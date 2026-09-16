Tuổi hưu chật vật của nghệ sĩ Mai Trần: Bệnh tật đeo bám, vợ bán cá nuôi chồng

Tình trạng nghệ sĩ Mai Trần sau cơn nhồi máu não ở tuổi 72 GĐXH - Mới đây, nhóm Ngũ long du ký gồm nghệ sĩ Phi Phụng và Phương Dung đã đến thăm, tiết lộ tình trạng nghệ sĩ Mai Trần sau biến cố sức khỏe.

Mới đây, nhóm "Ngũ long du ký" gồm Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười... lại một lần nữa đến thăm nghệ sĩ Mai Trần sau thời gian ông bị đột quỵ.

Khi tới nơi, cả nhóm bất ngờ thấy vợ nghệ sĩ Mai Trần đang bán cá để kiếm thêm thu nhập. "Trời ơi, vợ anh Mai Trần giờ chuyển qua bán cá luôn rồi, thương quá! Chị ấy phải làm đủ thứ trên đời, bán đủ thứ để kiếm tiền lo cho chồng", Phương Dung ngậm ngùi.

Nhóm Phi Phụng, Phương Dung trở lại thăm nghệ sĩ Mai Trần, xót xa tình hình sức khỏe đàn anh và cuộc sống chật vật của 2 vợ chồng.

Theo nhóm Ngũ long chia sẻ, trong những lần gặp trước, sức khỏe nam nghệ sĩ còn yếu. Ông thường phải nằm một chỗ, gặp khó khăn khi ngồi dậy và trò chuyện; các sinh hoạt cá nhân như thay quần áo cũng cần người hỗ trợ. Dù vậy, nam diễn viên vẫn nhận ra Phương Dung và Thụy Mười – những đồng nghiệp từng đóng phim chung với ông.

Ở lần trở lại này, nhóm nghệ sĩ nhận thấy sức khỏe của Mai Trần có nhiều chuyển biến tích cực. Ông tỉnh táo hơn, cố gắng nhớ lại những người từng làm việc cùng mình. Khả năng vận động cũng được cải thiện, gương mặt có biểu cảm linh hoạt và ông đã có thể mỉm cười khi gặp bạn bè.

Từ khi Mai Trần lâm bệnh, người vợ vừa chăm sóc chồng, vừa xoay xở công việc để trang trải sinh hoạt và chi phí điều trị. Chị chia sẻ, hoàn cảnh của hai vợ chồng hiện không có nhà, phải đi thuê nhà để vừa ở vừa buôn bán.

Bên cạnh áp lực kinh tế, bà còn theo sát việc ăn uống, sinh hoạt và tập vận động của chồng. Mỗi ngày, khi điều kiện cho phép, chị đưa chồng ra ngoài bằng xe lăn để thay đổi không khí. Khi sức khỏe ổn định hơn, nam diễn viên được hỗ trợ đứng dậy và tập đi những quãng ngắn.

Nghệ sĩ Mai Trần vẫn nhận ra Phi Phụng.

"Anh ấy vẫn ăn uống được nhưng không đi lại được, phải thay tã thường xuyên. Lúc ăn thì tôi phải đỡ anh ấy ngồi dậy. Tay anh ấy mất cảm giác, nhéo thì biết đau, nhưng sờ thì không biết gì, cũng không đưa lên được.

Nhưng đợt này anh ấy khỏe hơn, đỡ hơn nhiều rồi. Anh ấy có thể đứng dậy và đi được một chút nếu có người dìu, kiểm soát được hành động, còn bữa trước chân sưng lên. Tôi cũng bắt anh ấy phải ăn uống kiêng khem nên bệnh tình đỡ dần. Buổi chiều, tôi thường cho anh ấy ngồi xe lăn rồi đẩy ra đường hóng mát", vợ nam nghệ sĩ kể.

Trước đó, vợ nghệ sĩ Mai Trần từng kể về thời điểm chồng bị bệnh: "Anh ấy bị tai biến. Hôm đó anh ấy ngồi ăn cơm xong thì bị tai biến, nên tôi đưa lên bệnh viện Gia Định luôn nhưng không kịp, nằm trên viện 9 ngày liền. Tôi bây giờ vẫn bán hàng online để kiếm tiền sống, bán lai rai được đồng ra đồng vào".

Trước khi lâm bệnh, nghệ sĩ Mai Trần có hoàn cảnh sống khá khó khăn, phải làm shipper đi ship hàng cho vợ, có lần đi ship hàng 20km nhưng bị bom hàng ngồi khóc giữa đường.