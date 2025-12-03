Mới nhất
Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 3-7/12/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Thứ tư, 15:08 03/12/2025
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 3-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có. 

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 3-7/12/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 3-7/12/2025

Lịch cúp điện Cao Lãnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 03/12/2025

17:00:00 ngày 03/12/2025

Một phần đường Ba Khía, tổ 1, từ tổ 38 đến tổ 40, khóm Hòa Lợi, khóm Hòa Hiệp, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 03/12/2025

17:00:00 ngày 03/12/2025

Một phần đường Ông Hổ, Bà Vại, Mai Văn Khải, từ tổ 4 đến tổ 6, khóm 11, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 04/12/2025

17:00:00 ngày 04/12/2025

Một phần Huỳnh Thúc Kháng, Ông Đá, Cái Sâu, CDC Xẻo Bèo, Nguyễn Văn Hạo, Đỗ Văn Y, Lê Kim Hạnh, Ngô Thị Giềng, Trần Bá Lê, Đinh Thị Đảnh, Phạm Thị Thắm, Nguyễn Thị Bảy, Lộ Hòa Tây, các tổ 1–13, tổ 28, khóm Hòa Hưng, Hòa Mỹ, Thuận Nghĩa, Hòa Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 05/12/2025

17:00:00 ngày 05/12/2025

Một phần đường Nguyễn Hương, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Văn Voi, từ tổ 56 đến tổ 64, khóm Bến Bắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 06/12/2025

17:00:00 ngày 06/12/2025

Một phần đường Tắc Thầy Cai, tổ 5, 13, 14, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 07/12/2025

17:00:00 ngày 07/12/2025

Một phần đường Nguyễn Hương, Hồ Thị Trầm, Dương Thị Mỹ, từ tổ 1 đến tổ 10, khóm Tân Tịch, Tịnh Hưng, Tịnh Châu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Sa Đéc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30 – 03/12/2025

17:00 – 03/12/2025

Khu nhà phố (Shophouse) Vincom, phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 – 03/12/2025

17:00 – 03/12/2025

Một phần đường Trần Hưng Đạo (từ ngã ba Trường Đảng đến ngã ba đường Ngô Gia Tự), phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 – 03/12/2025

17:00 – 03/12/2025

Khu vực Trường Chính Trị, đường Phạm Hữu Lầu, phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:45 – 04/12/2025

10:00 – 04/12/2025

Khu vực cơ sở thuộc trạm Lãm Thủy Đình, đường ĐT 848, phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:45 – 04/12/2025

11:30 – 04/12/2025

Khu vực cơ sở thuộc trạm Hoàng Nguyên, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 – 04/12/2025

17:00 – 04/12/2025

Khu vực nhà máy thuộc trạm Vạn Phát, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 – 05/12/2025

09:30 – 05/12/2025

Đèn đường thuộc trạm Đèn đường Sa Nhiên, đường ĐT848, phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00 – 05/12/2025

10:30 – 05/12/2025

Khu vực Bến Phà Sa Đéc, đường phà Sa Đéc, phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 – 05/12/2025

11:30 – 05/12/2025

Khu vực cơ sở thuộc trạm Bột Gạo Phương Trang, đường Lê Hồng Phong, phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 – 05/12/2025

15:00 – 05/12/2025

Đèn đường thuộc trạm KDC Phú Mỹ, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:45 – 05/12/2025

17:00 – 05/12/2025

Khu vực Trường Nguyễn Du, Trường THPT Nguyễn Du, phường Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Nha Mân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 – 03/12/2025

10:00 – 03/12/2025

Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Vùng nuôi An Nhơn A2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 – 03/12/2025

11:30 – 03/12/2025

Toàn bộ khu vực từ Cầu 2/9 đến cuối ngọn Kênh 2/9, xã Tân Phú Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 – 03/12/2025

14:30 – 03/12/2025

Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Bột Phong Mai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 – 03/12/2025

15:00 – 03/12/2025

Toàn bộ khu vực từ cầu 30/4 đến Đình Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 – 03/12/2025

17:00 – 03/12/2025

Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lê Văn Điệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 – 03/12/2025

17:00 – 03/12/2025

Toàn bộ khu vực từ Cầu Mương Khai đến Vàm Cầu Xây, xã Tân Phú Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 – 04/12/2025

