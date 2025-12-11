Văn Mai Hương ra mắt album 'Giai nhân': Những lần học cách yêu và buông bỏ

'Cặp chị em' Vbiz Văn Mai Hương - Chi Pu có chiêu siết cân giữ dáng đáng tham khảo ra sao? GĐXH - Văn Mai Hương - Chi Pu mới đây đã hợp tác trong một dự án âm nhạc, ngoài tài năng cặp đôi ca sĩ còn có nhan sắc xinh đẹp.

Văn Mai Hương chính thức phát hành album phòng thu thứ 5 mang tên "Giai nhân" – một dự án đánh dấu bước ngoặt trong hành trình trưởng thành của nữ ca sĩ khi chọn kể những câu chuyện rất riêng, từ những lần yêu, những mất mát cho đến những lần học cách buông bỏ.

"Giai nhân là một hành trình rất riêng - nơi Hương cho phép mình sống thật với những điều từng giấu kín. Vẫn là sự đồng hành thân thuộc với Hứa Kim Tuyền, nhưng lần này, chúng tôi cùng nhau kể những câu chuyện của chính Hương - những khúc quanh, những mất mát, những lần học cách yêu, cách buông bỏ và cả những cảm xúc xứng đáng được lưu giữ. Đây không chỉ là một album, mà là tấm gương phản chiếu người phụ nữ trong Hương: mềm mại nhưng kiên định, tổn thương nhưng không gục ngã.

Sau tất cả, "Giai nhân" là lời tri ân dành cho những tâm hồn từng yếu mềm và vẫn chọn bước tiếp, bằng tất cả sự dịu dàng của chính mình", nữ ca sĩ chia sẻ.

Văn Mai Hương chính thức phát hành album phòng thu thứ 5 mang tên "Giai nhân".

Album tập hợp 9 ca khúc do Hứa Kim Tuyền và nhiều nhạc sĩ trẻ thực hiện từ chính những chất liệu cảm xúc cá nhân của nữ ca sĩ. Những bài hát như: Bảo bối, Ướt lòng, Vùng xám, Khép màn,… mang những lát cắt khác nhau về tình yêu: Khi dịu dàng, tinh khôi lúc lại dằn vặt, chông chênh và cuối cùng là học cách bước tiếp.

Nếu "Bảo bối" mở ra hành trình bằng một buổi sớm yên bình – nơi người phụ nữ được nâng niu "như báu vật qua ánh mắt si tình" thì "Ướt lòng" phác họa một khoảnh khắc quyết đoán: người phụ nữ đứng trước cuộc tình không thể cứu vãn, chọn kết thúc dù còn tiếc nuối. Sự hoài niệm của âm nhạc thập niên 60 – 70 kết hợp với Pop, Bolero khiến câu chuyện chia tay trở nên nhẹ nhưng không bi lụy.

Văn Mai Hương và Hứa Kim Tuyền. Trong album "Giai nhân" tập hợp 9 ca khúc do Hứa Kim Tuyền và nhiều nhạc sĩ trẻ thực hiện từ chính những chất liệu cảm xúc cá nhân của nữ ca sĩ.

Văn Mai Hương kết hợp với Chi Pu và Grey D trong album thứ 5.

Với ca khúc "Vùng xám", Văn Mai Hương tái hợp Grey D để kể về một mối quan hệ mắc kẹt giữa im lặng và tổn thương. Còn "Món quà" lại là góc nhìn văn minh hơn về kết thúc – khi cô gái biết trân trọng những điều đẹp đẽ đã qua, dành lời chào nhẹ nhàng cho người cũ. "Khép màn" khép lại hành trình với tinh thần bình yên: khép lại tổn thương, mở ra chương mới.

Dù không dựa vào hiệu ứng truyền thông hay chiêu trò, dự án vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ từng gắn bó hoặc theo dõi hành trình của Văn Mai Hương. Ca sĩ Tóc Tiên nhận xét: "Đồng nghiệp và khán giả sẽ rất thích sự đàn bà của Hương trong album này. Vocal của Hương đang ở thời điểm chín muồi… ở đỉnh cao về mặt cảm xúc".

Chi Pu – người góp giọng trong "Vườn hồng" – bày tỏ sự thích thú khi ca khúc đứng đầu danh sách yêu thích của cô. Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá sự đầu tư của đàn em và dự đoán "Khép màn" có thể trở thành ca khúc nổi bật tiếp theo.

Hơn một thập kỷ ca hát, từ album đầu tay "Hãy mỉm cười" đến "Minh tinh" và giờ là "Giai nhân", Văn Mai Hương ngày càng hướng vào chiều sâu cảm xúc và sự tự sự. Những thử nghiệm âm nhạc lần này – kết hợp Pop, City Pop, Afrobeat, Bossa nova đến cả nhạc Ngũ Cung – không phải để phô diễn mà để phục vụ cho những câu chuyện mà cô muốn kể.