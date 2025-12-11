Văn Mai Hương ra mắt album 'Giai nhân': Những lần học cách yêu và buông bỏ
GĐXH - Album "Giai nhân" là nơi Văn Mai Hương thể hiện những cảm xúc chân thật bằng 9 ca khúc từ tình yêu đến sự buông bỏ.
Văn Mai Hương chính thức phát hành album phòng thu thứ 5 mang tên "Giai nhân" – một dự án đánh dấu bước ngoặt trong hành trình trưởng thành của nữ ca sĩ khi chọn kể những câu chuyện rất riêng, từ những lần yêu, những mất mát cho đến những lần học cách buông bỏ.
"Giai nhân là một hành trình rất riêng - nơi Hương cho phép mình sống thật với những điều từng giấu kín. Vẫn là sự đồng hành thân thuộc với Hứa Kim Tuyền, nhưng lần này, chúng tôi cùng nhau kể những câu chuyện của chính Hương - những khúc quanh, những mất mát, những lần học cách yêu, cách buông bỏ và cả những cảm xúc xứng đáng được lưu giữ. Đây không chỉ là một album, mà là tấm gương phản chiếu người phụ nữ trong Hương: mềm mại nhưng kiên định, tổn thương nhưng không gục ngã.
Sau tất cả, "Giai nhân" là lời tri ân dành cho những tâm hồn từng yếu mềm và vẫn chọn bước tiếp, bằng tất cả sự dịu dàng của chính mình", nữ ca sĩ chia sẻ.
Album tập hợp 9 ca khúc do Hứa Kim Tuyền và nhiều nhạc sĩ trẻ thực hiện từ chính những chất liệu cảm xúc cá nhân của nữ ca sĩ. Những bài hát như: Bảo bối, Ướt lòng, Vùng xám, Khép màn,… mang những lát cắt khác nhau về tình yêu: Khi dịu dàng, tinh khôi lúc lại dằn vặt, chông chênh và cuối cùng là học cách bước tiếp.
Nếu "Bảo bối" mở ra hành trình bằng một buổi sớm yên bình – nơi người phụ nữ được nâng niu "như báu vật qua ánh mắt si tình" thì "Ướt lòng" phác họa một khoảnh khắc quyết đoán: người phụ nữ đứng trước cuộc tình không thể cứu vãn, chọn kết thúc dù còn tiếc nuối. Sự hoài niệm của âm nhạc thập niên 60 – 70 kết hợp với Pop, Bolero khiến câu chuyện chia tay trở nên nhẹ nhưng không bi lụy.
Văn Mai Hương kết hợp với Chi Pu và Grey D trong album thứ 5.
Với ca khúc "Vùng xám", Văn Mai Hương tái hợp Grey D để kể về một mối quan hệ mắc kẹt giữa im lặng và tổn thương. Còn "Món quà" lại là góc nhìn văn minh hơn về kết thúc – khi cô gái biết trân trọng những điều đẹp đẽ đã qua, dành lời chào nhẹ nhàng cho người cũ. "Khép màn" khép lại hành trình với tinh thần bình yên: khép lại tổn thương, mở ra chương mới.
Dù không dựa vào hiệu ứng truyền thông hay chiêu trò, dự án vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ từng gắn bó hoặc theo dõi hành trình của Văn Mai Hương. Ca sĩ Tóc Tiên nhận xét: "Đồng nghiệp và khán giả sẽ rất thích sự đàn bà của Hương trong album này. Vocal của Hương đang ở thời điểm chín muồi… ở đỉnh cao về mặt cảm xúc".
Chi Pu – người góp giọng trong "Vườn hồng" – bày tỏ sự thích thú khi ca khúc đứng đầu danh sách yêu thích của cô. Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá sự đầu tư của đàn em và dự đoán "Khép màn" có thể trở thành ca khúc nổi bật tiếp theo.
