Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-7/12/2025: Cắt điện nhiều tuyến đường và khu dân cư để bảo trì lưới điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 3-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 3-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-7/12/2025
Lịch cúp điện Ninh Kiều
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Một phần KDC 91B, đường Nam Cao TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 06/12/2025
07:30 06/12/2025
Từ trạm Cần Thơ đường 3/2 đến ranh giới Phong Điền TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Một phần đường Nguyễn Văn Cừ nối dài từ đầu hẽm tổ 10 đi đến hẽm cây me và đến đầu đường Trần Nam Phú TPCT
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:30 06/12/2025
17:30 06/12/2025
Từ trạm Cần Thơ đường 3/2 đến ranh giới Phong Điền TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Răng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
13:00 03/12/2025
13:45 03/12/2025
Đường B14, B16, một phần đường A2, B6, B18 thuộc KDC Hưng Phú - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14:00 03/12/2025
14:45 03/12/2025
Đường B1, B3, B20; một phần đường A2, B6, B18 thuộc KDC Hưng Phú - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
15:00 03/12/2025
15:45 03/12/2025
Một phần đường B15; B17; B18; B19; Trần Văn Trà; Hoàng Thế Thiện, Trường THPT Trần Đại Nghĩa - KDC Hưng Phú 1 - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 03/12/2025
17:00 03/12/2025
Một phần đường A2; A3; A6; A8; A9; A10; B2; B3; B4; B5; B23; B27; B28; B29; B30; 3A; 8C2 Trần Văn Trà, Lý Thái Tổ - Khu dân cư Hưng Phú - phường Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 04/12/2025
11:30 04/12/2025
Rạch Ông Cửu Lớn - KV Thạnh Hòa, Thạnh Thắng - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:00 04/12/2025
16:30 04/12/2025
Rạch Ông Cửu Lớn - KV Thạnh Hòa, Thạnh Thắng - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00 07/12/2025
06:15 07/12/2025
Một phần phường Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 07/12/2025
07:15 07/12/2025
Một phần phường Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 07/12/2025
17:00 07/12/2025
Một phần phường Hưng Phú-TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 07/12/2025
17:00 07/12/2025
Một phần phường Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 07/12/2025
17:00 07/12/2025
Một phần phường Hưng Phú, Cái Răng - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 07/12/2025
17:00 07/12/2025
Một phần phường Hưng Phú, Cái Răng - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16:15 07/12/2025
16:45 07/12/2025
Một phần Phường Hưng Phú-TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00 06/12/2025
17:15 06/12/2025
Một phần phường Cái Răng, Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00 07/12/2025
17:15 07/12/2025
Một phần Phường Hưng Phú-TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:15 07/12/2025
17:30 07/12/2025
Một phần phường Cái Răng, Hưng Phú - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ô Môn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 04/12/2025
09:30 04/12/2025
KV Tân Xuân, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 05/12/2025
12:00 05/12/2025
Trạm chuyên dùng của khách hàng: Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp Thành Phố Cần Thơ, Khu vực Thới Hòa C, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12:30 05/12/2025
15:00 05/12/2025
Trạm chuyên dùng của khách hàng: DNTN Vạn Xuân, QL91, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00 07/12/2025
06:30 07/12/2025
Phường Ô Môn, phường Thới Long, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
06:00 07/12/2025
12:00 07/12/2025
Phường Phước Thới, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
06:00 07/12/2025
16:00 07/12/2025
Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
07:30 07/12/2025
12:00 07/12/2025
Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
12:30 07/12/2025
13:00 07/12/2025
Phường Ô Môn, phường Thới Long, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
16:00 07/12/2025
16:30 07/12/2025
Phường Phước Thới, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Lịch cúp điện Thốt Nốt
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:20 03/12/2025
11:00 03/12/2025
Một phần KV Tân Lợi, Tân Lợi 1, phường Thới Long, KV Tân An, phường Thuận Hưng - TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 04/12/2025
14:30 04/12/2025
KV Long Châu, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 04/12/2025
11:00 04/12/2025
Một phần KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 04/12/2025
16:00 04/12/2025
Một phần KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 05/12/2025
16:00 05/12/2025
Một phần KV Lân Thạnh, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 05/12/2025
16:00 05/12/2025
Một phần KV Lân Thạnh, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 05/12/2025
17:00 05/12/2025
Cty TNHH Wilmar Agro Việt Nam, KV Thới Thạnh, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 06/12/2025
16:00 06/12/2025
Một phần KV Lân Thạnh, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 07/12/2025
16:00 07/12/2025
Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14:00 07/12/2025
16:00 07/12/2025
Một phần KV Tân Phú, Tân Thạnh, Qui Thạnh 2, Tân Lợi, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Thủy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
05:30 07/12/2025
06:00 07/12/2025
Toàn bộ đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thới An Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00 07/12/2025
12:00 07/12/2025
