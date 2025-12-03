Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 3-7/12/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 3-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 3-7/12/2025

Lịch cúp điện Cao Lãnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 ngày 03/12/2025 17:00:00 ngày 03/12/2025 Một phần đường Ba Khía, tổ 1, từ tổ 38 đến tổ 40, khóm Hòa Lợi, khóm Hòa Hiệp, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 03/12/2025 17:00:00 ngày 03/12/2025 Một phần đường Ông Hổ, Bà Vại, Mai Văn Khải, từ tổ 4 đến tổ 6, khóm 11, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 04/12/2025 17:00:00 ngày 04/12/2025 Một phần Huỳnh Thúc Kháng, Ông Đá, Cái Sâu, CDC Xẻo Bèo, Nguyễn Văn Hạo, Đỗ Văn Y, Lê Kim Hạnh, Ngô Thị Giềng, Trần Bá Lê, Đinh Thị Đảnh, Phạm Thị Thắm, Nguyễn Thị Bảy, Lộ Hòa Tây, các tổ 1–13, tổ 28, khóm Hòa Hưng, Hòa Mỹ, Thuận Nghĩa, Hòa Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 05/12/2025 17:00:00 ngày 05/12/2025 Một phần đường Nguyễn Hương, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Văn Voi, từ tổ 56 đến tổ 64, khóm Bến Bắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 06/12/2025 17:00:00 ngày 06/12/2025 Một phần đường Tắc Thầy Cai, tổ 5, 13, 14, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 07/12/2025 17:00:00 ngày 07/12/2025 Một phần đường Nguyễn Hương, Hồ Thị Trầm, Dương Thị Mỹ, từ tổ 1 đến tổ 10, khóm Tân Tịch, Tịnh Hưng, Tịnh Châu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Sa Đéc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 – 03/12/2025 17:00 – 03/12/2025 Khu nhà phố (Shophouse) Vincom, phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 – 03/12/2025 17:00 – 03/12/2025 Một phần đường Trần Hưng Đạo (từ ngã ba Trường Đảng đến ngã ba đường Ngô Gia Tự), phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 – 03/12/2025 17:00 – 03/12/2025 Khu vực Trường Chính Trị, đường Phạm Hữu Lầu, phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:45 – 04/12/2025 10:00 – 04/12/2025 Khu vực cơ sở thuộc trạm Lãm Thủy Đình, đường ĐT 848, phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:45 – 04/12/2025 11:30 – 04/12/2025 Khu vực cơ sở thuộc trạm Hoàng Nguyên, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 – 04/12/2025 17:00 – 04/12/2025 Khu vực nhà máy thuộc trạm Vạn Phát, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 – 05/12/2025 09:30 – 05/12/2025 Đèn đường thuộc trạm Đèn đường Sa Nhiên, đường ĐT848, phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 – 05/12/2025 10:30 – 05/12/2025 Khu vực Bến Phà Sa Đéc, đường phà Sa Đéc, phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 – 05/12/2025 11:30 – 05/12/2025 Khu vực cơ sở thuộc trạm Bột Gạo Phương Trang, đường Lê Hồng Phong, phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 – 05/12/2025 15:00 – 05/12/2025 Đèn đường thuộc trạm KDC Phú Mỹ, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:45 – 05/12/2025 17:00 – 05/12/2025 Khu vực Trường Nguyễn Du, Trường THPT Nguyễn Du, phường Sa Đéc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Nha Mân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 – 03/12/2025 10:00 – 03/12/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Vùng nuôi An Nhơn A2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 – 03/12/2025 11:30 – 03/12/2025 Toàn bộ khu vực từ Cầu 2/9 đến cuối ngọn Kênh 2/9, xã Tân Phú Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 – 03/12/2025 14:30 – 03/12/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Bột Phong Mai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 – 03/12/2025 15:00 – 03/12/2025 Toàn bộ khu vực từ cầu 30/4 đến Đình Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 – 03/12/2025 17:00 – 03/12/2025 Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lê Văn Điệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 – 03/12/2025 17:00 – 03/12/2025 Toàn bộ khu vực từ Cầu Mương Khai đến Vàm Cầu Xây, xã Tân Phú Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 – 04/12/2025 17:00 – 04/12/2025 Mất điện toàn bộ từ Cầu Cái Xếp đến Chợ Hang Mai, xã An Nhơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 – 05/12/2025 11:30 – 05/12/2025 Toàn bộ khu vực từ Cầu Xây đến cuối Nhà Máy nước Tân Nhuận Đông, xã Tân Nhuận Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Lai Vung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 – 03/12/2025 12:00 – 03/12/2025 Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng, KCN Sông Hậu, xã Lai Vung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 – 03/12/2025 12:00 – 03/12/2025 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đại Dương Xanh, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 – 03/12/2025 17:00 – 03/12/2025 Công ty TNHH HP Hoàng Yến, ấp Long Thành A, xã Hòa Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 – 03/12/2025 15:00 – 03/12/2025 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Hoa Kiểng Tân Dương, ấp Tân Thuận A, xã Tân Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 – 03/12/2025 17:00 – 03/12/2025 Công ty TNHH Cơ Khí Phước Lụa, ấp Tân Bình, xã Tân Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 – 04/12/2025 12:00 – 04/12/2025 Chi Nhánh Tổng Công Ty Thương Mại Hà Nội – Công Ty Cổ Phần tại Đồng Tháp, ấp Tân Thuận B, xã Tân Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 – 04/12/2025 17:00 – 04/12/2025 Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực Yên Bái tại Lai Vung, ấp Tân Lộc B, xã Tân Dương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 – 05/12/2025 17:00 – 05/12/2025 Một phần ấp 4 (xã Hòa Long) và một phần ấp Hậu Thành (xã Tân Dương) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thường Thới Tiền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 03/12/2025 13:00 03/12/2025 Một phần khu vực Ấp Long Hậu, Ấp Long Phước, xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10:00 03/12/2025 17:00 03/12/2025 Một phần khu vực Ấp Long Hữu, xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Một phần khu vực Ấp Long Thạnh, Ấp Phú Lợi A, Ấp Phú Lợi B, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Đường Tuần Tra Biên Giới 1 (1P-50kVA), tại trụ 326A PĐ 479-17 tuyến 479-HN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hồng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 03/12/2025 12:00 03/12/2025 Mất điện TBA chuyên dùng CSSX Thái Thông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 03/12/2025 17:00 03/12/2025 Mất điện TBA chuyên dùng Bơm Ông Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/12/2025 11:30 04/12/2025 Mất điện khách hàng TBA Ngã tư Tân Hồng, một phần ấp 1 xã Tân Hồng (dọc đường Hùng Vương) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Mất điện khách hàng TBA Chòi Mòi 2 (một phần ấp Chòi Mòi xã Tân Thành) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Mất điện TBA chuyên dùng Bơm Ông Hoàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 07/12/2025 07:30 07/12/2025 Mất điện khách hàng từ trạm 110kV Tân Hồng đến Cầu Thành Lập Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 07/12/2025 17:30 07/12/2025 Mất điện một phần KH thuộc ấp Rọc Muống, xã Tân Hồng (từ Cầu Giồng Găng đến TBA 110kV Tân Hồng) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:30 07/12/2025 18:00 07/12/2025 Mất điện khách hàng từ trạm 110kV Tân Hồng đến Cầu Thành Lập Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tháp Mười

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Một phần khu vực ấp 5A xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Mỹ Thọ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 05/12/2025 08:00 05/12/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, một phần khu vực khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà (khu vực mất điện từ nhà Văn Hóa đến Cầu Vượt Cao Tốc) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 04/12/2025 11:30 04/12/2025 Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Phạm Hoàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/12/2025 11:30 04/12/2025 Toàn bộ TBA 3P-630KVA Trung An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Một phần khu vực Khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà, Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhất, Mỹ Đông Ba, Mỹ Đông Bốn xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện từ cầu vượt đường cao tốc đến cầu Kháng Chiến) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00 05/12/2025 17:30 05/12/2025 Một phần khu vực ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, một phần khu vực khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà (khu vực mất điện từ nhà Văn Hóa đến Cầu Vượt Cao Tốc) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Lấp Vò

