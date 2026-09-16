Hương Giang chia sẻ quan điểm về gia đình có con chung, con riêng

Hoa khôi Thu Hương: 'Gia đình tôi không có khái niệm con riêng - con chung' GĐXH - "Nam Thanh sống cùng mẹ ở bên Mỹ và vào những dịp đặc biệt con luôn ở bên các em. Trong tâm trí Tom Ben, anh Nam Thanh là anh cả, chúng tôi không có khái niệm con riêng - con chung...", Hoa khôi Thu Hương chia sẻ.

Mới đây, diễn viên Hương Giang thu hút sự chú ý khi chia sẻ quan điểm về cách ứng xử trong gia đình có con chung, con riêng. Nữ diễn viên "Sống chung với mẹ chồng" đề cao tình yêu thương nhưng cho rằng tình cảm không đồng nghĩa với quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến con trẻ.

"Dưới góc nhìn của người có cả con chung lẫn con riêng, mình nghĩ thương con riêng của người mình yêu là tình cảm. Nhưng quyết định những việc liên quan đến đứa trẻ lại là quyền của cha mẹ", Hương Giang bày tỏ.

Theo nữ diễn viên, khi một gia đình có nhiều mối quan hệ đan xen, sự thấu hiểu và tôn trọng vị trí của từng người là yếu tố cần thiết. Người mới dành tình cảm cho con riêng của bạn đời là điều đáng quý. Ngược lại, cách người cũ đón nhận và tôn trọng tình cảm ấy cũng thể hiện sự văn minh.

Hương Giang gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về gia đình có con chung con riêng.

Dù vậy, Hương Giang nhấn mạnh mỗi người cần nhận thức rõ giới hạn trong cách ứng xử. Bên cạnh việc xem xét hành động của mình đúng hay sai, người trưởng thành cũng nên cân nhắc liệu cách hành xử ấy có khiến người khác cảm thấy ranh giới của họ bị xâm phạm hay không.

"Có những chuyện chẳng cần phân định đúng sai. Chỉ cần đủ tôn trọng, đã chẳng có chuyện để phải phân định. Chuyện của người lớn rồi sẽ qua. Nhưng trẻ con không nên trở thành nhân vật bất đắc dĩ trong những câu chuyện mà chúng chưa đủ tuổi để lựa chọn", nữ diễn viên sinh năm 1989 chia sẻ.

Quan điểm của Hương Giang nhận được nhiều phản hồi từ khán giả. Một bộ phận công chúng đồng tình rằng trong gia đình có con riêng, tình cảm và trách nhiệm cần được nhìn nhận rạch ròi. Người lớn có thể bất đồng, song trẻ em không nên bị đặt vào giữa những mâu thuẫn hoặc buộc phải tham gia các vấn đề vượt quá khả năng lựa chọn của mình.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng chú ý đến cách nữ diễn viên tiếp cận câu chuyện. Thay vì quy kết trách nhiệm hay cố gắng phân định bên nào đúng, bên nào sai, cô nhấn mạnh sự tôn trọng giữa cha mẹ ruột, người bạn đời mới và các thành viên liên quan.

Ở tuổi 37, Hương Giang đã tìm được hạnh phúc sau 1 lần đổ vỡ hôn nhân.

Hương Giang sinh năm 1989, hoạt động trong cả hai lĩnh vực diễn xuất và dẫn chương trình. Cô từng góp mặt trong các bộ phim Mùa tinh khôi, Phía cuối con đường, Trái tim kiêu hãnh, Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Mùa hoa tìm lại… Trong đó, vai Trâm của Sống chung với mẹ chồng phát sóng năm 2017 giúp cô được đông đảo khán giả biết đến.

Nữ diễn viên từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con gái riêng. Cô hạn chế công khai thông tin về chồng cũ nhằm giữ sự riêng tư cho những người thân trong gia đình.

Trong một chia sẻ trên trang cá nhân vào năm 2020, Hương Giang thẳng thắn cho biết: "Nói một lần duy nhất! Tôi là một người phụ nữ 28 tuổi, đã từng kết hôn và có một cô con gái. Tôi chẳng bao giờ phải buồn, xấu hổ hay chối bỏ sự thật này, đơn giản vì họ là những người thương yêu của tôi và tôi chỉ muốn cuộc sống của họ được bình yên".

Sau ly hôn, cô và chồng cũ giữ quan hệ bình thường, cùng chăm sóc con gái. Nữ diễn viên từng cho biết bản thân không muốn những thay đổi trong quan hệ của người lớn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của con.

Ông xã hiện tại của Hương Giang là người ngoài ngành giải trí. Cả hai có một con chung là con trai.

Hương Giang sau đó có 6 năm gắn bó với diễn viên Đình Tú. Hai người quen biết khi hợp tác trong phim Lặng yên dưới vực sâu và xác nhận chia tay vào tháng 5/2022.

Cuối năm 2023, nữ diễn viên công khai mối quan hệ với người bạn đời hiện tại. Anh không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và hơn cô 11 tuổi. Đầu năm 2025, Hương Giang sinh con trai, tên thân mật là Udon. Đến tháng 7 cùng năm, cô thông báo đã đăng ký kết hôn.

Hương Giang không chia sẻ nhiều về danh tính cũng như công việc của chồng. Việc hạn chế đưa bạn đời lên truyền thông được cô xem là cách bảo vệ không gian riêng, nhất là khi anh không thuộc giới giải trí.



