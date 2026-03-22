Khám phá ngôi cổ tự với kiến trúc hành lang hình tròn độc đáo ở Huế

Chủ nhật, 14:10 22/03/2026 | Đời sống
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
GĐXH - Chùa Viên Giác hơn 300 năm tuổi ở Huế sau đại trùng tu khoác lên diện mạo mới, nổi bật với hệ hành lang hình tròn độc đáo thu hút người dân và du khách đến tham quan.

Khám phá ngôi chùa hơn 300 năm với kiến trúc hành lang hình tròn độc đáo ở Huế - Ảnh 1.

Chùa Viên Giác là ngôi cổ tự với hàng trăm năm tuổi, tọa lạc trên đường Út Tịch thuộc TP Huế.

Khám phá ngôi chùa hơn 300 năm với kiến trúc hành lang hình tròn độc đáo ở Huế - Ảnh 2.

Công cuộc đại trùng tu ngôi chùa được bắt đầu từ lễ đặt đá vào tháng 4/2023. Sau thời gian xây dựng, công trình mở cửa đón người dân, du khách tham quan, chiêm bái từ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Khám phá ngôi chùa hơn 300 năm với kiến trúc hành lang hình tròn độc đáo ở Huế - Ảnh 3.

Ngôi chùa mang diện mạo khang trang với quy mô lớn hơn trước, nổi bật bởi hệ mái ngói liệt truyền thống đặc trưng của Cố đô.

Khám phá ngôi chùa hơn 300 năm với kiến trúc hành lang hình tròn độc đáo ở Huế - Ảnh 4.

Điểm nhấn tại chùa Viên Giác là kiến trúc hệ hành lang hình tròn độc đáo.

Khám phá ngôi chùa hơn 300 năm với kiến trúc hành lang hình tròn độc đáo ở Huế - Ảnh 5.

Không gian mới vừa mang nét trang nghiêm của chốn thiền, vừa mang phong cách kiến trúc hiện đại.

Khám phá ngôi chùa hơn 300 năm với kiến trúc hành lang hình tròn độc đáo ở Huế - Ảnh 6.

Hệ thống tường gạch của ngôi chùa này được nhiều du khách chọn làm bối cảnh check-in

Khám phá ngôi chùa hơn 300 năm với kiến trúc hành lang hình tròn độc đáo ở Huế - Ảnh 7.

Ngôi chùa sau trùng tu luôn thu hút đông đảo người đến tham quan, chiêm bái.

Khám phá ngôi chùa hơn 300 năm với kiến trúc hành lang hình tròn độc đáo ở Huế - Ảnh 8.
Khám phá ngôi chùa hơn 300 năm với kiến trúc hành lang hình tròn độc đáo ở Huế - Ảnh 9.
Khám phá ngôi chùa hơn 300 năm với kiến trúc hành lang hình tròn độc đáo ở Huế - Ảnh 10.
Khám phá ngôi chùa hơn 300 năm với kiến trúc hành lang hình tròn độc đáo ở Huế - Ảnh 11.

Người dân, du khách thích thú check-in, lưu lại những khoảnh khắc tại ngôi chùa.

Theo tìm hiểu, được biết ngôi chùa này do Tổ sư Liễu Quán xây dựng trong khoảng thời gian giai đoạn 1722-1742. Chùa từng là một trong những cổ tự trang nghiêm, có danh tiếng tại vùng đất Cố đô. Năm 2013, ngôi chùa hơn 300 năm tuổi được giao cho Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là TP Huế, quản lý. Hòa thượng Thích Hải Ấn, đời thứ 10 pháp phái Liễu Quán, được giao trụ trì và tổ chức trùng tu chùa tổ. Đến tháng 4/2023, việc đại trùng tu chùa Viên Giác bắt đầu từ lễ đặt đá.

Cận cảnh ngôi chùa hơn 300 năm tuổi với kiến trúc hành lang hình tròn độc đáo ở Huế.

GĐXH - Trong tiết xuân của ngày mùng 6 Tết, Chùa Cây Thị (xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) đón đông đảo người dân và du khách thập phương về chiêm bái, cầu bình an, may mắn.