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 03/12/2025 11:30 03/12/2025 Khu dân cư Chùa Bà Hai, xã Lấp Vò Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 03/12/2025 17:00 03/12/2025 Khu vực Cầu Ngã Tháp, xã Mỹ An Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 05/12/2025 08:30 05/12/2025 Khu vực Rạch Bảy Vít, xã Tân Khánh Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thanh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00 03/12/2025 17:00 03/12/2025 Một phần xã Tân Long (khu vực từ Ban trị sự xã Tân Bình cũ đến Chợ Tân Bình) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 03/12/2025 16:30 03/12/2025 Một phần xã Tân Long (khu vực Cồn Tân Hội, xã Tân Bình cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 03/12/2025 16:30 03/12/2025 Một phần xã Tân Long (khu vực từ Cống hở Kênh Lồng Hồ đến Mương Hai Tuốt, xã Tân Hòa cũ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Một phần xã Tân Long (khu vực từ UBND Tân Quới cũ đến Bưu điện Tân Quới) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 04/12/2025 16:30 04/12/2025 Khách hàng trạm trạm HTXNN Thuận Phong 3, xã Tân Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 04/12/2025 16:30 04/12/2025 Một phần xã Tân Long (khu vực Giồng Gòn - Tân Phong) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 04/12/2025 16:30 04/12/2025 Khách hàng trạm NDTN Đồng Đội, xã Thanh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 04/12/2025 16:30 04/12/2025 Khách hàng trạm Bơm Ông Phán, xã Bình Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 05/12/2025 16:30 05/12/2025 Một phần xã Thanh Bình (khu vực phía trong Chợ Tân Phú) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tam Nông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 03/12/2025 09:00 03/12/2025 Trạm Lò Sấy Trần Phước Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 03/12/2025 09:30 03/12/2025 Trạm Bơm TDC 2/9 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30 03/12/2025 10:30 03/12/2025 Trạm NTTS Trần Quốc Khanh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 03/12/2025 11:30 03/12/2025 Trạm Bơm Phú Ninh 4 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00 03/12/2025 12:00 03/12/2025 Trạm NTTS Võ Văn Sổ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 03/12/2025 14:30 03/12/2025 Trạm Karaoke Win Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00 03/12/2025 15:00 03/12/2025 Trạm NTTS Phan Văn Sang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 03/12/2025 16:30 03/12/2025 Trạm NMXX Hạ Phước Sâm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 03/12/2025 16:30 03/12/2025 Trạm NTTS Hứa Văn Điển Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/12/2025 09:00 04/12/2025 Bơm Điện Khu A1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/12/2025 09:30 04/12/2025 Trạm Bơm Phú Thọ B Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30 04/12/2025 10:30 04/12/2025 Trạm NTTS Lê Hữu Tài Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 04/12/2025 11:30 04/12/2025 Trạm Cơ Khí Nguyễn Văn Thìn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00 04/12/2025 12:00 04/12/2025 Trạm NTTS Nguyễn Thị Dĩa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 04/12/2025 14:30 04/12/2025 Trạm Bơm Long An 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 04/12/2025 16:30 04/12/2025 Trạm NTTS Huỳnh Hữu Trường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 05/12/2025 10:00 05/12/2025 Trạm Bơm HTX Phú Bình 4 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 05/12/2025 11:30 05/12/2025 Trạm NTTS Phạm Huy Khôi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 05/12/2025 12:00 05/12/2025 Trạm Bơm 1000 Phú Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 05/12/2025 14:30 05/12/2025 Trạm Sạc Vinfat Tam Nông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00 05/12/2025 15:30 05/12/2025 Trạm Bơm Bắc Nam Kênh An Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30 05/12/2025 15:30 05/12/2025 Trạm Sạc Vinfat Tân Cường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Trạm Công ty TNHH NNX Phú Cường Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hồng Ngự

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Một phần phường An Bình (khu vực từ cây xăng An Bình dọc QL30 đến cầu Hồng Ngự và đoạn từ cầu Hồng Ngự dọc đường Trần Phú đến Bệnh Viện Hồng Ngự), một phần phường Hồng Ngự (khu vực từ cầu Hồng Ngự dọc đường Hùng Vương phía lề phải đến đầu đường Nguyễn Huệ và dọc đường Nguyễn Huệ đến Đền Thờ Liệt Sĩ), toàn bộ khu vực chợ mới Hồng Ngự và khu vực CDC Bờ Đông giai đoạn 1-2, từ đường Nguyễn Huệ dọc theo đường Trần Hưng Đạo đến cầu Tân Hội, toàn bộ CDC An Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện

