Quy tắc đi bộ 6-6-6 giúp ngủ ngon, giảm căng thẳng
Chỉ cần đôi giày và chút kỷ luật – quy tắc đi bộ 6-6-6 đang trở thành trào lưu mới giúp hàng triệu người trên thế giới tìm lại năng lượng.
Quy tắc đi bộ 6-6-6 là gì?
Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang Times Of India cho biết, quy tắc đi bộ 6-6-6 là phương pháp đơn giản với việc thêm số 6 vào thói quen đi bộ hàng ngày. Bao gồm đi bộ vào lúc 6 giờ sáng hoặc 6 giờ chiều, khởi động và hạ nhiệt 6 phút trước, sau khi đi bộ.
Giai đoạn khởi động này có thể gồm các bài tập kéo giãn và tăng cường vận động nhẹ như xoay cánh tay, bài tập cổ và các bài tập kéo giãn đơn giản khác để giúp cơ thể chuẩn bị tốt khi đi bộ.
Trong giai đoạn hạ nhiệt, bạn có thể thực hiện các bài tập kéo giãn nhẹ nhàng để giúp cơ phục hồi và giảm nguy cơ đau nhức.
Bằng cách tuân theo quy tắc 6-6-6 này, bạn có thể đạt được những bước tiến đáng kể trong việc cải thiện sức khỏe và tinh thần tổng thể, đồng thời tận hưởng niềm vui đơn giản khi đi bộ thường xuyên.
Lợi ích của quy tắc đi bộ 6-6-6
Dễ thực hiện và bền vững: Không yêu cầu thiết bị đặc biệt hay chi phí cao, chỉ cần một đôi giày thoải mái và sự kiên trì, giúp xây dựng thói quen đều đặn.
Giảm căng thẳng: Giúp giải tỏa căng thẳng và cải thiện sức khỏe tinh thần, đặc biệt khi thực hiện vào buổi chiều tối.
Tăng cường sức khỏe: Một giờ đi bộ theo phương pháp 6-6-6 đủ để tính vào khuyến nghị 150 phút hoạt động cường độ trung bình mỗi tuần của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Báo VnExpress dẫn nguồn Bored Panda cho biết, theo nghiên cứu từ Viện Y tế Quốc gia cũng cho thấy đi bộ thường xuyên cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm huyết áp và hỗ trợ kiểm soát cholesterol.
Nguyên tắc đi bộ 6-6-6
- 6 ngày mỗi tuần
- 60 phút mỗi ngày
- 6 giờ sáng
Lời khuyên: Bắt đầu từ 20–30 phút/ngày nếu bạn chưa quen, sau đó tăng dần để đạt mốc 60 phút.
Khi đã thành thói quen, 60 phút đi bộ mỗi ngày sẽ trở thành một phần tự nhiên của lối sống. Ngay cả những ngày bận rộn, việc duy trì lịch trình giúp bạn không rời quỹ đạo rèn luyện.
Phương pháp 6-6-6 chứng minh rằng thay đổi nhỏ nhưng đều đặn có thể tạo ra khác biệt lớn: cơ thể khỏe mạnh hơn, tinh thần cân bằng hơn, nền tảng quan trọng để sống lâu và sống khỏe.
GĐXH - Tưởng “nhẹ bụng” nhưng nhiều loại đồ uống quen thuộc lại chứa lượng calo vượt xa cả cơm trắng. Chính thói quen uống vô tư mỗi ngày đang âm thầm khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hay biết. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình.