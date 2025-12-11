Mới nhất
Ngân lộ chuyện bất ổn trong hôn nhân, Tú vẫn tin Bách hồi phục trí nhớ

Thứ năm, 13:52 11/12/2025
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
GĐXH - Trong tập 29 "Cách em 1 milimet", khi nghe Ngân khuyên nhủ mình, Bách đột nhiên có cảm giác chị gái không hạnh phúc.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 29 "Cách em 1 milimet", Ngân và Nghiêm đã ly thân và cô quyết định cả hai sẽ ly hôn sau khi Bách cưới vợ xong. Lý do của quyết định này là do Ngân không muốn việc không vui của mình ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người trong gia đình khi cả nhà đang mong đợi ngày trọng đại của Bách. Vì thế, cô nói Nghiêm rằng cả 2 sẽ coi như mọi thứ vẫn bình thường trong thời gian Bách về Việt Nam.

Về cá nhân Nghiêm, anh ta dường như muốn tận dụng thời gian giả vờ mọi chuyện vẫn bình thường với Ngân cho một mục đích nào đó khác. Nghiêm nói với Ngân rằng cả hai hãy hợp tác trong thời gian này và anh ta sẽ cố gắng hết sức.

Trong cuộc nói chuyện giữa hai chị em, Bách dường như cảm nhận được sự không bình thường ở Ngân về cuộc sống hôn nhân.

Cách em 1 milimet - Tập 28: Bách linh cảm Ngân gặp vấn đề trong hôn nhân - Ảnh 1.
Cách em 1 milimet - Tập 28: Bách linh cảm Ngân gặp vấn đề trong hôn nhân - Ảnh 2.

Khi nói chuyện với em trai, Ngân đã phần nào bộc lộ chuyện không hạnh phúc. Ảnh VTV

"Anh Nghiêm phản bội chị à? Hay anh ấy không tôn trọng chị? Chị khuyên nhủ em nhưng em thấy dường như chị không thả lỏng, chị cứ phải cố. Em cảm thấy chị không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình" - Bách hỏi và nhìn Ngân rất chăm chú.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Bách đã phần nào hình dung được về Đức và nguyên nhân của mất trí nhớ. Trong quá khứ, khi gia đình Đức rời làng Mây, Bách đã đạp xe đuổi theo chiếc xe ô tô để mong nói vời từ biệt với Đức. Chính cuộc rượt đuổi bằng xe đạp ấy, Bách đã bị tai nạn và vụ tai nạn đã khiến Bách quên hết mọi thứ. Hơn 16 năm sau từ cột mốc thay đổi cuộc đời ấy, Bách chưa một lần nhận ra ai trong những người bạn thân thuộc nhóm "Đại bản doanh" của mình.

Mọi người đã dần mất hết niềm tin vào sự phục hồi của Bách, ngoại trừ Tú. Cô có niềm tin đến mù quáng rằng một ngày Bách sẽ nhớ lại mọi chuyện. Không ai hiểu vì sao Tú lại có niềm tin không thể lay chuyển như thế đối với Bách.

Ngân lộ chuyện không ổn trong hôn nhân, Tú vẫn có niềm tin Bách hồi phục trí nhớ - Ảnh 2.

Bách từng mơ về chuyện bị ngã xe và gọi tên Đức. Ảnh VTV

Vào thời điểm đại dịch COVID-19 diễn ra, do ảnh hưởng của vụ tai nạn lúc nhỏ, mắt Bách bỗng nhiên gần như không thể nhìn thấy gì và anh đã phải nhập viện để thực hiện cuộc phẫu thuật lấy lại ánh sáng cho đôi mắt của mình. Đây cũng chính là thời điểm Tú quyết định nhập vai "điều dưỡng Minh" để ở bên cạnh chăm sóc cho Bách. Và trong khoảng thời gian này, có lần cô đã chứng kiến Bách hoảng loạn khi đang ngủ. Tú đã nghe thấy Bách gọi tên "Đức".

Khi Bách tỉnh lại, trong cơn đau đầu, anh đã kể về nội dung mờ ảo anh thấy trong giấc mơ của mình. Bách nói anh thấy mình đang đạp xe và anh bị ngã. Bách cũng nói anh thấy mình ngồi trên xích đu với một cô bé và xung quanh có rất nhiều trẻ con...

Tập 29 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 11/12 trên kênh VTV3. 

Phó Bí thư tỉnh Sách thân mật với nữ doanh nhân "nóng bỏng"?Phó Bí thư tỉnh Sách thân mật với nữ doanh nhân 'nóng bỏng'?

GĐXH - Trong tập 28 phim "Lằn ranh", Phó Bí thư tỉnh Sách gặp nữ Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam ở một ngôi biệt thự biệt lập kín đáo.

"Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" góp phần đưa điện ảnh Việt đột phá về doanh thu năm 2025'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không' góp phần đưa điện ảnh Việt đột phá về doanh thu năm 2025

GĐXH - Năm 2025 đánh dấu cột mốc ấn tượng của thị trường phim Việt khi có tổng doanh thu lên tới gần 3.000 tỷ đồng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các bộ phim "bom tấn" như: "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không"…

Bí thư tỉnh tổ chức họp giải quyết vấn đề "sổ hồng" của chung cư Trinh TamBí thư tỉnh tổ chức họp giải quyết vấn đề 'sổ hồng' của chung cư Trinh Tam

GĐXH - Trong tập 28 phim "Lằn ranh", Bí thư tỉnh Trần Sơn đã yêu cầu một cuộc họp để làm việc với thường vụ uỷ ban về vấn đề sổ hồng của chung cư Trinh Tam.