17:00 – 04/12/2025

Mất điện toàn bộ từ Cầu Cái Xếp đến Chợ Hang Mai, xã An Nhơn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 – 05/12/2025

11:30 – 05/12/2025

Toàn bộ khu vực từ Cầu Xây đến cuối Nhà Máy nước Tân Nhuận Đông, xã Tân Nhuận Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Lai Vung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 – 03/12/2025

12:00 – 03/12/2025

Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng, KCN Sông Hậu, xã Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 – 03/12/2025

12:00 – 03/12/2025

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đại Dương Xanh, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 – 03/12/2025

17:00 – 03/12/2025

Công ty TNHH HP Hoàng Yến, ấp Long Thành A, xã Hòa Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 – 03/12/2025

15:00 – 03/12/2025

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Hoa Kiểng Tân Dương, ấp Tân Thuận A, xã Tân Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 – 03/12/2025

17:00 – 03/12/2025

Công ty TNHH Cơ Khí Phước Lụa, ấp Tân Bình, xã Tân Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 – 04/12/2025

12:00 – 04/12/2025

Chi Nhánh Tổng Công Ty Thương Mại Hà Nội – Công Ty Cổ Phần tại Đồng Tháp, ấp Tân Thuận B, xã Tân Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 – 04/12/2025

17:00 – 04/12/2025

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực Yên Bái tại Lai Vung, ấp Tân Lộc B, xã Tân Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 – 05/12/2025

17:00 – 05/12/2025

Một phần ấp 4 (xã Hòa Long) và một phần ấp Hậu Thành (xã Tân Dương)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thường Thới Tiền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 03/12/2025

13:00 03/12/2025

Một phần khu vực Ấp Long Hậu, Ấp Long Phước, xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10:00 03/12/2025

17:00 03/12/2025

Một phần khu vực Ấp Long Hữu, xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Một phần khu vực Ấp Long Thạnh, Ấp Phú Lợi A, Ấp Phú Lợi B, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Đường Tuần Tra Biên Giới 1 (1P-50kVA), tại trụ 326A PĐ 479-17 tuyến 479-HN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hồng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 03/12/2025

12:00 03/12/2025

Mất điện TBA chuyên dùng CSSX Thái Thông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 03/12/2025

17:00 03/12/2025

Mất điện TBA chuyên dùng Bơm Ông Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/12/2025

11:30 04/12/2025

Mất điện khách hàng TBA Ngã tư Tân Hồng, một phần ấp 1 xã Tân Hồng (dọc đường Hùng Vương)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Mất điện khách hàng TBA Chòi Mòi 2 (một phần ấp Chòi Mòi xã Tân Thành)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Mất điện TBA chuyên dùng Bơm Ông Hoàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 07/12/2025

07:30 07/12/2025

Mất điện khách hàng từ trạm 110kV Tân Hồng đến Cầu Thành Lập

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 07/12/2025

17:30 07/12/2025

Mất điện một phần KH thuộc ấp Rọc Muống, xã Tân Hồng (từ Cầu Giồng Găng đến TBA 110kV Tân Hồng)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:30 07/12/2025

18:00 07/12/2025

Mất điện khách hàng từ trạm 110kV Tân Hồng đến Cầu Thành Lập

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tháp Mười

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Một phần khu vực ấp 5A xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỹ Thọ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30 05/12/2025

08:00 05/12/2025

Một phần khu vực ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, một phần khu vực khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà (khu vực mất điện từ nhà Văn Hóa đến Cầu Vượt Cao Tốc)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 04/12/2025

11:30 04/12/2025

Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Phạm Hoàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/12/2025

11:30 04/12/2025

Toàn bộ TBA 3P-630KVA Trung An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Một phần khu vực Khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà, Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhất, Mỹ Đông Ba, Mỹ Đông Bốn xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện từ cầu vượt đường cao tốc đến cầu Kháng Chiến)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00 05/12/2025

17:30 05/12/2025

Một phần khu vực ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, một phần khu vực khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà (khu vực mất điện từ nhà Văn Hóa đến Cầu Vượt Cao Tốc)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lấp Vò

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 03/12/2025

11:30 03/12/2025

Khu dân cư Chùa Bà Hai, xã Lấp Vò

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 03/12/2025

17:00 03/12/2025

Khu vực Cầu Ngã Tháp, xã Mỹ An Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 05/12/2025

