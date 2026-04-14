Nguyên nhân rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh chết hàng loạt

Trước đó, Gia đình và Xã hội đưa tin, thời gian gần đây tại phường Hải Ninh xuất hiện tình trạng rừng ngập mặn bị chết khô trên diện rộng, gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái ven biển và sinh kế của người dân địa phương.

Nhiều ha rừng phòng hộ ở Hà Tĩnh đang bị chết khô.

Nhiều diện tích rừng có biểu hiện cành, lá khô héo, hệ rễ suy yếu, không còn khả năng phục hồi. Một số khu vực cây chết tập trung dọc theo các lạch nước, tạo nên những khoảng trống trong vùng rừng phòng hộ.

Không chỉ đóng vai trò về sinh kế, rừng ngập mặn còn là lớp chắn sóng tự nhiên. Khi có gió lớn hoặc triều cường, dải rừng này giúp giảm lực sóng trước khi tác động vào tuyến đê biển phía trong. Nhờ đó, đê được bảo vệ, hạn chế nguy cơ xói lở. Song, hiện trạng rừng chết hàng loạt đang làm thay đổi toàn bộ cấu trúc phòng hộ tự nhiên này.

Trước thực trạng trên, Sở NN&MT Hà Tĩnh phối hợp với địa phương tổ chức kiểm tra thực địa, lấy mẫu phân tích và bước đầu đưa ra nhận định về nguyên nhân.

Kết quả kiểm tra cho thấy khu vực có 3 loài gồm mắm biển, bần chua, trang. Trong đó, chỉ có 1 loài bị chết là mắm biển, được trồng từ năm 1994 thuộc dự án Oxfam.

Theo Sở NN&MT, tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 5ha, trong đó khoảng 3ha cây chết hoàn toàn (cành khô, rễ thối), còn khoảng 2ha có biểu hiện vàng lá, héo rũ, khô từ ngọn xuống. Diện tích này được xác định thuộc lô 1, khoảnh 4, tiểu khu 349A, quy hoạch rừng phòng hộ do UBND phường Hải Ninh quản lý.

Về nguyên nhân, theo báo cáo của UBND phường Hải Ninh, hiện tượng cây chết xuất hiện từ tháng 11/2025, sau thời gian mưa lớn kéo dài gây ngập lụt (khoảng 26 - 30 ngày do ảnh hưởng của bão số 10 năm 2025), kết hợp với sự thay đổi thủy triều bất thường làm biến đổi môi trường sống, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây mắm biển.

Kết quả kiểm tra thực địa cũng cho thấy không phát hiện các loài sinh vật gây hại như giáp xác, sâu đục thân hay hà bám vào thân cây. Cây không có dấu hiệu bị sâu bệnh; phần thân khi cắt ngang vẫn còn tươi, gỗ sáng màu, không có biểu hiện bất thường. Khu vực xung quanh cũng không ghi nhận nguồn gây ô nhiễm nước.

Về yếu tố môi trường, kết quả quan trắc nước mặt cho thấy các chỉ số pH, độ mặn và nhiệt độ đều nằm trong ngưỡng cho phép, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Khu vực xung quanh cũng không ghi nhận nguồn thải tập trung nào có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước trên diện rộng.

Trước tình hình trên, Sở NN&MT Hà Tĩnh đã yêu cầu UBND phường Hải Ninh tăng cường quản lý, giữ nguyên hiện trạng diện tích rừng bị thiệt hại để tiếp tục theo dõi diễn biến. Đồng thời, địa phương cần khẩn trương thống kê chi tiết mức độ thiệt hại để làm cơ sở xử lý, thanh lý rừng theo đúng quy định.

Trong thời gian tới, Hà Tĩnh dự kiến sẽ mời thêm các nhà khoa học, chuyên gia về hệ sinh thái ngập mặn để khảo sát chuyên sâu, nhằm xác định chính xác cơ chế gây chết và đề xuất giải pháp phục hồi rừng hiệu quả nhất, bảo vệ “lá chắn xanh” cho dải ven biển.