Hơn một thập kỷ ca hát, từ album đầu tay "Hãy mỉm cười" đến "Minh tinh" và giờ là "Giai nhân", Văn Mai Hương ngày càng hướng vào chiều sâu cảm xúc và sự tự sự. Những thử nghiệm âm nhạc lần này – kết hợp Pop, City Pop, Afrobeat, Bossa nova đến cả nhạc Ngũ Cung – không phải để phô diễn mà để phục vụ cho những câu chuyện mà cô muốn kể.
Cùng thời điểm ra mắt album thứ 5 “Giai Nhân”, Văn Mai Hương còn phát hành album “Minh Tinh” phiên bản đĩa than để dành tặng cho khán giả yêu nhạc và thể hiện sự trân trọng với giá trị âm thanh nguyên bản.
Ngân lộ chuyện bất ổn trong hôn nhân, Tú vẫn tin Bách hồi phục trí nhớXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 29 "Cách em 1 milimet", khi nghe Ngân khuyên nhủ mình, Bách đột nhiên có cảm giác chị gái không hạnh phúc.
Cựu trưởng phòng, diễn viên múa cùng giấu nhau đi làm shipperXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 6 "Gia đình trái dấu", vợ chồng ông Phi - bà Ánh giấu nhau đi làm shipper nhưng gặp liên tiếp các "kiếp nạn" chỉ ngay trong ngày đầu đi làm.
Phó Bí thư tỉnh Sách thân mật với nữ doanh nhân 'nóng bỏng'?Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 28 phim "Lằn ranh", Phó Bí thư tỉnh Sách gặp nữ Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam ở một ngôi biệt thự biệt lập kín đáo.
Bí thư tỉnh tổ chức họp giải quyết vấn đề 'sổ hồng' của chung cư Trinh TamXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 28 phim "Lằn ranh", Bí thư tỉnh Trần Sơn đã yêu cầu một cuộc họp để làm việc với thường vụ uỷ ban về vấn đề sổ hồng của chung cư Trinh Tam.
Sau khi nhận lỗi 'buông lỏng quản lý', Khắc được lãnh đạo tỉnh trao thêm cơ hộiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Khắc tiếp tục được lãnh đạo tỉnh cất nhắc sau khi dũng cảm thừa nhận "buông lỏng quản lý".
Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) giấu gia đình để đi làm shipperXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong "Gia đình trái dấu" tập 6, bà Ánh vì muốn đi làm thêm nên nhờ cháu đăng ký làm shipper để có thêm thu nhập.
Nữ sinh năm 2 Học viện Âm nhạc giành Quán quân, con trai ca sĩ Trọng Tấn về nhì cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025 gây bất ngờ khi thí sinh Đào Lê Phương Chi là Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2025, Vũ Tấn Đạt - con trai ca sĩ Trọng Tấn - giành giải nhì khi thể hiện hai bài hát bố mình từng hát.
Dấu ấn của nghệ sĩ Thương Tín trong phim thập niên 80-90Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Thương Tín - nam nghệ sĩ ghi dấu ấn với những thước phim đậm chất điện ảnh trong thập niên 80-90 đã rời cõi tạm. Cùng nhìn lại những đóng góp của cố nghệ sĩ qua các vai diễn.
Thanh tra Sở Xây dựng khai tống tiền doanh nghiệp để đánh bạcXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 27 phim "Lằn ranh", Vinh - thanh tra Sở Xây dựng thừa nhận đã gây sức ép với doanh nghiệp để lấy tiền đánh bạc.
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ngã ngửa khi thấy vợ làm tạp vụ nhà hàngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 5 "Gia đình trái dấu", ông Phi kể rằng vợ mình đang làm quản lý nhà hàng lớn với mức lương khá, nhưng bất ngờ bà Ánh xuất hiện với vai trò làm tạp vụ nơi chồng và cơ quan cũ đang dùng bữa.
Tài sản nghệ sĩ Thương Tín để lại là gì?Xem - nghe - đọc
GĐXH - Nghệ sĩ Thương Tín qua đời tối 8/12 đã để lại sự thương tiếc trong lòng khán giả, đặc biệt những người yêu mến phim của ông. Tài sản ông để lại chính là những vai diễn xuất sắc trong thập niên 80-90.