lại lợi ích mà còn gây tốn kém. Hiện tại các dòng máy lọc không khí có giá từ trên 5 triệu đồng đang được nhiều khách hàng lựa chọn và tin dùng nhất".
Đối với những gia đình có trẻ nhỏ và người già, việc có trong nhà một chiếc máy lọc không khí là điều cần thiết. Chị Thúy Quỳnh (Từ Liên, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đã mua và sử dụng máy lọc không khí hơn 1 năm nay và thấy khá hiệu quả, vì nhà có con nhỏ và nuôi động vật nên tôi đã quyết đầu tư một chiếc. Thời gian gần đây, ô nhiễm không khí ở mức rất xấu nên tôi tính sắm thêm cho mỗi phòng ngủ một chiếc máy lọc không khí. Dạo quanh sàn thương mại điện tử Shopee, tôi thấy khá nhiều sản phẩm lọc không khí đang giảm giá và có thêm các chương trình ưu đãi riêng. Thiết nghĩ sức khỏe là quan trọng nhất nên đầu tư vào một chiếc máy lọc không khí chất lượng tốt có thể dùng được nhiều năm thì tôi không tiếc tiền".
Theo một số nhân viên bán hàng, người tiêu dùng nên chọn mua máy lọc không khí theo nhu cầu sử dụng của gia đình, cần cân nhắc giá thành và thương hiệu để lựa chọn được những sản phẩm chất lượng với mức giá tốt nhất.
Đặc biệt không nên ham rẻ vì có thể mua phải sản phẩm kém chất lượng. Chọn mua máy lọc không khí theo diện tích phòng rất quan trọng để đảm bảo máy hoạt động hiệu quả và an toàn cho người dùng.
"Người dùng có thể chọn mua máy lọc không khí có các tiện ích thông minh kèm theo phù hợp với nhu cầu sử dụng. Ví dụ, nếu gia đình có phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ hoặc đang ở những vùng gần sông nước nên chọn các máy lọc không khí có chức năng bắt muỗi, diệt khuẩn.
Khách hàng muốn sở hữu chiếc máy dễ sử dụng, vệ sinh tiện lợi thì nên chọn những chiếc có bảng điều khiển rõ ràng hay điều khiển bằng điện thoại, dễ hiểu các chỉ dẫn, tiện thao tác. Những sản phẩm có thể tháo rời màng lọc sẽ giúp mọi người dễ dàng vệ sinh và thay thế màng lọc nhanh hơn.
Khi chọn mua máy lọc không khí, người tiêu dùng cần chú ý đến loại màng lọc mà máy đang sử dụng. Một số loại màng lọc không khí phổ biến hiện nay có thể kể đến như: Màng lọc thô; Màng lọc bằng than hoạt tính, Màng lọc phấn hoa; Màng lọc Titan; Màng lọc nước; Màng lọc Hepa,…", anh N.T.N (nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy Pico, Hà Nội) chia sẻ.
Hiện nay để đáp ứng nhu cầu người dùng, các thương hiệu máy lọc không khí cho ra mắt nhiều sản phẩm với nhiều mức giá, nhiều chức năng đa dạng mang đến người dùng nhiều lựa chọn. Một số thương hiệu máy lọc không khí chất lượng trên thị trường người tiêu dùng có thể tham khảo như: Máy lọc không khí LG, Sharp, Daikin, Samsung, Electrolux,…
Theo PGS. Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM, những chất độc hại do ô nhiễm môi trường khi hít vào phổi với người bình thường sẽ có cơ chế thanh lọc, đào thải. Tuy nhiên, khi tiếp xúc thường xuyên với các chất độc hại, nhất là bụi mịn PM2.5, khả năng thanh lọc của phổi sẽ quá tải và gặp nhiều khó khăn.
Khi cơ thể hít vào các chất độc hại, chúng sẽ đi vào các phế nang và khuếch tán toàn cơ thể qua hệ thống mạch máu, tác động nhiều cơ quan gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ung thư phổi và các bệnh lý khác như tim mạch, hen phế quản, nhiễm trùng đường hô hấp.
Bác sĩ Lê Thị Xuân Mai, Phó khoa hô hấp, Bệnh viện Nhân dân 115, cho hay các bệnh hô hấp thường gặp liên quan đến ô nhiễm không khí hiện nay như: hen phế quản, viêm phế quản cấp/mạn, viêm phổi và ung thư phổi. Những người dễ bị ảnh hưởng nhất do ô nhiễm không khí là trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh nền (hen, COPD, tim mạch), phụ nữ mang thai...
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 10/12/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 10/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Khai trương sân Pickleball Meyhomes, giải đấu Island Pickleball Cup 2025 quy tụ hơn 200 vận động viênSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
Mới đây, sân Pickleball Meyhomes chính thức đi vào hoạt động, mở màn bằng giải đấu "Island Pickleball Cup 2025" quy tụ hơn 200 vận động viên. Cuộc thi đã diễn ra thành công rực rỡ khẳng định Meyhomes là tâm điểm thể thao mới đầy sôi động tại Phú Quốc.
Đừng để ngân hàng âm thầm trừ tiền: Chuyên gia chỉ cách tránh mất phí quản lý tài khoản vì… thiếu hiểu biếtBảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước
GĐXH - Thời gian gần đây, nhiều khách hàng bất ngờ bị ngân hàng trừ phí quản lý tài khoản dù cho rằng mình "không giao dịch" hoặc "không biết có quy định về số dư tối thiểu".
Top bỉm trẻ em ngoại nhập MamyPoko, Nepia Genki, Yubest: Loại nào đang được mẹ Việt ưa chuộng nhất?Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Thị trường tã bỉm tại Việt Nam đang chứng kiến sự “đổ bộ” mạnh mẽ của nhiều thương hiệu ngoại nhập như MamyPoko, Nepia Genki, Yubest… khiến cuộc cạnh tranh càng trở nên sôi động. Với vô số lựa chọn đến từ Nhật Bản, Trung Quốc... mẹ băn khoăn: Đâu mới là loại bỉm tốt, an toàn và đáng mua nhất hiện nay?
Biến động lãi suất: Gửi tiền tiết kiệm ở Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank hưởng lãi cao nhất bao nhiêu?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank hiện đạt 4,8%/năm, dành cho khách gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các phường Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng VõGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 3 phường mới: Ba Đình, Ngọc Hà và Giảng Võ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) tuần này (từ 10 – 14/11/2025): Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đườngSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH - GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 10/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnhGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên hôm qua.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) tuần này (từ 10 – 14/12/2025): Số lượng khu dân cư bị cúp điện tăng caoSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện nhiều giờ trong ngày.
Giá bạc hôm nay (10/12): Thị trường quốc tế biến động, kéo giá trong nước tăng thêm 3 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế ghi nhận đã chính thức tăng vọt lên ngưỡng 61,4 USD/oz, kéo theo giá bạc hôm nay trong nước tăng vọt lên vùng 63 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 10/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnhGiá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên hôm qua.