Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-7/12/2025: Cắt điện nhiều tuyến đường và khu dân cư để bảo trì lưới điện

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 3-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 3-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-7/12/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Một phần KDC 91B, đường Nam Cao TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 06/12/2025 07:30 06/12/2025 Từ trạm Cần Thơ đường 3/2 đến ranh giới Phong Điền TPCT Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Một phần đường Nguyễn Văn Cừ nối dài từ đầu hẽm tổ 10 đi đến hẽm cây me và đến đầu đường Trần Nam Phú TPCT Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:30 06/12/2025 17:30 06/12/2025 Từ trạm Cần Thơ đường 3/2 đến ranh giới Phong Điền TPCT Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Răng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13:00 03/12/2025 13:45 03/12/2025 Đường B14, B16, một phần đường A2, B6, B18 thuộc KDC Hưng Phú - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14:00 03/12/2025 14:45 03/12/2025 Đường B1, B3, B20; một phần đường A2, B6, B18 thuộc KDC Hưng Phú - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 15:00 03/12/2025 15:45 03/12/2025 Một phần đường B15; B17; B18; B19; Trần Văn Trà; Hoàng Thế Thiện, Trường THPT Trần Đại Nghĩa - KDC Hưng Phú 1 - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 03/12/2025 17:00 03/12/2025 Một phần đường A2; A3; A6; A8; A9; A10; B2; B3; B4; B5; B23; B27; B28; B29; B30; 3A; 8C2 Trần Văn Trà, Lý Thái Tổ - Khu dân cư Hưng Phú - phường Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 04/12/2025 11:30 04/12/2025 Rạch Ông Cửu Lớn - KV Thạnh Hòa, Thạnh Thắng - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:00 04/12/2025 16:30 04/12/2025 Rạch Ông Cửu Lớn - KV Thạnh Hòa, Thạnh Thắng - P. Cái Răng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00 07/12/2025 06:15 07/12/2025 Một phần phường Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 07/12/2025 07:15 07/12/2025 Một phần phường Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 07/12/2025 17:00 07/12/2025 Một phần phường Hưng Phú-TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 07/12/2025 17:00 07/12/2025 Một phần phường Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 07/12/2025 17:00 07/12/2025 Một phần phường Hưng Phú, Cái Răng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 07/12/2025 17:00 07/12/2025 Một phần phường Hưng Phú, Cái Răng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16:15 07/12/2025 16:45 07/12/2025 Một phần Phường Hưng Phú-TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00 06/12/2025 17:15 06/12/2025 Một phần phường Cái Răng, Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00 07/12/2025 17:15 07/12/2025 Một phần Phường Hưng Phú-TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:15 07/12/2025 17:30 07/12/2025 Một phần phường Cái Răng, Hưng Phú - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ô Môn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 04/12/2025 09:30 04/12/2025 KV Tân Xuân, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 05/12/2025 12:00 05/12/2025 Trạm chuyên dùng của khách hàng: Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp Thành Phố Cần Thơ, Khu vực Thới Hòa C, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12:30 05/12/2025 15:00 05/12/2025 Trạm chuyên dùng của khách hàng: DNTN Vạn Xuân, QL91, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00 07/12/2025 06:30 07/12/2025 Phường Ô Môn, phường Thới Long, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV 06:00 07/12/2025 12:00 07/12/2025 Phường Phước Thới, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV 06:00 07/12/2025 16:00 07/12/2025 Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV 07:30 07/12/2025 12:00 07/12/2025 Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV 12:30 07/12/2025 13:00 07/12/2025 Phường Ô Môn, phường Thới Long, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV 16:00 07/12/2025 16:30 07/12/2025 Phường Phước Thới, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:20 03/12/2025 11:00 03/12/2025 Một phần KV Tân Lợi, Tân Lợi 1, phường Thới Long, KV Tân An, phường Thuận Hưng - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 04/12/2025 14:30 04/12/2025 KV Long Châu, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 04/12/2025 11:00 04/12/2025 Một phần KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 04/12/2025 16:00 04/12/2025 Một phần KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 05/12/2025 16:00 05/12/2025 Một phần KV Lân Thạnh, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 05/12/2025 16:00 05/12/2025 Một phần KV Lân Thạnh, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 05/12/2025 17:00 05/12/2025 Cty TNHH Wilmar Agro Việt Nam, KV Thới Thạnh, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 06/12/2025 16:00 06/12/2025 Một phần KV Lân Thạnh, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 07/12/2025 16:00 07/12/2025 Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14:00 07/12/2025 16:00 07/12/2025 Một phần KV Tân Phú, Tân Thạnh, Qui Thạnh 2, Tân Lợi, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 05:30 07/12/2025 06:00 07/12/2025 Toàn bộ đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thới An Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00 07/12/2025 12:00 07/12/2025 Đường số 10, đường số 6, đường số 9, P Phước Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00 