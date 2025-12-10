Mới nhất
LG, Sharp, Daikin, Samsung, Electrolux... loại máy lọc không khí nào được người bán ‘bật mí’ là hàng vừa ‘ngon - bổ - rẻ’

Thứ tư, 16:12 10/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
GĐXH - Giữa muôn ngàn loại máy lọc không khí đang được tung ra thị trường khi thời tiết đang trong tình trạng ô nhiễm, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm nào để vừa phù hợp túi tiền vừa đảm bảo chất lượng lọc?

Nhu cầu mua máy lọc không khí trong nhiều năm trở lại đây tại Việt Nam tăng cao hơn bao giờ hết. Trước thực trạng chất lượng môi trường ô nhiễm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, nhiều nhãn hàng đã tung ra thị trường các dòng sản phẩm máy lọc không khí với nhiều tính năng thông minh để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Chọn mua loại máy lọc không khí nào? Người bán ‘bật mí’ cách mua hàng vừa ‘ngon - bổ - rẻ’ - Ảnh 1.

Đa dạng các dòng máy lọc không khí được tung ra thị trường để phục vụ như cầu của người tiêu dùng.

Anh T.H.D (chủ một cửa hàng bán hàng điện máy tại Hà Nội) chia sẻ: "Lượng khách hàng tìm mua các sản phẩm có chức năng lọc không khí những ngày gần đây tăng cao hơn mức bình thường. Một phần nguyên nhân là chỉ số ô nhiễm của Hà Nội đang ở mức đáng báo động, bụi mịt mù khắp nơi, phần khác là do nhiều gia đình quan tâm đến vấn đề sức khỏe, muốn hít thở không khí trong lành. Dòng máy lọc không khí đang được người tiêu dùng ưa chuộng nhất có mức giá bình dân từ 4 – 6 triệu đồng/sản phẩm.

Với máy lọc không khí người mua lưu ý, hàng dùng đảm bảo chất lượng, độ bền cao nên lựa chọn những thương hiệu có uy tín, đặc biệt kiểm tra lõi và tấm lọc của máy khi mua hàng. Hình thức đẹp nhưng nội dung bên trong kém thì sẽ không đảm bảo lọc không khí tốt, không những không mang lại lợi ích mà còn gây tốn kém. Hiện tại các dòng máy lọc không khí có giá từ trên 5 triệu đồng đang được nhiều khách hàng lựa chọn và tin dùng nhất".

Chọn mua loại máy lọc không khí nào? Người bán ‘bật mí’ cách mua hàng vừa ‘ngon - bổ - rẻ’ - Ảnh 2.

Các dòng máy lọc không khí tích hợp nhiều tính năng thông minh để người dùng có thể thoải mái lựa chọn.

Đối với những gia đình có trẻ nhỏ và người già, việc có trong nhà một chiếc máy lọc không khí là điều cần thiết. Chị Thúy Quỳnh (Từ Liên, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đã mua và sử dụng máy lọc không khí hơn 1 năm nay và thấy khá hiệu quả, vì nhà có con nhỏ và nuôi động vật nên tôi đã quyết đầu tư một chiếc. Thời gian gần đây, ô nhiễm không khí ở mức rất xấu nên tôi tính sắm thêm cho mỗi phòng ngủ một chiếc máy lọc không khí. Dạo quanh sàn thương mại điện tử Shopee, tôi thấy khá nhiều sản phẩm lọc không khí đang giảm giá và có thêm các chương trình ưu đãi riêng. Thiết nghĩ sức khỏe là quan trọng nhất nên đầu tư vào một chiếc máy lọc không khí chất lượng tốt có thể dùng được nhiều năm thì tôi không tiếc tiền".

Chọn mua loại máy lọc không khí nào? Người bán ‘bật mí’ cách mua hàng vừa ‘ngon - bổ - rẻ’ - Ảnh 3.

Hiện các dòng máy lọc không khí trên thị trường có mức giá dao động từ 2–6 triệu đồng cho các mẫu phổ thông, công năng sử dụng với không gian nhỏ (từ 15 – 20 m2 ) và từ 20-30 triệu đồng cho dòng cao cấp.

Theo một số nhân viên bán hàng, người tiêu dùng nên chọn mua máy lọc không khí theo nhu cầu sử dụng của gia đình, cần cân nhắc giá thành và thương hiệu để lựa chọn được những sản phẩm chất lượng với mức giá tốt nhất.

