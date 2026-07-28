Tin sao 28/7: Ninh Dương Lan Ngọc báo tin vui, Ngô Kiến Huy lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới
GĐXH - Sau Trấn Thành, nam ca sĩ Ngô Kiến Huy được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, trong khi đó Ninh Dương Lan Ngọc thông báo tin vui với người hâm mộ khi đạt cột mốc mới.
Hội bạn hưu chất lượng của NSND Ngọc HuyềnGiải trí -
GĐXH - Hội bạn hưu chất lượng của NSND Ngọc Huyền gồm NSND Lê Khanh, nghệ sĩ Tú Oanh và nhiều diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ.
Cuộc sống của NSƯT Phương Nga sau 25 năm giành giải nhất Sao MaiGiải trí -
GĐXH - Là người đầu tiên giành giải Nhất Sao Mai năm 2001, NSƯT Phương Nga không chỉ ghi dấu ấn trên sân khấu mà còn dành nhiều năm gắn bó với công tác đào tạo, góp phần bồi dưỡng nhiều thế hệ ca sĩ trẻ. Ngoài sự nghiệp thành công, chị còn có gia đình hạnh phúc viên mãn.
Chồng cũ của Diệu (Quỳnh Châu) bất ngờ khi biết tin người tình đang mang bầuXem - nghe - đọc -
GĐXH - Diệu tìm gặp chồng cũ để báo tin Trang đang mang bầu, tuy nhiên Dương lại tỏ ra nghi ngờ không biết mình có phải là bố của đứa bé hay không.
Điều thú vị về mẹ ruột ca sĩ Mỹ LinhGiải trí -
GĐXH - Diva Mỹ Linh khiến fan thích thú khi khoe ở tuổi 51 đi tập gym còn được mẹ ruột 85 tuổi hộ tống. Cô hạnh phúc thừa nhận, ngày xưa "bám đuôi" mẹ đi chơi, giờ thì ngược lại "được mẹ theo cả ngày".
Khoảnh khắc đẹp của 3 con nhà Khánh Thi - Phan HiểnGiải trí -
GĐXH - Kubi, Anna, Lisa - 3 con nhà Khánh Thi và Phan Hiển vừa có bộ ảnh kỉ niệm gây chú ý. Cả 3 bé đều được khán giả nhận xét "nhặt" hết nét đẹp của bố mẹ.
Phương Oanh gây chú ý ở IndonesiaGiải trí -
GĐXH - Hoa hậu Phương Oanh gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh tại Indonesia. Nhan sắc tươi tắn cùng vóc dáng thanh mảnh của người đẹp nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ.
Vân Dung và con trai Long Vũ cùng góp mặt trong phim sắp lên sóng VTV3Giải trí -
GĐXH - Vân Dung và con trai Long Vũ cùng góp mặt trong bộ phim "Mùa hè năm ấy" sắp lên sóng VTV3.
Kim Lý - Hồ Ngọc Hà kỷ niệm 9 năm bên nhauGiải trí -
GĐXH – Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã có 9 năm gắn bó bên nhau trong bình yên. Nhân dịp kỷ niệm cột mốc đặc biệt này, Kim Lý đã gửi đến Hồ Ngọc Hà những lời yêu thương đầy ý nghĩa.
Quang Sự cùng Quỳnh Châu ngồi giữa trưa nắng ghi hình 3 trang hội thoạiGiải trí -
GĐXH - Lần đầu đóng cặp, Quang Sự và Quỳnh Châu khiến khán giả ấn tượng và tích cực "đẩy thuyền", mong về cái kết đẹp giữa hai nhân vật.
Tô Dũng và Minh Thu gây chú ý khi yêu nhau từ đời lên phimGiải trí -
GĐXH - Tô Dũng và Minh Thu là cặp nghệ sĩ có chuyện tình đẹp ngoài đời thực. Mới đây, cả hai gây bất ngờ khi trở thành cặp đôi màn ảnh.