Khám phá trải nghiệm game và đồ họa di động trên iPad A16
Với chip A16 Bionic, iPad mới mang đến hiệu suất đồ họa ấn tượng. Cùng khám phá sức mạnh thực sự của thiết bị trong các tác vụ gaming và sáng tạo.
Sức mạnh từ chip A16 Bionic
Ra mắt tháng 3/2025, iPad A16 được trang bị chip A16 Bionic. Đây là một phiên bản được tùy chỉnh từ vi xử lý từng xuất hiện trên dòng iPhone 14 Pro. Sự khác biệt chính nằm ở cấu trúc với CPU 5 lõi và GPU 4 lõi, được tối ưu hóa cho hiệu suất trên một thiết bị màn hình lớn hơn. Theo Apple, sự kết hợp này cùng 6GB RAM trên tất cả các phiên bản mang lại khả năng xử lý tác vụ nhanh và hiệu quả.
Bên cạnh đó, Neural Engine 16 lõi cải tiến giúp tăng tốc các tác vụ máy học. Điều này trực tiếp nâng cao trải nghiệm người dùng trong các ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo, từ chỉnh sửa ảnh thông minh đến các tính năng tương tác trong ứng dụng.
Đồng thời, với dung lượng lưu trữ đa dạng, người dùng có thể tham khảo thêm giá iPhone 17 256GB và giá iPhone 17 Pro Max 512GB để chọn lựa thiết bị phù hợp trong hệ sinh thái Apple.
Trải nghiệm gaming mượt mà và ổn định
Sức mạnh của GPU 4 lõi trên chip A16 Bionic được thể hiện rõ nét khi xử lý các tựa game yêu cầu đồ họa cao. Thiết bị duy trì tốc độ khung hình ổn định, giảm thiểu hiện tượng giật lag, mang lại lợi thế cho người chơi trong các trận đấu cạnh tranh. Phiên bản hệ điều hành iPadOS 18 được tích hợp sẵn cũng giới thiệu chế độ trò chơi, giúp tối ưu hóa tài nguyên hệ thống để tập trung hoàn toàn cho việc chơi game.
Máy được trang bị màn hình Liquid Retina 11 inch với độ phân giải 2360 x 1640 pixel, mang đến một không gian lý tưởng để hiển thị các chi tiết đồ họa sắc nét. Kích thước 11 inch là sự cân bằng lý tưởng giữa không gian hiển thị rộng rãi và tính di động. Người dùng có thể đắm chìm vào thế giới ảo mà máy vẫn đủ gọn nhẹ để mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.
Theo các thử nghiệm được công bố, viên pin 7.606 mAh cho phép thiết bị hoạt động liên tục trong 7 giờ 42 phút khi chơi game. Nhờ đó đáp ứng tốt nhu cầu giải trí trong thời gian dài.
Khả năng xử lý tác vụ đồ họa chuyên nghiệp
Bên cạnh trải nghiệm giải trí, iPad A16 còn là công cụ làm việc hiệu quả cho người dùng sáng tạo. Hiệu năng của chip A16 cho phép chỉnh sửa video 4K, thiết kế đồ họa hay phác thảo ý tưởng trên các ứng dụng chuyên nghiệp một cách trôi chảy.
Thiết bị hỗ trợ Apple Pencil (thế hệ 1 và USB-C), biến màn hình thành một khung vẽ kỹ thuật số chính xác. Người dùng có thể ghi chú, đánh dấu tài liệu hoặc sáng tạo nghệ thuật với độ trễ thấp. Cổng kết nối USB-C cũng mở ra khả năng kết nối với ổ đĩa ngoài, màn hình và các phụ kiện khác, tăng cường sự linh hoạt trong quy trình làm việc.
Với dung lượng lưu trữ khởi điểm 128GB và các tùy chọn 256GB, 512GB, thiết bị đáp ứng nhu cầu cao của người dùng, đồng thời liên kết tốt với điện thoại iPhone 17 Pro Max để trải nghiệm đồng bộ giữa các thiết bị Apple.
So với iPad Gen 10 sử dụng chip A14 thì iPad A16 với chip A16 Bionic là một sự nâng cấp vượt trội. iPad Gen 11 mang đến hiệu năng mạnh mẽ hơn, khả năng xử lý đồ họa mượt mà hơn và dung lượng lưu trữ cơ bản lớn hơn. Đây thực sự là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một chiếc máy tính bảng toàn năng trong năm 2025.
Việc lựa chọn một thiết bị công nghệ mạnh mẽ cần đi đôi với việc chọn lựa nơi mua hàng uy tín để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi.
TopZone là chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam. Với 2 cửa hàng đạt chuẩn Apple Premium Reseller (APR) cùng hơn 80 điểm bán ủy quyền chính thức (AAR) khác trải dài trên toàn quốc, cùng trong hệ sinh thái các cửa hàng thegioididong.com, TopZone mang đến không gian mua sắm chuẩn quốc tế, trải nghiệm sản phẩm Apple chính hãng và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Đây là địa chỉ đáng tin cậy để khách hàng yên tâm chọn lựa các thiết bị Apple với chất lượng và giá trị đảm bảo.
Sở hữu ngay iPad A16 để trải nghiệm sức mạnh đồ họa đỉnh cao. Mua ngay tại TopZone!