08:30 05/12/2025

Khu vực Rạch Bảy Vít, xã Tân Khánh Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thanh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00 03/12/2025

17:00 03/12/2025

Một phần xã Tân Long (khu vực từ Ban trị sự xã Tân Bình cũ đến Chợ Tân Bình)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 03/12/2025

16:30 03/12/2025

Một phần xã Tân Long (khu vực Cồn Tân Hội, xã Tân Bình cũ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 03/12/2025

16:30 03/12/2025

Một phần xã Tân Long (khu vực từ Cống hở Kênh Lồng Hồ đến Mương Hai Tuốt, xã Tân Hòa cũ)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Một phần xã Tân Long (khu vực từ UBND Tân Quới cũ đến Bưu điện Tân Quới)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 04/12/2025

16:30 04/12/2025

Khách hàng trạm trạm HTXNN Thuận Phong 3, xã Tân Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 04/12/2025

16:30 04/12/2025

Một phần xã Tân Long (khu vực Giồng Gòn - Tân Phong)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 04/12/2025

16:30 04/12/2025

Khách hàng trạm NDTN Đồng Đội, xã Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 04/12/2025

16:30 04/12/2025

Khách hàng trạm Bơm Ông Phán, xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 05/12/2025

16:30 05/12/2025

Một phần xã Thanh Bình (khu vực phía trong Chợ Tân Phú)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tam Nông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 03/12/2025

09:00 03/12/2025

Trạm Lò Sấy Trần Phước Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 03/12/2025

09:30 03/12/2025

Trạm Bơm TDC 2/9

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30 03/12/2025

10:30 03/12/2025

Trạm NTTS Trần Quốc Khanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 03/12/2025

11:30 03/12/2025

Trạm Bơm Phú Ninh 4

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00 03/12/2025

12:00 03/12/2025

Trạm NTTS Võ Văn Sổ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 03/12/2025

14:30 03/12/2025

Trạm Karaoke Win

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00 03/12/2025

15:00 03/12/2025

Trạm NTTS Phan Văn Sang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 03/12/2025

16:30 03/12/2025

Trạm NMXX Hạ Phước Sâm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30 03/12/2025

16:30 03/12/2025

Trạm NTTS Hứa Văn Điển

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/12/2025

09:00 04/12/2025

Bơm Điện Khu A1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/12/2025

09:30 04/12/2025

Trạm Bơm Phú Thọ B

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30 04/12/2025

10:30 04/12/2025

Trạm NTTS Lê Hữu Tài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 04/12/2025

11:30 04/12/2025

Trạm Cơ Khí Nguyễn Văn Thìn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00 04/12/2025

12:00 04/12/2025

Trạm NTTS Nguyễn Thị Dĩa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 04/12/2025

14:30 04/12/2025

Trạm Bơm Long An 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 04/12/2025

16:30 04/12/2025

Trạm NTTS Huỳnh Hữu Trường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30 05/12/2025

10:00 05/12/2025

Trạm Bơm HTX Phú Bình 4

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00 05/12/2025

11:30 05/12/2025

Trạm NTTS Phạm Huy Khôi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 05/12/2025

12:00 05/12/2025

Trạm Bơm 1000 Phú Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 05/12/2025

14:30 05/12/2025

Trạm Sạc Vinfat Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00 05/12/2025

15:30 05/12/2025

Trạm Bơm Bắc Nam Kênh An Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30 05/12/2025

15:30 05/12/2025

Trạm Sạc Vinfat Tân Cường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Trạm Công ty TNHH NNX Phú Cường

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hồng Ngự

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Một phần phường An Bình (khu vực từ cây xăng An Bình dọc QL30 đến cầu Hồng Ngự và đoạn từ cầu Hồng Ngự dọc đường Trần Phú đến Bệnh Viện Hồng Ngự), một phần phường Hồng Ngự (khu vực từ cầu Hồng Ngự dọc đường Hùng Vương phía lề phải đến đầu đường Nguyễn Huệ và dọc đường Nguyễn Huệ đến Đền Thờ Liệt Sĩ), toàn bộ khu vực chợ mới Hồng Ngự và khu vực CDC Bờ Đông giai đoạn 1-2, từ đường Nguyễn Huệ dọc theo đường Trần Hưng Đạo đến cầu Tân Hội, toàn bộ CDC An Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3-7/12/2025: Tân Hòa, Ngã Bảy, Châu Thành nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữaLịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3-7/12/2025: Tân Hòa, Ngã Bảy, Châu Thành nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 2-7/12/2025: Cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đườngLịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 2-7/12/2025: Cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Tin liên quan

