Nhiều dự án trường học ở Nghệ An thi công ì ạch

Trường tiền tỷ xây gần xong bỏ dở

Tại Trường Mầm non Nghi Phong (phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An), dãy nhà 2 tầng với 8 phòng học và bếp ăn được khởi công từ năm 2023, dự kiến bàn giao tháng 6/2025. Tuy nhiên, suốt nửa năm nay, công trình vắng bóng công nhân dù đã hoàn thành khoảng 90%.

Dãy nhà 2 tầng của Trường Mầm non Nghi Phong gần hoàn thiện nhưng bị bỏ dở, im lìm suốt nửa năm nay.

Một số phòng thuộc dãy nhà cũ bị phá dỡ để lấy mặt bằng xây mới, khiến trường phải gom học sinh vào các phòng tạm. Nhiều nhóm lớp gần 30 trẻ phải học trong phòng rộng 15m2 trước đây là phòng hiệu phó không có nhà vệ sinh, kho đồ. Giờ ăn, trẻ phải ngồi ngoài hành lang, những ngày trời lạnh trở nên bất tiện.

"Chúng tôi sốt ruột lắm, kiến nghị nhiều nhưng chưa thấy động tĩnh gì", bà Trương Thị Lộc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghi Phong nói. Trường hiện có 475 trẻ nhưng phải chia 15 nhóm lớp thay vì 16 theo quy định, do không đủ phòng.

Phần còn lại của công trình chỉ là lan can, cầu thang và một số hạng mục nhỏ. "Từ giữa năm đến nay không thấy công nhân quay lại, dù lãnh đạo phường từng hứa cố gắng đưa bếp ăn vào sử dụng trong tháng 9", bà Lộc nói thêm.

Gần 30 học sinh phải chen chúc trong căn phòng vốn là phòng làm việc của Phó hiệu trưởng, chờ ngày trường mới hoàn thiện.

Ông Nguyễn Công Ánh, Chủ tịch UBND xã Nghi Phong (cũ) cho biết, trong quá trình triển khai, dự án phải điều chỉnh một số hạng mục nên tiến độ bị kéo dài so với kế hoạch ban đầu.

Theo ông Ánh, trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã Nghi Phong thanh toán cho nhà thầu khoảng 10 tỷ đồng. Khi chuyển về phường Vinh Lộc quản lý, công trình đã gần hoàn thiện nhưng lại chưa được bố trí thêm vốn, khiến nhà thầu không thể tiếp tục thi công.

"Chúng tôi rất mong phường quan tâm, ưu tiên dành nguồn vốn cho các trường học để sớm khôi phục thi công và đưa công trình vào sử dụng", ông Ánh nói.

Trường cũ xuống cấp, trường mới chậm tiến độ

Cũng tại phường Vinh Lộc, hơn 700 học sinh Trường THCS Nghi Thái vẫn đang học trong những dãy phòng xuống cấp trầm trọng. Trong khi đó, dự án ngôi trường mới cứ thi công được vài tháng rồi lại dừng, khiến tiến độ kéo dài. "Có lẽ đây là một trong những ngôi trường cũ và xuống cấp nhất ở Nghệ An hiện nay. Còn dãy phòng học mới thì xây mãi vẫn chưa thấy hoàn thiện", ông Nguyễn Hữu Thọ, Hiệu trưởng nhà trường nói.

Dự án xây dựng dãy nhà 3 tầng tại Trường THCS Nghi Thái dang dở.

Trong khi trường vẫn đang phải sử dụng dãy nhà cấp 4, được xây dựng từ gần 40 năm trước.



Theo ông Thọ, trường hiện có hai dãy nhà 2 tầng được xây dựng hơn 25 năm trước, nay tường đã xuất hiện nhiều vết nứt, trần nhà loang lổ, nhiều hạng mục gỉ dù đã thuê thợ sửa chữa nhiều lần nhưng không thể khắc phục triệt để. Không chỉ vậy, dãy nhà cấp 4 xây dựng gần 40 năm trước vẫn phải sử dụng cho đến nay, càng khiến điều kiện học tập của học sinh thêm chật chội và thiếu an toàn.

Trước tình trạng xuống cấp kéo dài, năm học 2023 - 2024, dự án xây dựng dãy nhà học 3 tầng với 9 phòng được khởi công, do UBND xã Nghi Thái (cũ) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Thọ, sau khi giải phóng mặt bằng và thi công phần móng, dự án xuất hiện đơn thư cho rằng hồ sơ chưa đầy đủ, thiếu giám sát cộng đồng. Công trình bị đình chỉ khoảng bốn tháng để rà soát thủ tục.

Dự án nhà đa năng đang xây dở thì nhà thầu dừng thi công, để lại công trình phơi mưa nắng.

Khi được phép thi công trở lại, công nhân làm việc thêm một thời gian rồi tiếp tục dừng vì nhà thầu không được bố trí vốn kịp thời. "Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7 tỷ đồng. Công trình cứ làm rồi nghỉ như thế cho đến nay", ông Thọ nói.

Ngoài hạng mục này, trường còn có dự án nhà đa năng diện tích gần 600m², tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2025 trên khu đất từng là sân tập thể dục. Đến tháng 6/2025, khi mới xây xong bốn bức tường, công trình dừng thi công mà nhà trường không được thông báo lý do. Gần nửa năm nay không có công nhân quay lại.

Do phải nhường mặt bằng cho công trình nhà đa năng, học sinh phải học thể dục ngay khu vực gần cổng trường. Trong khi đó, sân trường vốn chật, dãy phòng học 3 tầng chưa hoàn thiện và phần quây tôn công trường tiếp tục chiếm diện tích. "Nhà trường rất mong các dự án sớm được tháo gỡ để đưa vào sử dụng", ông Thọ nói.

Trao đổi về thực trạng này, ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch UBND phường Vinh Lộc cho biết, phường đã tiếp nhận phản ánh từ Trường mầm non Nghi Phong và Trường THCS Nghi Thái.

Theo ông Hoàng, nguyên nhân chính xuất phát từ việc trước đây UBND các xã với vai trò chủ đầu tư không có nguồn vốn đối ứng, khiến nhà thầu phải tạm dừng thi công.

"Riêng hai dự án xây dựng dãy phòng học của Trường Mầm non Nghi Phong và Trường THCS Nghi Thái cơ bản hoàn thiện. Tới đây, phường sẽ làm việc với nhà thầu để đôn đốc, sớm hoàn thiện và đưa công trình vào sử dụng. Còn dự án nhà đa năng tại Trường THCS Nghi Thái hiện chúng tôi đang rà soát lại toàn bộ hồ sơ, thủ tục liên quan", ông Hoàng cho hay.