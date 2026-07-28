Tin sao 28/7: Ninh Dương Lan Ngọc báo tin vui, Ngô Kiến Huy lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

3 giờ trước

GĐXH - Là người đầu tiên giành giải Nhất Sao Mai năm 2001, NSƯT Phương Nga không chỉ ghi dấu ấn trên sân khấu mà còn dành nhiều năm gắn bó với công tác đào tạo, góp phần bồi dưỡng nhiều thế hệ ca sĩ trẻ. Ngoài sự nghiệp thành công, chị còn có gia đình hạnh phúc viên mãn.