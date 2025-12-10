Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) tuần này (từ 10 – 14/11/2025): Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư và tuyến đường

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 10 – 14/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 10 – 14/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 10 – 14/11/2025

Lịch cúp điện Rạch Giá





KHU VỰC: Một phần đường Trần Khánh Dư, Lâm Quang Ky P.Rạch Giá

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Ấp Thạnh Hòa, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 10:30:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hiệp

KHU VỰC: Một phần kênh Tư Tỷ (trạm Tư Tỷ 3) và một phần ấp Đá Nổi B (trạm Kênh 6-3A).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hà Tiên





KHU VỰC: Khu vực trạm xá Mỹ Đức, Phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực 2 bên lộ đan Nam Thái gồm từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Sơn Thái xã Hòn Đất,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 11:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực 2 bên lộ nhựa Nam Thái gồm từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Sơn Hòa xã Hòn Đất

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 11:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực 2 bên lộ nhựa Nam Thái gồm từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Sơn Hòa xã Hòn Đất

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan Kinh Bình Giang 2 gồm từ tổ 12 đến tổ 13 ấp Bình Hòa xã Bình Giang,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực lộ đan bên sông kinh Rạch Giá –Hà Tiên gồm tổ 5 đến tổ 7 khu phố Mỹ Bình phường Vĩnh Thông,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực lộ nhựa TTTM Sóc Sơn gồm các đường số 4, số 6, từ đường số 11 đến số 14, từ tổ 17 đến tổ 19 ấp Thị Tứ xã Mỹ Thuận,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực 2 bên đường đan kinh Rạch Giá- Hà Tiên gồm tổ 11, tổ 12 ấp Mỹ Phú xã Mỹ Thuận,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực 2 bên lộ nhựa quanh núi Hòn Sóc từ gần chợ Hòn Sóc đến Công Ty Công Ty TNHH MTV Ngọc Quý Kiên Giang gồm từ tổ 5 đến tổ 12 ấp Hòn Sóc xã Hòn Đất,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 11:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên nhựa từ ngã 3 lộ Hòn Me tới cầu Hòn Me và dọc kinh Hòn Me gồm từ tổ 8 đến tổ 9 ấp Hòn Sóc, tổ 10 ấp Hòn Me xã Hòn Đất,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực Trung tâm Hành Chính xã Hòn Đất, dọc kinh 200 gồm từ tổ 7 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 11:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên quốc lộ 80 từ cửa hàng Thế giới Di Động Hòn Đất đến trụ sở Viettel Hòn Đất gồm từ tổ 3 đến tổ 4 ấp Tri Tôn, tổ 6, tổ 7 , tổ 8 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Bưu Điện Hòn Đất

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên quốc lộ 80 từ cửa hàng Thế giới Di Động Hòn Đất đến trụ sở Viettel Hòn Đất gồm từ tổ 3 đến tổ 4 ấp Tri Tôn, tổ 6, tổ 7 , tổ 8 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất,

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực tổ 4, tổ 5 ấp Đường Hòn xã Hòn Đất,

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa Thổ Sơn từ gần trụ sở UBND xã Thổ Sơn ( cũ) đến khu Di tích Chị Sứ , khu vực 2 bên lộ nhựa Tà Mọt & lộ nhựa núi Hòn Me gồm từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Hòn Quéo, từ tổ 2 đến tổ 9 ấp Hòn Me, tổ 1, tổ 10 ấp Hòn Đất, toàn bộ ấp Vạn Thanh xã Hòn Đất, khu vực đê Quốc Phòng – Rạch Phốc thuộc tổ 4 ấp Kinh Mới xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 11:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực lộ nhựa quanh núi Hòn Đất, đê Quốc Phòng gồm từ tổ 1 đến tổ 9 ấp Hòn Đất , tổ 1 ấp Hòn Me xã Hòn Đất,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ dân Nuôi trồng thủy sản gồm HKD Trần Kiết Hón, HKD Dương Văn Mạnh, HKD Nguyễn Thanh Liêm thuộc tổ 4 ấp Kinh Mới Xã Sơn Kiên,

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Minh





KHU VỰC: Một phần ấp 2 , xã An Minh , tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/12/2025 đến 16:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 9 Biển , một phần ấp 10 Biển , xã Tân Thạnh , tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 11:30:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Một phần khu phố Rạch Tràm Bãi Thơm, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Chuồng Vích Gành Dầu, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 12:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Bãi Vòng Hàm Ninh và một phần khu phố Dương Tơ - ĐK Phú Quốc, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Bãi Trường Dương Tơ - ĐK Phú Quốc, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Ông Lang , Đặc Khu Phú QUốc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 15:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Bến Tràm , Đặc Khu Phú QUốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 15:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện An Biên

(Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện)

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Một phần ấp Đồng Tranh xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/12/2025 đến 11:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kinh Lô A Nhỏ ấp Hòa Thạnh xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/12/2025 đến 16:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 6000 Kinh Lò Rèn xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/12/2025 đến 11:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Kinh Củ ấp Bình Hòa xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ khu Di tích Xẻo Gia đến bến phà Kinh 195 ấp Xẻo Da, ấp Ba Đình xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/12/2025 đến 16:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xẻo Da xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/12/2025 đến 11:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gồng Riềng

(Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện)

Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Nhà Máy Lau Bóng Gạo, xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 15:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Tái Định Cư, ấp Phước Trung 1 xã Gò Quao, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Chợ Gò Quao, ấp phước Trung 2, xã Gò Quao, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/12/2025 đến 13:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp phước đạt, xã Gò Quao, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần, ấp phước đạt, xã Gò Quao, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/12/2025 đến 17:00:00 ngày 14/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Kiên Lương

(Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện)

Lịch cúp điện U Minh Thượng





KHU VỰC: - Từ 7h00 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Minh Kiên, Chống Mỹ – Xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Từ 7h00 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Lô 12, Cây Bàng, Vĩnh Thạnh – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Từ 7h00 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Ấp Cây Bàng, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Từ 7h00 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/12/2025 đến 17:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Từ 7h00 đến 9h00: Khu vực mất điện: Trung Tâm Nước Sạch Và Vệ Sinh Môi Trường Nông Thôn An Giang (Trạm cấp nước Xẻo Cạn).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/12/2025 đến 09:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Từ 13h00 đến 16h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Cạn Ngọn A – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/12/2025 đến 16:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Từ 7h00 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Vĩnh Thạnh – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Từ 7h00 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Dân Quân – xã Vĩnh Hòa – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/12/2025 đến 17:00:00 ngày 11/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Từ 7h00 đến 17h00: Khu vực mất điện: Trung Tâm Nước Sạch Và Vệ Sinh Môi Trường Nông Thôn An Giang ( Trạm cấp nước Vĩnh Thái).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Từ 7h00 đến 16h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Minh Tiến A – Xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/12/2025 đến 17:00:00 ngày 12/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Từ 7h00 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp: Công Sự – Xã U Minh Thượng – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/12/2025 đến 17:00:00 ngày 13/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Bờ dừa

THỜI GIAN: Từ 07:31:00 ngày 10/12/2025 đến 07:47:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp xẻo kè

THỜI GIAN: Từ 07:34:00 ngày 10/12/2025 đến 07:45:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp bờ dừa

THỜI GIAN: Từ 07:46:00 ngày 10/12/2025 đến 09:46:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp lô 12

THỜI GIAN: Từ 08:07:00 ngày 10/12/2025 đến 09:29:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp minh kiên

THỜI GIAN: Từ 08:49:00 ngày 10/12/2025 đến 13:00:00 ngày 10/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