Đường số 10, đường số 6, đường số 9, P Phước Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00 07/12/2025
12:00 07/12/2025
Cổng B KCN Trà Nóc, P Thới An Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00 07/12/2025
12:00 07/12/2025
Công Ty TNHH Thép Tây Đô
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00 07/12/2025
16:00 07/12/2025
Đường số 10, đường số 6, đường số 9, P Phước Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00 07/12/2025
16:00 07/12/2025
Công ty TNHH Thép Tây Đô
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 05/12/2025
11:00 05/12/2025
Một phần Đường Huỳnh Phan Hộ, P Long Tuyền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 07/12/2025
09:30 07/12/2025
Đường Bùi Hữu Nghĩa, P Long Tuyền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 07/12/2025
16:30 07/12/2025
Rạch Miễu Ông, P Long Tuyền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12:30 07/12/2025
13:00 07/12/2025
Toàn bộ đường Nguyễn Chí Thanh, đường Nguyễn Viết Xuân và một phần đường Lê Hồng Phong, P. Thới An Đông
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00 03/12/2025
12:30 03/12/2025
Một phần ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Quới, TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 04/12/2025
09:30 04/12/2025
Một phần ấp F1, xã Thạnh Quới, TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 04/12/2025
11:30 04/12/2025
Một phần ấp H1, xã Thạnh Quới, TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:35 04/12/2025
10:30 04/12/2025
Một phần ấp F1, xã Thạnh Quới, TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:35 04/12/2025
11:30 04/12/2025
Một phần ấp F1, xã Thạnh Quới, TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 04/12/2025
14:00 04/12/2025
Một phần ấp F2, xã Thạnh Quới, TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:10 04/12/2025
15:10 04/12/2025
Một phần ấp F2, xã Thạnh Quới, TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 05/12/2025
10:00 05/12/2025
Một phần ấp Lân Quới 1, xã Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phong Điền
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 03/12/2025
16:00 03/12/2025
Một phần các ấp Thới An; An Thạnh; Tân Hưng - xã Giai Xuân - xã Phong Điền
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07:00 04/12/2025
17:00 04/12/2025
Ấp: Trường Phú B1; Trường Thọ B; Trường Phú; Trường Phú A - xã Trường Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30 05/12/2025
16:00 05/12/2025
Một phần ấp Thới An - xã Phong Điền
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00 05/12/2025
16:00 05/12/2025
Một phần các ấp: Bình Xuân; Thới Giai; Tân Hòa – xã Phong Điền
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
07:00 06/12/2025
07:30 06/12/2025
Một phần các ấp: Thị Tứ; Nhơn Lộc 1A; Nhơn Lộc 2A – xã Phong Điền. Một phần ấp: Mỹ Phước – phường An Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 06/12/2025
08:00 06/12/2025
Xã Trường Long - Các ấp: Nhơn Thọ 1; Nhơn Thọ 1A; Nhơn Thọ 2; Nhơn Thọ 2A; Nhơn Phú - xã Nhơn Ái và mất điện qua Ranh Giới Trường Hưng; Bà Đầm; Trà Ếch thuộc Đội QLĐ Tân Hòa - Các ấp: Nhơn Lộc 1; Nhơn Lộc 2; Thị tứ; Trường Tây; Trường Trung; Trường Trung A; Trường Trung B; Trường Đông A; Trường Đông B; Tân Long A; Tân LoNg B; Tân Lợi- xã Phong Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 06/12/2025
17:00 06/12/2025
Một phần các ấp: Mỹ Ái; Mỹ Nhơn – phường An Bình; ấp Nhơn Lộc 1– xã Phong Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16:30 06/12/2025
17:30 06/12/2025
Một phần các ấp: Thị Tứ; Nhơn Lộc 1A; Nhơn Lộc 2A – xã Phong Điền. Một phần ấp: Mỹ Phước – phường An Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16:30 06/12/2025
17:30 06/12/2025
Xã Trường Long - Các ấp: Nhơn Thọ 1; Nhơn Thọ 1A; Nhơn Thọ 2; Nhơn Thọ 2A; Nhơn Phú - xã Nhơn Ái và mất điện qua Ranh Giới Trường Hưng; Bà Đầm; Trà Ếch thuộc Đội QLĐ Tân Hòa - Các ấp: Nhơn Lộc 1; Nhơn Lộc 2; Thị tứ; Trường Tây; Trường Trung; Trường Trung A; Trường Trung B; Trường Đông A; Trường Đông B; Tân Long A; Tân LoNg B; Tân Lợi- xã Phong Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 07/12/2025
12:00 07/12/2025
Một phần các ấp Nhơn Lộc 2; Thị tứ - KTM Phong Điền - Xã Phong Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 07/12/2025
12:00 07/12/2025
Một phần ấp Nhơn Lộc 2A- xã Phong Điền
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Lai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 03/12/2025
09:00 03/12/2025
Một phần Ấp Thới Tân B, Xã Thới Lai
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 03/12/2025
11:00 03/12/2025
Khách hàng CN Cty Vilexim
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30 03/12/2025
11:30 03/12/2025
Một phần Ấp Phú Thọ, Xã Trường Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 03/12/2025
14:30 03/12/2025
Một phần Ấp Định Khánh B, Xã Trường Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 03/12/2025
16:00 03/12/2025
Khách hàng CTy NSTP Xuất Khẩu Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/12/2025
11:00 04/12/2025
Khách hàng Cty Thành Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 04/12/2025
16:00 04/12/2025
Khách hàng Cty Lương Thực Xuân Thắng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 05/12/2025
10:00 05/12/2025
Một phần Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 05/12/2025
14:00 05/12/2025
Khách hàng Cty CPCB Lương Thực Sao Mới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:20 03/12/2025
16:30 03/12/2025
Khu vực xã Cờ Đỏ - TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 04/12/2025
16:30 04/12/2025
Xã Cờ Đỏ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 05/12/2025
16:30 05/12/2025
Xã Cờ Đỏ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
