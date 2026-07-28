Tin sao 28/7: Ninh Dương Lan Ngọc báo tin vui, Ngô Kiến Huy lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Thứ ba, 19:07 28/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Sau Trấn Thành, nam ca sĩ Ngô Kiến Huy được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, trong khi đó Ninh Dương Lan Ngọc thông báo tin vui với người hâm mộ khi đạt cột mốc mới.

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Ninh Dương Lan Ngọc hạnh phúc thông báo tài khoản chính chủ của cô trên nền tảng Threads đã chính thức đạt được 1 triệu người theo dõi.

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Bên cạnh những lời chúc mừng, nhiều người còn nhận xét Ninh Dương Lan Ngọc luôn biết cách kết nối với khán giả bằng sự chân thành, hài hước và nguồn năng lượng tích cực.

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Người mẫu, MC Thanh Thanh Huyền thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng, khoe sắc vóc nổi bật. 

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Thanh Thanh Huyền khoe dáng nóng bỏng, eo thon quyến rũ.

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Chuyên trang TC Candler (Mỹ) tiếp tục công bố danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026. Đáng chú ý, Ngô Kiến Huy là nghệ sĩ Việt Nam tiếp theo được xướng tên trong danh sách lần này.

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Theo phần giới thiệu từ TC Candler, Ngô Kiến Huy được biết đến là ca sĩ, diễn viên kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng tại Việt Nam.

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Diễn viên Hồng Diễm chia sẻ hình ảnh dịu dàng khi đang có chuyến du lịch biển. Nhan sắc của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

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Noo Phước Thịnh khiến người hâm mộ trầm trồ bởi vẻ điển trai, lịch lãm trong bức ảnh chụp mới nhất được chia sẻ trên trang cá nhân. 

(Ảnh FB nhân vật)

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