Khi những ‘núi rác’ quá tải trở thành áp lực đè nặng môi trường ở Thanh Hóa

Những "điểm nóng" ô nhiễm

Tại Khu xử lý rác thải sinh hoạt Đông Nam, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 1/1/2026, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã dừng hoạt động chôn lấp tại 7 ô chứa cũ. Toàn bộ lượng rác khoảng 400 - 420 tấn/ngày được chuyển về nhà máy xử lý của Công ty Ecotech.

Dù doanh nghiệp đang nỗ lực mở rộng khu lưu chứa B5, B6, B7 với diện tích 11.000m², nhưng từ ngày 6/1/2026, mùi hôi thối phát tán đã gây phản ứng gay gắt, người dân từng nhiều lần chặn xe để phản đối tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Đông Nam.

Bãi rác Đông Nam quá tải gây ô nhiễm môi trường.

Tương tự, tại phường Bỉm Sơn, hàng nghìn hộ dân suốt 10 năm qua phải "sống mòn" bên bãi rác Núi Voi. Với quy mô 3ha, bãi rác này hiện là những tầng lớp rác thải tập kết lộ thiên, chất cao như núi. Nghịch lý ở chỗ, ngay sát bãi rác là một dự án nhà máy hiện đại được cấp phép từ 20 năm trước nhưng nay vẫn chỉ là những khung nhà sắt hoen gỉ.

Không chỉ gây ô nhiễm không khí, mà nguồn nước tại đây đang bị đe dọa nghiêm trọng khi nước rỉ rác đen kịt chảy thẳng ra kênh mương, đổ vào cánh đồng sản xuất của người dân.

Còn tại phường Sầm Sơn, bãi rác hình thành từ năm 1992 với công suất 50 tấn/ngày cũng đã "vỡ trận". Giai đoạn 2015 - 2017, lượng khách du lịch tăng cao, cùng việc sáp nhập thêm địa giới hành chính đã đẩy lượng rác lên 135 - 150 tấn/ngày. Đến năm 2019, bãi rác chính thức hết chỗ chứa. Dù các cơ quan chức năng đã nỗ lực phun hóa chất, phủ bạt, nhưng "núi rác" khổng lồ vẫn trực tiếp đe dọa môi trường sống, buộc cơ quan chức năng phải lên kế hoạch đóng cửa hoàn toàn vào đầu năm 2026.

Núi rác khổng lồ tại phường Sầm Sơn.

Đẩy nhanh tiến độ các nhà máy rác hiện đại để xử lý triệt để chất thải

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), tổng khối lượng rác thải phát sinh hằng ngày trên địa bàn tỉnh năm 2025 khoảng 2.521 tấn, khối lượng rác được thu gom, xử lý là 2.361 tấn/ngày, đạt 93,68%.

Hiện toàn tỉnh có 16 bãi chôn lấp rác thải tập trung cấp huyện (trước đây) và 13 khu lò đốt rác thải. Công nghệ xử lý rác thải của tỉnh được thực hiện theo 4 nhóm, gồm: xử lý chôn lấp; xử lý đốt; tái chế, tái sử dụng; xử lý làm phân mùn hữu cơ.

Bãi rác núi Voi tồn tại suốt 10 năm qua để lại nhiều hệ lụy về môi trường.

Một số nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang hoạt động trên địa bàn tỉnh gồm: Nhà máy xử lý rác thải Đông Nam tại phường Đông Quang với công suất 500 tấn/ngày; Khu xử lý chất thải Nghi Sơn tại xã Trường Lâm (giai đoạn 1) với công suất đốt rác không thu hồi năng lượng 120 tấn/ngày; Nhà máy xử lý chất thải Vĩnh Lộc công suất 100 tấn/ngày; các lò đốt rác thải tại xã Yên Định và Như Thanh.

Đối với các dự án nhà máy xử lý rác thải đang triển khai, có Dự án Nhà máy đốt rác phát điện tại phường Bỉm Sơn; Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Quảng Minh tại phường Nam Sầm Sơn; Dự án Khu xử lý chất thải Nghi Sơn tại xã Trường Lâm (giai đoạn 2); Dự án Khu xử lý chất thải tập trung cấp vùng tại xã Sao Vàng...

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kiểm tra tại bãi rác Đông Nam.

Theo đại diện Sở NN&MT, công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Trong đó đáng chú ý là việc triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn chưa thực hiện rộng khắp, chưa tạo thành phong trào, ý thức, thói quen tự giác của người dân. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý chôn lấp vẫn cao, tồn tại nhiều bãi chứa rác nhỏ, tự phát tại các xã, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; tiến độ đầu tư, đưa dự án nhà máy xử lý rác thải đi vào hoạt động chậm...

Mới đây, tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị để nghị nghe báo cáo về công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị ngành chức năng đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thực hiện. Đối với các dự án đang trong quá trình đấu thầu, khẩn trương tổ chức đấu thầu để triển khai thực hiện. Tất cả các dự án đầu tư mới phải đáp ứng công nghệ xử lý hiện đại và bảo đảm về môi trường. Đối với các dự án mở rộng quy mô, công suất cũng phải đáp ứng tiêu chí về công nghệ xử lý hiện đại và bảo đảm về môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh giao Sở NN&MT tham mưu đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng bãi chôn lấp rác ảnh hưởng đến môi trường, gây bức xúc trong Nhân dân.