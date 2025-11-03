Trường tiền tỷ phơi mưa nắng vì thiếu phòng học

Con đường dẫn vào Trường THCS Nghi Ân cơ sở 2 nhỏ hẹp, thường xuyên bị đọng nước.



Học trong nhà đa chức năng xuống cấp

Những ngày cuối tháng 10, sau cơn mưa lớn, nước chảy loang khắp hành lang, sàn lớp học của dãy nhà hai tầng. Mái tôn bị bão xé rách, gió lùa qua từng vết hở. Cô Lê Việt Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Ân chỉ tay lên trần, giọng đầy lo lắng, "Trường xây lâu lắm rồi, mái tôn hư hỏng mà chưa có kinh phí khắc phục. Còn trường mới thì lại không thể chuyển ra vì thiếu phòng học và nhiều hạng mục chưa hoàn thiện".

Học sinh phải học tạm trong thư viện trường.

Trường hiện có hơn 800 học sinh, chia thành 20 lớp. Sau đợt bão vừa qua, một số phòng học bị mưa dột, nhà trường phải tận dụng phòng đọc ngăn tạm cho học sinh học. "Năm nay còn xoay xở được, nhưng sang năm, dự kiến tăng thêm hai lớp thì không biết lấy đâu ra chỗ nữa", cô Hồng nói.

Cô Hồng cho biết thêm, nỗi lo của giáo viên không chỉ là thiếu phòng học, mà là sự an toàn cho cả thầy và trò. Những vết nứt chi chít trên tường, hệ thống điện cũ kỹ, quạt trần lắc lư nguy cơ rơi rụng, khiến ai cũng nơm nớp. "Mái tôn bị bão tốc, hệ thống điện phải sửa tạm, nhà vệ sinh thì thiếu…, mong mỏi lớn nhất của chúng tôi là sớm được chuyển sang ngôi trường mới để dạy và học yên tâm hơn", cô Hồng nói.

Dãy phòng học của Trường THCS Nghi Ân xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Sau nhiều năm sử dụng, ngôi trường đã xuống cấp nghiêm trọng.

Thế nhưng, nghịch lý ở chỗ, cách ngôi trường cũ chỉ chừng một cây số, cơ sở 2 của trường là một dãy nhà ba tầng mới xây khang trang nhưng lại đang bỏ không suốt hơn một năm nay. "Chuyển ra đó thì không đủ phòng, ở lại đây thì lo sập. Nhà trường đành thuê người trông coi trường mới, tốn thêm kinh phí mà cũng không biết khi nào mới được sử dụng. Nghe nói sẽ có giai đoạn hai, nhưng chưa ai biết bao giờ mới khởi công", cô Hồng cho biết.

Trường tiền tỷ phơi mưa nắng

Theo ghi nhận của phóng viên, ngôi trường mới là một dãy nhà ba tầng, gồm 18 phòng học nằm giữa cánh đồng rộng. Con đường bê tông dẫn vào trường nhỏ, đã xuống cấp, mỗi khi mưa lại đọng nước, lầy lội. Ngoài dãy nhà chính, khuôn viên chỉ có thêm nhà xe và phòng bảo vệ, xung quanh trống trải, cỏ mọc um tùm.

Trường cũ xuống cấp, học sinh phải học tạm trong phòng đọc, trong khi cơ sở 2 đã hoàn thành hơn một năm nay vẫn bị bỏ không.

Dù vừa hoàn thành hơn một năm, công trình đã sớm mang dấu vết thời gian, tường loang lổ, nhiều vết nứt chạy dài, một vài mảng sơn bong tróc.

Theo bà Bành Thị Thúy Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Ân (giai đoạn 2020 - 2025), việc xây mới trường là cần thiết bởi cơ sở cũ đã xuống cấp nghiêm trọng. Thế nhưng, điều khiến cô bất ngờ là suốt quá trình triển khai, nhà trường… hoàn toàn không được biết.

"Trước đó, lãnh đạo xã Nghi Ân cũ có nói sơ qua trong hai cuộc họp giao ban bí thư chi bộ rằng sẽ xây trường mới, nhưng không nói rõ thời điểm, vị trí hay quy mô ra sao. Tất cả chỉ dừng lại ở lời thông tin miệng trong cuộc họp chung, không có bất kỳ văn bản nào gửi cho trường", cô Hà kể.

Không chỉ xây thiếu phòng học mà các phòng cũng được xây rất nhỏ, diện tích không đủ so với các Thông tư quy định về phòng học.

Phải đến khoảng tháng 9/2024, khi một phụ huynh tình cờ nhắc chuyện "trường mới sắp xong", cô Hà mới cử hiệu phó đi kiểm tra. "Không ngờ đúng thật. Lúc ấy, công trình gần như hoàn thiện. Chúng tôi hỏi Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh thì họ cũng ngạc nhiên, nói không hề hay biết", cô Hà nói.

Ít ngày sau, ngày 2/10/2024, UBND xã Nghi Ân cũ bất ngờ mời lãnh đạo trường đến cơ sở 2 để nghiệm thu, bàn giao và yêu cầu chuyển về dạy học, đồng thời trả lại mặt bằng cơ sở 1 cho xã sử dụng. Tuy nhiên, phía nhà trường không đồng thuận.

Dù mới hoàn thành hơn một năm, nhưng dãy nhà 3 tầng đã lộ rõ dấu vết thời gian, với nhiều mảng tường hoen ố và xuất hiện các vết nứt.

"Trường mới chỉ có 18 phòng học, trong khi hiện tại chúng tôi có hơn 20 lớp. Bàn ghế cũng chưa đủ, đường vào trường còn lầy lội, hệ thống điện chưa hoàn thiện, chưa kể thiếu các phòng chức năng, nhà vệ sinh, khu hiệu bộ… Cơ sở như thế không thể đáp ứng được yêu cầu dạy học theo chương trình phổ thông 2018", cô Hà nêu rõ trong biên bản làm việc.

Theo hồ sơ, dự án giai đoạn 1 trị giá gần 25 tỷ đồng, gồm một dãy nhà 3 tầng, tổng diện tích hơn 1.900 m² cùng cổng, hàng rào, nhà xe và phòng bảo vệ. Nhưng với 20 lớp hiện tại, số phòng đã thiếu, chưa kể học sinh tăng mỗi năm. Nhà hiệu bộ, khu đa năng, sân thể dục… đều chưa có.

Ngày 5/2/2025, UBND xã Nghi Ân tiếp tục yêu cầu chuyển sang cơ sở mới, song 100% cán bộ, giáo viên đều thống nhất phản đối. Họ kiến nghị hoàn thiện thêm các hạng mục tối thiểu để đảm bảo việc dạy học, nhưng đến nay chưa được giải quyết. "Phòng học mới xây cũng nhỏ hơn quy định, nhiều chi tiết không đạt chuẩn", cô Hà nói thêm.

Theo ông Nguyễn Thế Thân, Chủ tịch UBND phường Vinh Phú, sau khi tiếp nhận các kiến nghị từ Trường THCS Nghi Ân, phường đã tổ chức họp, rà soát và đang xây dựng phương án tạm thời để giải quyết trước mắt.

Theo đó, trong thời gian tới, địa phương dự kiến chuyển một phần học sinh sang cơ sở mới. "Riêng giai đoạn 2 của dự án, phường đã đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, nhưng việc có được phê duyệt hay không sẽ còn phụ thuộc vào quyết định của tỉnh", ông Thân nói.