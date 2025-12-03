Mới nhất
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-7/12/2025: Cắt điện nhiều tuyến đường và khu dân cư để bảo trì lưới điện

Thứ tư, 16:50 03/12/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 3-7/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 3-7/12/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-7/12/2025: Cắt điện nhiều tuyến đường và khu dân cư để bảo trì lưới điện - Ảnh 1.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 3-7/12/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Một phần KDC 91B, đường Nam Cao TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 06/12/2025

07:30 06/12/2025

Từ trạm Cần Thơ đường 3/2 đến ranh giới Phong Điền TPCT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Một phần đường Nguyễn Văn Cừ nối dài từ đầu hẽm tổ 10 đi đến hẽm cây me và đến đầu đường Trần Nam Phú TPCT

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:30 06/12/2025

17:30 06/12/2025

Từ trạm Cần Thơ đường 3/2 đến ranh giới Phong Điền TPCT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Răng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

13:00 03/12/2025

13:45 03/12/2025

Đường B14, B16, một phần đường A2, B6, B18 thuộc KDC Hưng Phú - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14:00 03/12/2025

14:45 03/12/2025

Đường B1, B3, B20; một phần đường A2, B6, B18 thuộc KDC Hưng Phú - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

15:00 03/12/2025

15:45 03/12/2025

Một phần đường B15; B17; B18; B19; Trần Văn Trà; Hoàng Thế Thiện, Trường THPT Trần Đại Nghĩa - KDC Hưng Phú 1 - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 03/12/2025

17:00 03/12/2025

Một phần đường A2; A3; A6; A8; A9; A10; B2; B3; B4; B5; B23; B27; B28; B29; B30; 3A; 8C2 Trần Văn Trà, Lý Thái Tổ - Khu dân cư Hưng Phú - phường Hưng Phú - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 04/12/2025

11:30 04/12/2025

Rạch Ông Cửu Lớn - KV Thạnh Hòa, Thạnh Thắng - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:00 04/12/2025

16:30 04/12/2025

Rạch Ông Cửu Lớn - KV Thạnh Hòa, Thạnh Thắng - P. Cái Răng - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00 07/12/2025

06:15 07/12/2025

Một phần phường Hưng Phú - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 07/12/2025

07:15 07/12/2025

Một phần phường Hưng Phú - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 07/12/2025

17:00 07/12/2025

Một phần phường Hưng Phú-TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 07/12/2025

17:00 07/12/2025

Một phần phường Hưng Phú - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 07/12/2025

17:00 07/12/2025

Một phần phường Hưng Phú, Cái Răng - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 07/12/2025

17:00 07/12/2025

Một phần phường Hưng Phú, Cái Răng - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16:15 07/12/2025

16:45 07/12/2025

Một phần Phường Hưng Phú-TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00 06/12/2025

17:15 06/12/2025

Một phần phường Cái Răng, Hưng Phú - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00 07/12/2025

17:15 07/12/2025

Một phần Phường Hưng Phú-TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:15 07/12/2025

17:30 07/12/2025

Một phần phường Cái Răng, Hưng Phú - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Ô Môn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 04/12/2025

09:30 04/12/2025

KV Tân Xuân, Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 05/12/2025

12:00 05/12/2025

Trạm chuyên dùng của khách hàng: Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp Thành Phố Cần Thơ, Khu vực Thới Hòa C, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12:30 05/12/2025

15:00 05/12/2025

Trạm chuyên dùng của khách hàng: DNTN Vạn Xuân, QL91, Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00 07/12/2025

06:30 07/12/2025

Phường Ô Môn, phường Thới Long, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

06:00 07/12/2025

12:00 07/12/2025

Phường Phước Thới, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

06:00 07/12/2025

16:00 07/12/2025

Phường Phước Thới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

07:30 07/12/2025

12:00 07/12/2025

Phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

12:30 07/12/2025

13:00 07/12/2025

Phường Ô Môn, phường Thới Long, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

16:00 07/12/2025

16:30 07/12/2025

Phường Phước Thới, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:20 03/12/2025

11:00 03/12/2025

Một phần KV Tân Lợi, Tân Lợi 1, phường Thới Long, KV Tân An, phường Thuận Hưng - TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 04/12/2025

14:30 04/12/2025

KV Long Châu, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 04/12/2025

11:00 04/12/2025

Một phần KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt - TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 04/12/2025

16:00 04/12/2025

Một phần KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt - TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 05/12/2025

16:00 05/12/2025

Một phần KV Lân Thạnh, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 05/12/2025

16:00 05/12/2025

Một phần KV Lân Thạnh, phường Tân Lộc, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 05/12/2025

17:00 05/12/2025

Cty TNHH Wilmar Agro Việt Nam, KV Thới Thạnh, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 06/12/2025

16:00 06/12/2025

Một phần KV Lân Thạnh, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 07/12/2025

16:00 07/12/2025

Một phần KV Tân Phú, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

14:00 07/12/2025

16:00 07/12/2025

Một phần KV Tân Phú, Tân Thạnh, Qui Thạnh 2, Tân Lợi, TP Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

05:30 07/12/2025

06:00 07/12/2025

Toàn bộ đường Nguyễn Chí Thanh, P. Thới An Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00 07/12/2025

12:00 07/12/2025

Đường số 10, đường số 6, đường số 9, P Phước Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00 07/12/2025

12:00 07/12/2025

Cổng B KCN Trà Nóc, P Thới An Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00 07/12/2025

12:00 07/12/2025

Công Ty TNHH Thép Tây Đô

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00 07/12/2025

16:00 07/12/2025

Đường số 10, đường số 6, đường số 9, P Phước Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00 07/12/2025

