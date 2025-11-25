Mới nhất
Bí ẩn hang 'cá thần' với hàng nghìn con thay đổi màu da theo thời tiết đang chờ khám phá

Thứ ba, 09:36 25/11/2025 | Xã hội
GĐXH - Hang "cá thần" Văn Nho chứa đựng bí ẩn khoa học lớn với hàng nghìn con có khả năng thay đổi màu da để dự báo mưa nắng, cùng hệ thống hang ngầm sâu thẳm chưa được khám phá hết.

Nằm giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng xứ Thanh, hang cá thần Văn Nho ở bản Chiềng Ban, xã Văn Nho không chỉ là một thắng cảnh hoang sơ, độc đáo mà còn là nơi ẩn chứa vô vàn bí ẩn chưa được giải mã.

Khám phá bí ẩn hang cá thần Văn Nho và hiện tượng cá thay đổi màu da theo thời tiết - Ảnh 1.

Toàn cảnh hang cá thần Văn Nho.

Bên cạnh Suối cá thần Cẩm Lương nổi tiếng, xứ Thanh còn sở hữu "viên ngọc thô", nơi hàng nghìn con cá sinh sống trong lòng núi sâu, mang theo những câu chuyện truyền thuyết và hiện tượng khoa học kỳ lạ đang chờ được khám phá.

Khám phá bí ẩn hang cá thần Văn Nho và hiện tượng cá thay đổi màu da theo thời tiết - Ảnh 2.

Hang cá thần với hàng nghìn con xuất hiện từ rất lâu.

Đàn cá "tiên tri" thay đổi màu sắc theo thời tiết là điểm đến thú vị và hấp dẫn cho du khách. Theo quan sát, hang cá thần Văn Nho nổi bật với hồ nước nhỏ hình bán nguyệt, trong vắt. Chỉ cần một nắm ngũ cốc, hàng trăm con cá với đủ kích thước (từ 3-7kg) sẽ bơi ra từ hang ngầm, tạo nên một cảnh tượng kỳ thú.

Khám phá bí ẩn hang cá thần Văn Nho và hiện tượng cá thay đổi màu da theo thời tiết - Ảnh 3.

Du khách thích thú khi trải nghiệm hang cá thần.

Tuy nhiên, điều làm nên sự độc đáo và bí ẩn bậc nhất của nơi đây chính là khả năng thay đổi màu sắc của đàn cá theo thời tiết, khi cá đổi thành màu xanh đen, đó là dấu hiệu trời sắp có mưa bão, khi cá có màu xanh vàng, vây cá có màu vàng hồng, xanh đỏ, điều đó báo hiệu một ngày trời rất đẹp, nắng vàng.

Khám phá bí ẩn hang cá thần Văn Nho và hiện tượng cá thay đổi màu da theo thời tiết - Ảnh 4.

Ông Hà Văn Thân, người có hơn 30 năm trông coi suối cá.

Nhờ khả năng "tiên tri" độc đáo này, người dân địa phương có thể nhìn cá để chọn ngày xuống đồng, lên nương. Đây là một hiện tượng sinh học hiếm thấy, một "kho báu" tự nhiên mà đến nay chưa có công trình khoa học chính thức nào nghiên cứu, giải thích cặn kẽ.

Khám phá bí ẩn hang cá thần Văn Nho và hiện tượng cá thay đổi màu da theo thời tiết - Ảnh 5.

Đàn cá thay đổi màu da theo thời tiết.

Theo lời kể của người dân, những con cá lớn hơn, có thể nặng hơn 7kg, vẫn ẩn mình đâu đó trong lòng núi, chưa bao giờ xuất hiện. Bí ẩn này thôi thúc một đoàn thám hiểm lặn qua hang ngầm và phát hiện ra một hồ nước rộng khoảng 50m2 nằm sâu bên trong, được cho là nơi đàn cá tập trung đông đúc nhất.

Khám phá bí ẩn hang cá thần Văn Nho và hiện tượng cá thay đổi màu da theo thời tiết - Ảnh 6.

Phía trên hang cá là hệ thống hang động sâu, nơi trú ẩn của những nhà yêu nước thời chống Pháp.

Điều này cho thấy cấu trúc địa chất của hang cá thần Văn Nho phức tạp và sâu hơn nhiều so với phần lộ thiên, mở ra một không gian sinh thái dưới lòng đất hoàn toàn mới, cần được khám phá.

Đặc biệt, ngay cả những năm nước lụt tràn lên cả mặt đập, đàn cá vẫn không hề rời khỏi hang, khẳng định sự gắn bó mật thiết và bí ẩn về nguồn gốc sinh sống của chúng.

Khám phá bí ẩn hang cá thần Văn Nho và hiện tượng cá thay đổi màu da theo thời tiết - Ảnh 7.

Đàn cá quẩn quanh gần người khi được cho thức ăn.

Ông Ngọ Đình Hải, Bí thư Đảng ủy xã Văn Nho cho biết, hang cá thần tồn tại từ rất lâu nhưng đến nay chưa có công trình khoa học chính thức nào nghiên cứu cấu trúc hang hay nguồn gốc đàn cá.

"Xã Văn Nho đưa mục tiêu phục dựng Lễ hội Mường Ký gắn với hang cá thần vào nghị quyết, với định hướng phát triển tiềm năng lợi thế của địa phương về du lịch, gắn văn hóa dân tộc Thái với cảnh quan độc đáo của suối cá để nâng cao đời sống cho người dân", ông Hải nói.

Khám phá bí ẩn hang cá thần Văn Nho và hiện tượng cá thay đổi màu da theo thời tiết - Ảnh 8.Khám phá bí ẩn hang "cá thần”

Theo dòng nước ra ngoài không phải là cá, mà là những đàn rắn lạ. Loài rắn này rất hiền, không cắn người. Dân làng cúng tế lớn lắm, đàn rắn mới đi hết.

Ngọc Hưng
