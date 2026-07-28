Khoảnh khắc đẹp của 3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển

Thứ ba, 15:20 28/07/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Kubi, Anna, Lisa - 3 con nhà Khánh Thi và Phan Hiển vừa có bộ ảnh kỉ niệm gây chú ý. Cả 3 bé đều được khán giả nhận xét "nhặt" hết nét đẹp của bố mẹ.

Khoảnh khắc đẹp của 3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 1.Con trai Khánh Thi không được mẹ dạy nghề vì lý do đặc biệt

GĐXH - Kubi - con trai Khánh Thi không được mẹ trực tiếp huấn luyện dancesport. Theo Khánh Thi tiết lộ, lý do là cô muốn trước tiên con học cách trở thành một đứa trẻ ngoan.

Khoảnh khắc đẹp của 3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 1.

Khánh Thi - Phan Hiển chia sẻ khoảnh khắc đẹp của 3 con yêu với dòng viết: "Có những ngày thật bận rộn, chỉ cần nhìn nụ cười hồn nhiên của các con là ba mẹ lại được tiếp thêm thật nhiều năng lượng".

Khoảnh khắc đẹp của 3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 2.

Khán giả nhận thấy 3 con của nhà Khánh Thi - Phan Hiển đều hội tụ những gen trội của cả bố lẫn mẹ. Đặc biệt, đó chính là khả năng nhảy múa và tương tác cực tốt trước ống kính máy ảnh.

Khoảnh khắc đẹp của 3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 3.

Đầu tiên, con trai cả nhà Khánh Thi và Phan Hiển - bé Kubi khiến khán giả bất ngờ với thành tích thi đấu dance sport cùng chiều cao vượt trội.

Khoảnh khắc đẹp của 3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 4.

Khánh Thi từng hài hước khoe con và cho biết có lẽ cô phải tính chuyện “tuyển con dâu” từ bây giờ khi Kubi mới 10 tuổi nhưng đã cao tới 1,56m. Theo nữ kiện tướng dancesport, Kubi là cậu bé hòa đồng, thích giao lưu, thân thiện, yêu nhảy múa và đặc biệt rất mê ăn uống.

Khoảnh khắc đẹp của 3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 5.

Cô cũng chia sẻ kỷ niệm trong chuyến ra Hà Nội tham dự Giải Vô địch Quốc gia, khi Kubi cùng bạn nhảy Linh San giành 8 huy chương vàng ở nội dung thuộc Cúp toàn quốc dành cho lứa tuổi thiếu nhi. 

Khoảnh khắc đẹp của 3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 6.

Năm ngoái, trong sinh nhật 10 tuổi của con trai, Khánh Thi cũng bày tỏ sự tự hào về con trai. "Nay con tròn 10 tuổi rồi, ba mẹ chỉ mong con luôn khỏe mạnh, ngoan, biết yêu thương ông bà, ba mẹ và mọi người trong gia đình. Và luôn học tập chăm ngoan, biết giúp đỡ bạn bè và kính trọng thầy cô giáo nha. Riêng với ba mẹ, con thích chọn cho mình theo nghệ thuật, thể thao hay bất cứ điều gì ba mẹ sẽ luôn tôn trọng suy nghĩ của con", Khánh Thi chia sẻ.

Khoảnh khắc đẹp của 3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 7.

Còn với con gái thứ 2 - bé Anna, được gia đình gọi bằng biệt danh "Mợ Chảnh" vì tính cách điệu đà, đáng yêu. Anna thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội của gia đình nhờ vẻ ngoài xinh xắn, mái tóc dài nổi bật và thần thái tự tin. 

Khoảnh khắc đẹp của 3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 8.

Còn bé út Lisa với vẻ ngoài đáng yêu, thần thái tự nhiên và những biểu cảm “tan chảy” đang được nhiều khán giả ví như “công chúa nhỏ đời thực”, thậm chí còn được khen có visual “đánh bại AI” vì quá trong trẻo và sống động. Ngay từ khi chào đời, bé Lisa đã là một trong những nhóc tỳ Vbiz nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Càng lớn, cô bé càng bộc lộ nhiều nét đẹp nổi bật với đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn cùng gương mặt bầu bĩnh cực kỳ ăn ảnh. Trong bộ ảnh sinh nhật mới nhất, con gái út nhà Khánh Thi diện chiếc váy voan bồng bềnh màu kem, kết hợp cùng phụ kiện nơ xinh xắn, tạo nên tổng thể ngọt ngào như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam.

Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

Khoảnh khắc đẹp của 3 con nhà Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 10.'Mợ chảnh' nhà Khánh Thi - Phan Hiển 8 tuổi đã ra dáng người lớn khiến bố mẹ tự hào

GĐXH - Anna - con gái thứ hai của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển, được bố mẹ nhận xét là cô bé hướng nội, ít nói nên mọi người thường gọi là "mợ chảnh". Thực tế, Anna rất đáng yêu, sống tình cảm và luôn mang đến niềm tự hào cho gia đình.

 

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