16:00 07/12/2025

Công ty TNHH Thép Tây Đô

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 05/12/2025

11:00 05/12/2025

Một phần Đường Huỳnh Phan Hộ, P Long Tuyền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 07/12/2025

09:30 07/12/2025

Đường Bùi Hữu Nghĩa, P Long Tuyền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 07/12/2025

16:30 07/12/2025

Rạch Miễu Ông, P Long Tuyền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12:30 07/12/2025

13:00 07/12/2025

Toàn bộ đường Nguyễn Chí Thanh, đường Nguyễn Viết Xuân và một phần đường Lê Hồng Phong, P. Thới An Đông

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00 03/12/2025

12:30 03/12/2025

Một phần ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Quới, TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30 04/12/2025

09:30 04/12/2025

Một phần ấp F1, xã Thạnh Quới, TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00 04/12/2025

11:30 04/12/2025

Một phần ấp H1, xã Thạnh Quới, TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:35 04/12/2025

10:30 04/12/2025

Một phần ấp F1, xã Thạnh Quới, TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:35 04/12/2025

11:30 04/12/2025

Một phần ấp F1, xã Thạnh Quới, TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 04/12/2025

14:00 04/12/2025

Một phần ấp F2, xã Thạnh Quới, TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:10 04/12/2025

15:10 04/12/2025

Một phần ấp F2, xã Thạnh Quới, TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30 05/12/2025

10:00 05/12/2025

Một phần ấp Lân Quới 1, xã Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 03/12/2025

16:00 03/12/2025

Một phần các ấp Thới An; An Thạnh; Tân Hưng - xã Giai Xuân - xã Phong Điền

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:00 04/12/2025

17:00 04/12/2025

Ấp: Trường Phú B1; Trường Thọ B; Trường Phú; Trường Phú A - xã Trường Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30 05/12/2025

16:00 05/12/2025

Một phần ấp Thới An - xã Phong Điền

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00 05/12/2025

16:00 05/12/2025

Một phần các ấp: Bình Xuân; Thới Giai; Tân Hòa – xã Phong Điền

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

07:00 06/12/2025

07:30 06/12/2025

Một phần các ấp: Thị Tứ; Nhơn Lộc 1A; Nhơn Lộc 2A – xã Phong Điền. Một phần ấp: Mỹ Phước – phường An Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 06/12/2025

08:00 06/12/2025

Xã Trường Long - Các ấp: Nhơn Thọ 1; Nhơn Thọ 1A; Nhơn Thọ 2; Nhơn Thọ 2A; Nhơn Phú - xã Nhơn Ái và mất điện qua Ranh Giới Trường Hưng; Bà Đầm; Trà Ếch thuộc Đội QLĐ Tân Hòa - Các ấp: Nhơn Lộc 1; Nhơn Lộc 2; Thị tứ; Trường Tây; Trường Trung; Trường Trung A; Trường Trung B; Trường Đông A; Trường Đông B; Tân Long A; Tân LoNg B; Tân Lợi- xã Phong Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 06/12/2025

17:00 06/12/2025

Một phần các ấp: Mỹ Ái; Mỹ Nhơn – phường An Bình; ấp Nhơn Lộc 1– xã Phong Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16:30 06/12/2025

17:30 06/12/2025

Một phần các ấp: Thị Tứ; Nhơn Lộc 1A; Nhơn Lộc 2A – xã Phong Điền. Một phần ấp: Mỹ Phước – phường An Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16:30 06/12/2025

17:30 06/12/2025

Xã Trường Long - Các ấp: Nhơn Thọ 1; Nhơn Thọ 1A; Nhơn Thọ 2; Nhơn Thọ 2A; Nhơn Phú - xã Nhơn Ái và mất điện qua Ranh Giới Trường Hưng; Bà Đầm; Trà Ếch thuộc Đội QLĐ Tân Hòa - Các ấp: Nhơn Lộc 1; Nhơn Lộc 2; Thị tứ; Trường Tây; Trường Trung; Trường Trung A; Trường Trung B; Trường Đông A; Trường Đông B; Tân Long A; Tân LoNg B; Tân Lợi- xã Phong Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 07/12/2025

12:00 07/12/2025

Một phần các ấp Nhơn Lộc 2; Thị tứ - KTM Phong Điền - Xã Phong Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 07/12/2025

12:00 07/12/2025

Một phần ấp Nhơn Lộc 2A- xã Phong Điền

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thới Lai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30 03/12/2025

09:00 03/12/2025

Một phần Ấp Thới Tân B, Xã Thới Lai

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 03/12/2025

11:00 03/12/2025

Khách hàng CN Cty Vilexim

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30 03/12/2025

11:30 03/12/2025

Một phần Ấp Phú Thọ, Xã Trường Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 03/12/2025

14:30 03/12/2025

Một phần Ấp Định Khánh B, Xã Trường Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 03/12/2025

16:00 03/12/2025

Khách hàng CTy NSTP Xuất Khẩu Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/12/2025

11:00 04/12/2025

Khách hàng Cty Thành Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 04/12/2025

16:00 04/12/2025

Khách hàng Cty Lương Thực Xuân Thắng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 05/12/2025

10:00 05/12/2025

Một phần Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 05/12/2025

14:00 05/12/2025

Khách hàng Cty CPCB Lương Thực Sao Mới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:20 03/12/2025

16:30 03/12/2025

Khu vực xã Cờ Đỏ - TP Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 04/12/2025

16:30 04/12/2025

Xã Cờ Đỏ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 05/12/2025

16:30 05/12/2025

Xã Cờ Đỏ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 3-7/12/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cưLịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 3-7/12/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3-7/12/2025: Tân Hòa, Ngã Bảy, Châu Thành nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữaLịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 3-7/12/2025: Tân Hòa, Ngã Bảy, Châu Thành nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

