Phó Bí thư tỉnh Sách thân mật với nữ doanh nhân 'nóng bỏng'?

Trong tập 28 "Lằn ranh" đã được phát sóng, Nguyệt - Phó Chánh thanh tra tỉnh Việt Đông bất ngờ nhập viện cấp cứu. Là bạn bè thân thiết lâu năm, Thu và Triển đều nhanh chóng có mặt ở bệnh viện để giúp bạn. Thu đã hỗ trợ cô bạn thân chăm sóc hai con nhỏ, còn tiền viện phí thì được Triển giải quyết từ sớm.



Qua việc này, Thu đã biết việc Triển là người thanh toán viện phí cho Chấn trước đây. Những nghi ngờ của cô về chồng cũng phần nào được giải đáp thêm. Cô muốn trả tiền cho Triển vì không muốn nợ nần.

“Bà là kiểm sát, đúng sai phải rõ ràng. Còn tôi với anh Chấn làm quản lý nhà nước, nhiều lúc rất phức tạp, nhưng nếu coi là đơn giản thì sẽ là đơn giản, lật bàn tay lên là nghĩa khác rồi. Chỉ cần biết chồng bà không có lỗi gì cả”, Triển giải thích.

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Hằng Thu tới chăm sóc Nguyệt - Phó Chánh thanh tra tỉnh. Ảnh VTV

Trong lúc đó, người dân chung cư Trinh Tam quyết định tiếp tục gửi đơn kiện đến nhiều cơ quan chức năng. Bà Phước muốn nhờ bà Hạnh đánh tiếng nhờ Triển hỗ trợ trong vụ việc này để nhanh hơn, nhưng bà Hạnh tỏ ra khá e ngại.

“Tôi cũng thấy ngại, thấy phiền… Học sinh của tôi thì tôi biết, thằng Triển chắc chắn biết, thậm chí biết rất rõ. Tính nó mà biết là giúp được thì giúp ngay từ đầu, không để phải nói đâu”, bà Hạnh tâm sự.

Lãnh đạo tỉnh muốn tổ chức cuộc họp để xử lý những vấn đề "nóng" trong tỉnh. Ảnh VTV

Bí thư tỉnh Sơn đã triệu tập lãnh đạo Ủy ban tỉnh Việt Đông về một số nội dung công tác cán bộ, quản lý điều hành và kê khai tài sản hàng năm. Nguyên nhân của động thái này bắt nguồn từ vụ việc nhiều cán bộ chính quyền tham gia đánh bạc. Bên cạnh đó, vụ cấp sổ hồng cho cư dân Trinh Tam cũng sẽ được đưa ra thảo luận.

Bí thư tỉnh Sơn nhận định đây là hai vụ việc mang tính chất điển hình. Quyết định này của ông khiến Chủ tịch tỉnh Thủy rất băn khoăn. Chủ tịch tỉnh Thủy biết đơn thư khiếu nại của cư dân Trinh Tam đã tới tay Bí thư tỉnh Sơn. Chủ tịch tỉnh Thủy sẽ tổ chức cuộc đối thoại trực tiếp với cư dân Trinh Tam và chính quyền, tiếp nhận các ý kiến.

Đang xử lý việc riêng thì ông Sách muốn Triển đưa mình tới một căn nhà biệt lập ở một khu hẻo lánh. Khi trò chuyện với Triển, ông Sách lại mở lời khen Khắc là người tình cảm, nhận việc gì là làm cho tới cùng. Đối với vụ chung cư Trinh Tam, ông Sách nhận định nhiệm vụ của Triển là phải chủ động tham mưu giúp Chủ tịch tỉnh một tay.

Triển và Phó Bí thư Sách gặp gỡ trong căn nhà biệt lập để bàn chuyện. Ảnh VTV

Trong khi đang trò chuyện, Triển thấy người phụ nữ đi ra từ bếp nên chào hỏi. Người phụ nữ mặc đồ quyến rũ và chuẩn bị đồ ăn cho ông Sách khiến ông rất hài lòng. Điều bất ngờ nhất đó chính là Trinh - Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam.

Nữ chủ tịch tập đoàn Trinh Tam trong bộ đồ ngủ gợi cảm, khuôn mặt xinh tươi, nhìn ông Sách một cách đầy yêu thương... Trinh dịu dàng bê đồ ăn là chùm nho và bát cháo để ông Sách ăn. Ông Sách bình thường là người nghiêm nghị, nhưng trước sự ân cần, ngọt ngào của Trinh lại tỏ ra nhẹ nhàng, dí dỏm nhận xét món cháo "mặn, nhưng mà ngon".

Hành động giữa Phó Bí thư tỉnh Sách và Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam cho thấy hai người đang hẹn hò lén lút. Ảnh VTV

