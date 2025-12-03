Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 3-7/12/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 3-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 3-7/12/2025
Lịch cúp điện Cao Lãnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 03/12/2025
17:00:00 ngày 03/12/2025
Một phần đường Ba Khía, tổ 1, từ tổ 38 đến tổ 40, khóm Hòa Lợi, khóm Hòa Hiệp, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 03/12/2025
17:00:00 ngày 03/12/2025
Một phần đường Ông Hổ, Bà Vại, Mai Văn Khải, từ tổ 4 đến tổ 6, khóm 11, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 04/12/2025
17:00:00 ngày 04/12/2025
Một phần Huỳnh Thúc Kháng, Ông Đá, Cái Sâu, CDC Xẻo Bèo, Nguyễn Văn Hạo, Đỗ Văn Y, Lê Kim Hạnh, Ngô Thị Giềng, Trần Bá Lê, Đinh Thị Đảnh, Phạm Thị Thắm, Nguyễn Thị Bảy, Lộ Hòa Tây, các tổ 1–13, tổ 28, khóm Hòa Hưng, Hòa Mỹ, Thuận Nghĩa, Hòa Long, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 05/12/2025
17:00:00 ngày 05/12/2025
Một phần đường Nguyễn Hương, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Văn Voi, từ tổ 56 đến tổ 64, khóm Bến Bắc, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 06/12/2025
17:00:00 ngày 06/12/2025
Một phần đường Tắc Thầy Cai, tổ 5, 13, 14, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 07/12/2025
17:00:00 ngày 07/12/2025
Một phần đường Nguyễn Hương, Hồ Thị Trầm, Dương Thị Mỹ, từ tổ 1 đến tổ 10, khóm Tân Tịch, Tịnh Hưng, Tịnh Châu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Sa Đéc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 – 03/12/2025
17:00 – 03/12/2025
Khu nhà phố (Shophouse) Vincom, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 – 03/12/2025
17:00 – 03/12/2025
Một phần đường Trần Hưng Đạo (từ ngã ba Trường Đảng đến ngã ba đường Ngô Gia Tự), phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 – 03/12/2025
17:00 – 03/12/2025
Khu vực Trường Chính Trị, đường Phạm Hữu Lầu, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:45 – 04/12/2025
10:00 – 04/12/2025
Khu vực cơ sở thuộc trạm Lãm Thủy Đình, đường ĐT 848, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45 – 04/12/2025
11:30 – 04/12/2025
Khu vực cơ sở thuộc trạm Hoàng Nguyên, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 – 04/12/2025
17:00 – 04/12/2025
Khu vực nhà máy thuộc trạm Vạn Phát, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 – 05/12/2025
09:30 – 05/12/2025
Đèn đường thuộc trạm Đèn đường Sa Nhiên, đường ĐT848, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 – 05/12/2025
10:30 – 05/12/2025
Khu vực Bến Phà Sa Đéc, đường phà Sa Đéc, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 – 05/12/2025
11:30 – 05/12/2025
Khu vực cơ sở thuộc trạm Bột Gạo Phương Trang, đường Lê Hồng Phong, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 – 05/12/2025
15:00 – 05/12/2025
Đèn đường thuộc trạm KDC Phú Mỹ, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:45 – 05/12/2025
17:00 – 05/12/2025
Khu vực Trường Nguyễn Du, Trường THPT Nguyễn Du, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nha Mân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 – 03/12/2025
10:00 – 03/12/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Vùng nuôi An Nhơn A2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 – 03/12/2025
11:30 – 03/12/2025
Toàn bộ khu vực từ Cầu 2/9 đến cuối ngọn Kênh 2/9, xã Tân Phú Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 – 03/12/2025
14:30 – 03/12/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Bột Phong Mai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 – 03/12/2025
15:00 – 03/12/2025
Toàn bộ khu vực từ cầu 30/4 đến Đình Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 – 03/12/2025
17:00 – 03/12/2025
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Lê Văn Điệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 – 03/12/2025
17:00 – 03/12/2025
Toàn bộ khu vực từ Cầu Mương Khai đến Vàm Cầu Xây, xã Tân Phú Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 – 04/12/2025
17:00 – 04/12/2025
Mất điện toàn bộ từ Cầu Cái Xếp đến Chợ Hang Mai, xã An Nhơn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 – 05/12/2025
11:30 – 05/12/2025
Toàn bộ khu vực từ Cầu Xây đến cuối Nhà Máy nước Tân Nhuận Đông, xã Tân Nhuận Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lai Vung
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 – 03/12/2025
12:00 – 03/12/2025