Đặc biệt không nên ham rẻ vì có thể mua phải sản phẩm kém chất lượng. Chọn mua máy lọc không khí theo diện tích phòng rất quan trọng để đảm bảo máy hoạt động hiệu quả và an toàn cho người dùng.

Chọn mua loại máy lọc không khí nào? Người bán ‘bật mí’ cách mua hàng vừa ‘ngon - bổ - rẻ’ - Ảnh 4.

Người tiêu dùng nên lựa chọn các cơ sở uy tín để mua máy lọc không khí, tránh mua phải hàng kém chất lượng.

"Người dùng có thể chọn mua máy lọc không khí có các tiện ích thông minh kèm theo phù hợp với nhu cầu sử dụng. Ví dụ, nếu gia đình có phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ hoặc đang ở những vùng gần sông nước nên chọn các máy lọc không khí có chức năng bắt muỗi, diệt khuẩn. 

Khách hàng muốn sở hữu chiếc máy dễ sử dụng, vệ sinh tiện lợi thì nên chọn những chiếc có bảng điều khiển rõ ràng hay điều khiển bằng điện thoại, dễ hiểu các chỉ dẫn, tiện thao tác. Những sản phẩm có thể tháo rời màng lọc sẽ giúp mọi người dễ dàng vệ sinh và thay thế màng lọc nhanh hơn.

Khi chọn mua máy lọc không khí, người tiêu dùng cần chú ý đến loại màng lọc mà máy đang sử dụng. Một số loại màng lọc không khí phổ biến hiện nay có thể kể đến như: Màng lọc thô; Màng lọc bằng than hoạt tính, Màng lọc phấn hoa; Màng lọc Titan; Màng lọc nước; Màng lọc Hepa,…", anh N.T.N (nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy Pico, Hà Nội) chia sẻ.

Chọn mua loại máy lọc không khí nào? Người bán ‘bật mí’ cách mua hàng vừa ‘ngon - bổ - rẻ’ - Ảnh 5.

Những dòng máy lọc không khí cao cấp sẽ được trang bị màng lọc HEPA H13–H14, cảm biến bụi mịn, khả năng lọc diện tích lớn và tính năng tự động điều chỉnh theo chất lượng không khí được nhiều gia đình quan tâm.

Hiện nay để đáp ứng nhu cầu người dùng, các thương hiệu máy lọc không khí cho ra mắt nhiều sản phẩm với nhiều mức giá, nhiều chức năng đa dạng mang đến người dùng nhiều lựa chọn. Một số thương hiệu máy lọc không khí chất lượng trên thị trường người tiêu dùng có thể tham khảo như: Máy lọc không khí LG, Sharp, Daikin, Samsung, Electrolux,…

Theo PGS. Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM, những chất độc hại do ô nhiễm môi trường khi hít vào phổi với người bình thường sẽ có cơ chế thanh lọc, đào thải. Tuy nhiên, khi tiếp xúc thường xuyên với các chất độc hại, nhất là bụi mịn PM2.5, khả năng thanh lọc của phổi sẽ quá tải và gặp nhiều khó khăn.

Khi cơ thể hít vào các chất độc hại, chúng sẽ đi vào các phế nang và khuếch tán toàn cơ thể qua hệ thống mạch máu, tác động nhiều cơ quan gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ung thư phổi và các bệnh lý khác như tim mạch, hen phế quản, nhiễm trùng đường hô hấp.

Bác sĩ Lê Thị Xuân Mai, Phó khoa hô hấp, Bệnh viện Nhân dân 115, cho hay các bệnh hô hấp thường gặp liên quan đến ô nhiễm không khí hiện nay như: hen phế quản, viêm phế quản cấp/mạn, viêm phổi và ung thư phổi. Những người dễ bị ảnh hưởng nhất do ô nhiễm không khí là trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh nền (hen, COPD, tim mạch), phụ nữ mang thai...

Hà Nội ô nhiễm tăng cao, máy lọc không khí LG, Sharp, Cuckoo, Coway, Daikin… bất ngờ được ‘săn lùng’Hà Nội ô nhiễm tăng cao, máy lọc không khí LG, Sharp, Cuckoo, Coway, Daikin… bất ngờ được ‘săn lùng’

GĐXH - Nhiều hãng máy lọc không khí đang tung ra thị trường các dòng sản phẩm từ bình dân đến cao cấp để phục vụ nhu cầu của người dân trước thực trạng ô nhiễm không khí đang ở mức báo động.