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3-7/12/2025: Tân Hòa, Ngã Bảy, Châu Thành nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữa

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3-7/12/2025: Tân Hòa, Ngã Bảy, Châu Thành nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 2-7/12/2025: Cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 2-7/12/2025: Cúp điện liên tục 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 2-7/12/2025: Từ 5h sáng một số khu dân cư đã không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 2-7/12/2025: Từ 5h sáng một số khu dân cư đã không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 2-7/12/2025: Nhiều khách hàng hơn 12 tiếng/ngày không có điện dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 2-7/12/2025: Nhiều khách hàng hơn 12 tiếng/ngày không có điện dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-7/12/2025: Chi tiết những khu vực thuộc diện bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 1-7/12/2025: Chi tiết những khu vực thuộc diện bị cúp điện trong tuần

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà phố thương mại tại các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giá cả thị trường - 24 phút trước

GĐXH - Hiện nay, dù lượng giao dịch nhà phố thương mại tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên không quá rầm rộ, tuy nhiên giá bán đã thiết lập mặt bằng giá mới, dao động từ 66-550 triệu đồng/m2.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 3/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 3/12/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 29 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 3/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-7/12/2025: Cắt điện nhiều tuyến đường và khu dân cư để bảo trì lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-7/12/2025: Cắt điện nhiều tuyến đường và khu dân cư để bảo trì lưới điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 30 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Hatchback hạng B giá 180 triệu đồng, thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ như Honda SH 350i liệu có về Việt Nam?

Hatchback hạng B giá 180 triệu đồng, thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ như Honda SH 350i liệu có về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 55 phút trước

GĐXH - Hatchback hạng B giá khởi điểm chỉ 180 triệu đồng, lập tức trở thành tâm điểm chú ý trong phân khúc ô tô đô thị giá rẻ.

Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao tới 9%

Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao tới 9%

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,4 - 9%.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3-7/12/2025: Tân Hòa, Ngã Bảy, Châu Thành nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữa

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3-7/12/2025: Tân Hòa, Ngã Bảy, Châu Thành nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm sốc, thấp chưa từng thấy, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất, thậm chí chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm sốc, thấp chưa từng thấy, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất, thậm chí chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent đang là một trong những mẫu xe rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, đây là ‘điểm tựa’ để mẫu xe tới từ thương hiệu Hàn Quốc đối đầu các địch thủ tới từ Nhật Bản như Honda City hay Toyota Vios.

Giá iPhone 13 mới giảm kỷ lục, nằm trong list iPhone rẻ nhất Việt Nam, camera đẳng cấp, pin bền chẳng kém iPhone 17

Giá iPhone 13 mới giảm kỷ lục, nằm trong list iPhone rẻ nhất Việt Nam, camera đẳng cấp, pin bền chẳng kém iPhone 17

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 13 mới nhất rẻ nhất Việt Nam, chưa bằng nửa iPhone Air nhưng lại được khách Việt ưa chuộng vì camera xịn và pin khỏe bền bỉ.

Xe máy điện giảm sốc tới gần 7 triệu đồng, pin bền, động cơ mạnh, trang bị thông minh, rẻ hơn cả Vision

Xe máy điện giảm sốc tới gần 7 triệu đồng, pin bền, động cơ mạnh, trang bị thông minh, rẻ hơn cả Vision

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế thể thao, động cơ mạnh ngang xe xăng 125cc cùng loạt công nghệ thông minh hiếm thấy trong phân khúc đang gây chú ý mạnh trên thị trường khi giảm giá sâu xuống dưới 40 triệu đồng.

Giá bạc hôm nay 3/12: Thị trường thế giới tiến sát 59 USD/oz, giá trong nước trên 60 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 3/12: Thị trường thế giới tiến sát 59 USD/oz, giá trong nước trên 60 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một đêm, thị trường quốc tế đã tiến sát mốc 59 USD/oz; trong nước, giá bạc sáng nay cũng chính thức vượt vùng 60 triệu đồng/kg, tương đương khoảng 2,270 triệu đồng/lượng.

Top