Công Ty Cổ Phần Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng, KCN Sông Hậu, xã Lai Vung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 – 03/12/2025
12:00 – 03/12/2025
Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đại Dương Xanh, ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 – 03/12/2025
17:00 – 03/12/2025
Công ty TNHH HP Hoàng Yến, ấp Long Thành A, xã Hòa Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 – 03/12/2025
15:00 – 03/12/2025
Hợp Tác Xã Dịch Vụ Hoa Kiểng Tân Dương, ấp Tân Thuận A, xã Tân Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 – 03/12/2025
17:00 – 03/12/2025
Công ty TNHH Cơ Khí Phước Lụa, ấp Tân Bình, xã Tân Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 – 04/12/2025
12:00 – 04/12/2025
Chi Nhánh Tổng Công Ty Thương Mại Hà Nội – Công Ty Cổ Phần tại Đồng Tháp, ấp Tân Thuận B, xã Tân Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 – 04/12/2025
17:00 – 04/12/2025
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lương Thực Yên Bái tại Lai Vung, ấp Tân Lộc B, xã Tân Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 – 05/12/2025
17:00 – 05/12/2025
Một phần ấp 4 (xã Hòa Long) và một phần ấp Hậu Thành (xã Tân Dương)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thường Thới Tiền
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 03/12/2025
13:00 03/12/2025
Một phần khu vực Ấp Long Hậu, Ấp Long Phước, xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:00 03/12/2025
17:00 03/12/2025
Một phần khu vực Ấp Long Hữu, xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Một phần khu vực Ấp Long Thạnh, Ấp Phú Lợi A, Ấp Phú Lợi B, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Đường Tuần Tra Biên Giới 1 (1P-50kVA), tại trụ 326A PĐ 479-17 tuyến 479-HN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hồng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 03/12/2025
12:00 03/12/2025
Mất điện TBA chuyên dùng CSSX Thái Thông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 03/12/2025
17:00 03/12/2025
Mất điện TBA chuyên dùng Bơm Ông Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/12/2025
11:30 04/12/2025
Mất điện khách hàng TBA Ngã tư Tân Hồng, một phần ấp 1 xã Tân Hồng (dọc đường Hùng Vương)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Mất điện khách hàng TBA Chòi Mòi 2 (một phần ấp Chòi Mòi xã Tân Thành)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Mất điện TBA chuyên dùng Bơm Ông Hoàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 07/12/2025
07:30 07/12/2025
Mất điện khách hàng từ trạm 110kV Tân Hồng đến Cầu Thành Lập
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 07/12/2025
17:30 07/12/2025
Mất điện một phần KH thuộc ấp Rọc Muống, xã Tân Hồng (từ Cầu Giồng Găng đến TBA 110kV Tân Hồng)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30 07/12/2025
18:00 07/12/2025
Mất điện khách hàng từ trạm 110kV Tân Hồng đến Cầu Thành Lập
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tháp Mười
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Một phần khu vực ấp 5A xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỹ Thọ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 05/12/2025
08:00 05/12/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, một phần khu vực khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà (khu vực mất điện từ nhà Văn Hóa đến Cầu Vượt Cao Tốc)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 04/12/2025
11:30 04/12/2025
Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Phạm Hoàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/12/2025
11:30 04/12/2025
Toàn bộ TBA 3P-630KVA Trung An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Một phần khu vực Khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà, Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhất, Mỹ Đông Ba, Mỹ Đông Bốn xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện từ cầu vượt đường cao tốc đến cầu Kháng Chiến)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00 05/12/2025
17:30 05/12/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thọ, một phần khu vực khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà (khu vực mất điện từ nhà Văn Hóa đến Cầu Vượt Cao Tốc)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lấp Vò
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 03/12/2025
11:30 03/12/2025
Khu dân cư Chùa Bà Hai, xã Lấp Vò
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 03/12/2025
17:00 03/12/2025
Khu vực Cầu Ngã Tháp, xã Mỹ An Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 05/12/2025
08:30 05/12/2025
Khu vực Rạch Bảy Vít, xã Tân Khánh Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thanh Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00 03/12/2025
17:00 03/12/2025
Một phần xã Tân Long (khu vực từ Ban trị sự xã Tân Bình cũ đến Chợ Tân Bình)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 03/12/2025
16:30 03/12/2025
Một phần xã Tân Long (khu vực Cồn Tân Hội, xã Tân Bình cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 03/12/2025
16:30 03/12/2025
Một phần xã Tân Long (khu vực từ Cống hở Kênh Lồng Hồ đến Mương Hai Tuốt, xã Tân Hòa cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Một phần xã Tân Long (khu vực từ UBND Tân Quới cũ đến Bưu điện Tân Quới)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 04/12/2025
16:30 04/12/2025
Khách hàng trạm trạm HTXNN Thuận Phong 3, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 04/12/2025
16:30 04/12/2025
Một phần xã Tân Long (khu vực Giồng Gòn - Tân Phong)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 04/12/2025
16:30 04/12/2025
Khách hàng trạm NDTN Đồng Đội, xã Thanh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 04/12/2025
16:30 04/12/2025
Khách hàng trạm Bơm Ông Phán, xã Bình Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 05/12/2025
16:30 05/12/2025
Một phần xã Thanh Bình (khu vực phía trong Chợ Tân Phú)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tam Nông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 03/12/2025
09:00 03/12/2025
Trạm Lò Sấy Trần Phước Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 03/12/2025
09:30 03/12/2025
Trạm Bơm TDC 2/9
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30 03/12/2025
10:30 03/12/2025
Trạm NTTS Trần Quốc Khanh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 03/12/2025
11:30 03/12/2025
Trạm Bơm Phú Ninh 4
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00 03/12/2025
12:00 03/12/2025
Trạm NTTS Võ Văn Sổ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 03/12/2025
14:30 03/12/2025
Trạm Karaoke Win
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00 03/12/2025
15:00 03/12/2025
Trạm NTTS Phan Văn Sang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 03/12/2025
16:30 03/12/2025
Trạm NMXX Hạ Phước Sâm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 03/12/2025
16:30 03/12/2025
Trạm NTTS Hứa Văn Điển
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/12/2025
09:00 04/12/2025
Bơm Điện Khu A1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/12/2025
09:30 04/12/2025
Trạm Bơm Phú Thọ B
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30 04/12/2025
10:30 04/12/2025
Trạm NTTS Lê Hữu Tài
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 04/12/2025
11:30 04/12/2025
Trạm Cơ Khí Nguyễn Văn Thìn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00 04/12/2025
12:00 04/12/2025
Trạm NTTS Nguyễn Thị Dĩa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 04/12/2025
14:30 04/12/2025
Trạm Bơm Long An 1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 04/12/2025
16:30 04/12/2025
Trạm NTTS Huỳnh Hữu Trường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 05/12/2025
10:00 05/12/2025
Trạm Bơm HTX Phú Bình 4
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 05/12/2025
11:30 05/12/2025
Trạm NTTS Phạm Huy Khôi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 05/12/2025
12:00 05/12/2025
Trạm Bơm 1000 Phú Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 05/12/2025
14:30 05/12/2025
Trạm Sạc Vinfat Tam Nông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00 05/12/2025
15:30 05/12/2025
Trạm Bơm Bắc Nam Kênh An Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30 05/12/2025
15:30 05/12/2025
Trạm Sạc Vinfat Tân Cường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Trạm Công ty TNHH NNX Phú Cường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hồng Ngự
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Một phần phường An Bình (khu vực từ cây xăng An Bình dọc QL30 đến cầu Hồng Ngự và đoạn từ cầu Hồng Ngự dọc đường Trần Phú đến Bệnh Viện Hồng Ngự), một phần phường Hồng Ngự (khu vực từ cầu Hồng Ngự dọc đường Hùng Vương phía lề phải đến đầu đường Nguyễn Huệ và dọc đường Nguyễn Huệ đến Đền Thờ Liệt Sĩ), toàn bộ khu vực chợ mới Hồng Ngự và khu vực CDC Bờ Đông giai đoạn 1-2, từ đường Nguyễn Huệ dọc theo đường Trần Hưng Đạo đến cầu Tân Hội, toàn bộ CDC An Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