07/12/2025 12:00 07/12/2025 Cổng B KCN Trà Nóc, P Thới An Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00 07/12/2025 12:00 07/12/2025 Công Ty TNHH Thép Tây Đô Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00 07/12/2025 16:00 07/12/2025 Đường số 10, đường số 6, đường số 9, P Phước Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00 07/12/2025 16:00 07/12/2025 Công ty TNHH Thép Tây Đô Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 05/12/2025 11:00 05/12/2025 Một phần Đường Huỳnh Phan Hộ, P Long Tuyền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 07/12/2025 09:30 07/12/2025 Đường Bùi Hữu Nghĩa, P Long Tuyền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 07/12/2025 16:30 07/12/2025 Rạch Miễu Ông, P Long Tuyền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12:30 07/12/2025 13:00 07/12/2025 Toàn bộ đường Nguyễn Chí Thanh, đường Nguyễn Viết Xuân và một phần đường Lê Hồng Phong, P. Thới An Đông Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00 03/12/2025 12:30 03/12/2025 Một phần ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Quới, TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 04/12/2025 09:30 04/12/2025 Một phần ấp F1, xã Thạnh Quới, TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 04/12/2025 11:30 04/12/2025 Một phần ấp H1, xã Thạnh Quới, TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:35 04/12/2025 10:30 04/12/2025 Một phần ấp F1, xã Thạnh Quới, TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:35 04/12/2025 11:30 04/12/2025 Một phần ấp F1, xã Thạnh Quới, TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 04/12/2025 14:00 04/12/2025 Một phần ấp F2, xã Thạnh Quới, TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:10 04/12/2025 15:10 04/12/2025 Một phần ấp F2, xã Thạnh Quới, TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 05/12/2025 10:00 05/12/2025 Một phần ấp Lân Quới 1, xã Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 03/12/2025 16:00 03/12/2025 Một phần các ấp Thới An; An Thạnh; Tân Hưng - xã Giai Xuân - xã Phong Điền Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:00 04/12/2025 17:00 04/12/2025 Ấp: Trường Phú B1; Trường Thọ B; Trường Phú; Trường Phú A - xã Trường Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30 05/12/2025 16:00 05/12/2025 Một phần ấp Thới An - xã Phong Điền Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 08:00 05/12/2025 16:00 05/12/2025 Một phần các ấp: Bình Xuân; Thới Giai; Tân Hòa – xã Phong Điền Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 07:00 06/12/2025 07:30 06/12/2025 Một phần các ấp: Thị Tứ; Nhơn Lộc 1A; Nhơn Lộc 2A – xã Phong Điền. Một phần ấp: Mỹ Phước – phường An Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 06/12/2025 08:00 06/12/2025 Xã Trường Long - Các ấp: Nhơn Thọ 1; Nhơn Thọ 1A; Nhơn Thọ 2; Nhơn Thọ 2A; Nhơn Phú - xã Nhơn Ái và mất điện qua Ranh Giới Trường Hưng; Bà Đầm; Trà Ếch thuộc Đội QLĐ Tân Hòa - Các ấp: Nhơn Lộc 1; Nhơn Lộc 2; Thị tứ; Trường Tây; Trường Trung; Trường Trung A; Trường Trung B; Trường Đông A; Trường Đông B; Tân Long A; Tân LoNg B; Tân Lợi- xã Phong Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 06/12/2025 17:00 06/12/2025 Một phần các ấp: Mỹ Ái; Mỹ Nhơn – phường An Bình; ấp Nhơn Lộc 1– xã Phong Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16:30 06/12/2025 17:30 06/12/2025 Một phần các ấp: Thị Tứ; Nhơn Lộc 1A; Nhơn Lộc 2A – xã Phong Điền. Một phần ấp: Mỹ Phước – phường An Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16:30 06/12/2025 17:30 06/12/2025 Xã Trường Long - Các ấp: Nhơn Thọ 1; Nhơn Thọ 1A; Nhơn Thọ 2; Nhơn Thọ 2A; Nhơn Phú - xã Nhơn Ái và mất điện qua Ranh Giới Trường Hưng; Bà Đầm; Trà Ếch thuộc Đội QLĐ Tân Hòa - Các ấp: Nhơn Lộc 1; Nhơn Lộc 2; Thị tứ; Trường Tây; Trường Trung; Trường Trung A; Trường Trung B; Trường Đông A; Trường Đông B; Tân Long A; Tân LoNg B; Tân Lợi- xã Phong Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 07/12/2025 12:00 07/12/2025 Một phần các ấp Nhơn Lộc 2; Thị tứ - KTM Phong Điền - Xã Phong Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 07/12/2025 12:00 07/12/2025 Một phần ấp Nhơn Lộc 2A- xã Phong Điền Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thới Lai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 03/12/2025 09:00 03/12/2025 Một phần Ấp Thới Tân B, Xã Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 03/12/2025 11:00 03/12/2025 Khách hàng CN Cty Vilexim Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30 03/12/2025 11:30 03/12/2025 Một phần Ấp Phú Thọ, Xã Trường Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 03/12/2025 14:30 03/12/2025 Một phần Ấp Định Khánh B, Xã Trường Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 03/12/2025 16:00 03/12/2025 Khách hàng CTy NSTP Xuất Khẩu Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/12/2025 11:00 04/12/2025 Khách hàng Cty Thành Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 04/12/2025 16:00 04/12/2025 Khách hàng Cty Lương Thực Xuân Thắng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 05/12/2025 10:00 05/12/2025 Một phần Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 05/12/2025 14:00 05/12/2025 Khách hàng Cty CPCB Lương Thực Sao Mới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:20 03/12/2025 16:30 03/12/2025 Khu vực xã Cờ Đỏ - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 04/12/2025 16:30 04/12/2025 Xã Cờ Đỏ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 05/12/2025 16:30 05/12/2025 Xã Cờ Đỏ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

