Nguyên nhân rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh chết hàng loạt
GĐXH - Liên quan đến việc nhiều héc-ta rừng ngập mặn ven biển Hà Tĩnh chết bất thường, lực lượng chức năng nhận định, nguyên nhân không phải do các đối tượng sinh vật gây hại và ô nhiễm môi trường nước.
Trước đó, Gia đình và Xã hội đưa tin, thời gian gần đây tại phường Hải Ninh xuất hiện tình trạng rừng ngập mặn bị chết khô trên diện rộng, gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái ven biển và sinh kế của người dân địa phương.
Nhiều diện tích rừng có biểu hiện cành, lá khô héo, hệ rễ suy yếu, không còn khả năng phục hồi. Một số khu vực cây chết tập trung dọc theo các lạch nước, tạo nên những khoảng trống trong vùng rừng phòng hộ.
Không chỉ đóng vai trò về sinh kế, rừng ngập mặn còn là lớp chắn sóng tự nhiên. Khi có gió lớn hoặc triều cường, dải rừng này giúp giảm lực sóng trước khi tác động vào tuyến đê biển phía trong. Nhờ đó, đê được bảo vệ, hạn chế nguy cơ xói lở. Song, hiện trạng rừng chết hàng loạt đang làm thay đổi toàn bộ cấu trúc phòng hộ tự nhiên này.
Trước thực trạng trên, Sở NN&MT Hà Tĩnh phối hợp với địa phương tổ chức kiểm tra thực địa, lấy mẫu phân tích và bước đầu đưa ra nhận định về nguyên nhân.
Kết quả kiểm tra cho thấy khu vực có 3 loài gồm mắm biển, bần chua, trang. Trong đó, chỉ có 1 loài bị chết là mắm biển, được trồng từ năm 1994 thuộc dự án Oxfam.
Theo Sở NN&MT, tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 5ha, trong đó khoảng 3ha cây chết hoàn toàn (cành khô, rễ thối), còn khoảng 2ha có biểu hiện vàng lá, héo rũ, khô từ ngọn xuống. Diện tích này được xác định thuộc lô 1, khoảnh 4, tiểu khu 349A, quy hoạch rừng phòng hộ do UBND phường Hải Ninh quản lý.
Về nguyên nhân, theo báo cáo của UBND phường Hải Ninh, hiện tượng cây chết xuất hiện từ tháng 11/2025, sau thời gian mưa lớn kéo dài gây ngập lụt (khoảng 26 - 30 ngày do ảnh hưởng của bão số 10 năm 2025), kết hợp với sự thay đổi thủy triều bất thường làm biến đổi môi trường sống, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây mắm biển.
Kết quả kiểm tra thực địa cũng cho thấy không phát hiện các loài sinh vật gây hại như giáp xác, sâu đục thân hay hà bám vào thân cây. Cây không có dấu hiệu bị sâu bệnh; phần thân khi cắt ngang vẫn còn tươi, gỗ sáng màu, không có biểu hiện bất thường. Khu vực xung quanh cũng không ghi nhận nguồn gây ô nhiễm nước.
Về yếu tố môi trường, kết quả quan trắc nước mặt cho thấy các chỉ số pH, độ mặn và nhiệt độ đều nằm trong ngưỡng cho phép, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Khu vực xung quanh cũng không ghi nhận nguồn thải tập trung nào có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước trên diện rộng.
Trước tình hình trên, Sở NN&MT Hà Tĩnh đã yêu cầu UBND phường Hải Ninh tăng cường quản lý, giữ nguyên hiện trạng diện tích rừng bị thiệt hại để tiếp tục theo dõi diễn biến. Đồng thời, địa phương cần khẩn trương thống kê chi tiết mức độ thiệt hại để làm cơ sở xử lý, thanh lý rừng theo đúng quy định.
Trong thời gian tới, Hà Tĩnh dự kiến sẽ mời thêm các nhà khoa học, chuyên gia về hệ sinh thái ngập mặn để khảo sát chuyên sâu, nhằm xác định chính xác cơ chế gây chết và đề xuất giải pháp phục hồi rừng hiệu quả nhất, bảo vệ “lá chắn xanh” cho dải ven biển.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, thời tiết có rét đậm?Thời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, sắp tới miền Bắc sẽ vẫn đón các đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, đây là những đợt không khí lạnh có cường độ yếu, nền nhiệt giảm nhẹ.
Vì sao cây muội hồng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội?Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Cây muội hồng bỗng "sốt" giá nhờ chiêu trò thổi phồng hình ảnh trên mạng xã hội, nhiều người dân tại Thanh Hóa bất chấp hiểm nguy để vào rừng khai thác trái phép.
Từ 15/4/2025, điện thoại chính chủ rơi vào trường hợp này vẫn bị khóa SIM, thu hồi sốĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Từ 15/4/2025, Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN chính thức có hiệu lực trong đó ban hành quy định siết lại tình trạng SIM không chính chủ.
Hai chị em ruột đuối nước thương tâm dưới khe suối sau nhàXã hội - 3 giờ trước
GĐXH - Hai chị em ruột ở Thanh Hóa rủ nhau ra khe suối sau nhà tắm dẫn đến đuối nước tử vong thương tâm.
Công an Hà Nội thông tin vụ va chạm giao thông liên quan 4 phương tiện trên đường Doãn Kế ThiệnPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Tối ngày 13/4, một vụ tai nạn giao thông liên quan đến 2 xe ô tô và 2 xe máy đã xảy ra trên đường Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, TP Hà Nội). Dù hiện trường khá hỗn loạn và các phương tiện hư hỏng nặng, rất may mắn vụ việc không gây thương vong về người.
Không giàu sớm nhưng 5 con giáp này chắc chắn có tuổi già rực rỡĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Dù từng trải qua không ít gian truân, 5 con giáp dưới đây vẫn giữ vững ý chí, kiên trì nỗ lực để rồi khi bước vào tuổi già, họ được tận hưởng cuộc sống an nhàn, viên mãn.
Vạch trần thủ đoạn “đổi sim”, kiểm soát tài khoản ngân hàng chiếm đoạt 23 tỷ đồng của nhóm tội phạm công nghệ caoPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ 4 đối tượng có hành vi sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc với thủ đoạn mới và rất tinh vi.
Dùng cách này, hàng triệu người có thể tra cứu dễ dàng thông tin sổ đỏ đang sở hữuĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Tra cứu sổ đỏ online không chỉ thuận tiện mà còn giúp người dân chủ động hơn trong việc kiểm tra quyền sử dụng đất. Để tra cứu sổ đỏ mà không cần đến trực tiếp cơ quan chức năng người dân cần làm thế nào?
Hà Nội và miền Bắc lại sắp thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọngThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội và khu vực miền Bắc tiếp tục oi nóng. Đến khoảng ngày 17/4 khả năng khu vực này đón mưa dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.
Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ đảm đang, nhiều phúc khí, nhà cửa dễ thịnh vượngĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Không chỉ khéo léo trong cách đối nhân xử thế, phụ nữ sinh vào những tháng Âm lịch này còn được xem là có phúc khí trời ban.
