Khó xác định cụ thể thức ăn nào là món gây ngộ độc ở quán cơm gà Trâm Anh

Theo Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa, tổng cộng số người ngộ độc phải đến các cơ sở y tế là 369 người.

Vi khuẩn gây ngộ độc là Salmonella spp, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus được tìm thấy trong cơm, gà xé, sốt trứng, rau dưa chua, hành phi.

Qua điều tra từ các bệnh viện, bệnh nhân nhập viện đều có triệu chứng lâm sàng chính là đau bụng, tiêu chảy nhiều lần phân lỏng, buồn nôn, nôn, sốt, mệt lả. Tất cả các bệnh nhân này đều có điểm chung là ăn cơm gà tại quán cơm gà Trâm Anh. Như vậy, bước đầu xác định cơ sở gây ra vụ ngộ độc là quán cơm gà Trâm Anh. Bữa ăn gây ngộ độc là buổi trưa và chiều ngày 11 và 12/3.

Thực đơn của quán ngày 11 và 12/3 gồm có các món cơm, gà xé, gà nướng, mắm, sốt trứng, rau dưa chua, hành phi. Do quán bán ăn tại chỗ và bán mang về, không in phiếu thu nên chủ cơ sở không thống kê được số lượng người đã mua và sử dụng thức ăn do quán chế biến trong 2 ngày này.

Bệnh nhân ngộ độc nặng ở quán cơm gà Trâm Anh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm đã tiến hành lấy các mẫu và gửi Viện Pasteur Nha Trang để kiểm nghiệm gồm 4 mẫu thực phẩm, 4 mẫu bàn tay, các mẫu nước ngày 11/3, và các mẫu hành phi, rau (dưa chua) gà luộc, gà nướng ngày 12/3.

Qua điều tra, phân tích cho thấy, các món ăn trên khay thức ăn có thể nhiễm khuẩn chéo lẫn nhau. Mặt khác, quán Trâm Anh có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng không thực hiện việc lưu mẫu thức ăn nên đoàn điều tra không lấy mẫu được từng món ăn riêng biệt của bữa ăn là nguyên nhân gây ngộ độc.

Đối với mẫu cơm gà còn lại do bệnh nhân bị ngộ độc cung cấp thì được để chung với món ăn khác trong hộp cơm gà, nên cũng có thể xảy ra tình trạng nhiễm chéo giữa các món ăn.

Quán cơm gà Trâm Anh bị đóng cửa sau vụ ngộ độc.

Từ các phân tích trên, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Khánh Hòa cho biết, không đủ cơ sở khoa học để xác định cụ thể thức ăn nào là thức ăn gây ngộ độc, chỉ có thể nhận định chung, món ăn nguyên nhân ngộ độc là cơm gà (gồm cơm, gà xé, gà nướng, mắm, sốt trứng, rau dưa chua, hành phi).

Kết quả điều tra cũng cho thấy có đến 228 người bị ngộ độc có thời gian ủ bệnh trên 24 giờ, địa phương không ghi nhận tình trạng ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí tại khu vực quán cơm Trâm Anh kinh doanh.

Hiện quán cơn gà Trâm Anh đã bị đình chỉ hoạt động, Phòng Y tế thành phố Nha Trang và các cơ quan có liên quan đang tiến hành các bước xử lý vi phạm đối với quán cơm gây ngộ độc cho khách này.