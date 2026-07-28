Phương Oanh gây chú ý ở Indonesia

Phương Oanh tậu xe hơi GĐXH - Phương Oanh vui mừng khoe chiếc xe hơi đầu tiên của mình sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2025.

Mới đây, Hoa hậu Phương Oanh và nam vương Tuấn Ngọc có chuyến công tác tại Indonesia. Sau khi kết thúc lịch trình làm việc, người đẹp gốc Hà thành đã dành thời gian dạo chơi, khám phá văn hóa, ẩm thực ở "xứ sở vạn đảo" này.

Trong loạt ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, Hoa hậu Phương Oanh hào hứng check-in đường phố, siêu thị địa phương với dòng trạng thái ngắn gọn: "Vi vu khám phá Indonesia".

Phương Oanh lựa chọn phong cách nhẹ nhàng là chiếc váy ren màu kem không tay với phom dáng ôm nhẹ, tôn lên vóc dáng thanh mảnh cùng đôi chân thon dài. Thiết kế tối giản kết hợp chi tiết thắt nơ phía sau mang đến vẻ nữ tính, thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung.

Phương Oanh khoe nhan sắc rạng rỡ trong chuyến khám phá Indonesia.

Dù chỉ là những khoảnh khắc giản dị khi đi dạo và mua sắm, nàng hậu vẫn ghi điểm nhờ vẻ ngoài tràn đầy sức sống.

Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút lượng lớn tương tác. Phía dưới phần bình luận, đông đảo khán giả bày tỏ sự yêu thích trước nhan sắc ngày càng thăng hạng cũng như vóc dáng cân đối của Phương Oanh. Không ít người còn nhận xét chính phong cách đời thường gần gũi đã giúp Hoa hậu Phương Oanh ghi điểm mạnh mẽ.

Từ sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh tất bật với các hoạt động nghệ thuật. Trước khi sang Indonesia công tác, Phương Oanh vừa cùng Top 30 Miss Grand Vietnam hoàn thành 2 đêm thi: Best in Swimsuit, Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF).

Trước đó, Phương Oanh tập luyện cho đêm thi Vietnam Beauty Fashion Fest - Miss Grand Vietnam 2026.

Trong khi đó, Miss World (Hoa hậu Thế giới) năm nay được tổ chức tại Việt Nam, Phương Oanh cũng vinh dự đảm nhiệm vị trí giám đốc đối ngoại cho cuộc thi. Với vai trò này, người đẹp phụ trách kết nối, xây dựng và phát triển các mối quan hệ hợp tác chiến lược cho cuộc thi. Trước đó, cô tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Kinh doanh quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Nàng hậu được đánh giá cao nhờ khả năng ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp tốt, chứng chỉ IELTS 7.5 và tiếng Trung HSK 3.

Bên cạnh đó, cô cũng tích cực với những dự án thiện nguyện. Đặc biệt, cách đây không lâu, nàng hậu đến từ Hà Nội gây chú ý khi đăng ký hiến tạng, góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái về sự sẻ chia và tiếp nối sự sống.