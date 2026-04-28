Thu giữ 122 cây muội hồng tại một nhà dân ở Thanh Hóa
GĐXH - Lực lượng kiểm lâm ở Thanh Hóa phát hiện, thu giữ 122 cây muội hồng không có giấy tờ hợp pháp tại nhà một người dân.
Ngày 28/4, Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, vừa kiểm tra, thu giữ 122 cây muội hồng trong vườn 1 nhà dân.
Trước đó, đơn vị nhận được tin báo từ người dân về việc tại khu vườn của gia đình anh Y. (thôn Nội 2, xã Hồ Vương, Thanh Hóa) xuất hiện tình trạng tập kết nhiều cây muội hồng, nghi phục vụ hoạt động kinh doanh.
Lực lượng chức năng kiểm tra khu vườn, phát hiện và thu giữ 122 cây muội hồng không có giấy tờ hợp pháp. Lực lượng kiểm lâm lập biên bản, tịch thu toàn bộ số cây muội hồng.
Như Chuyên trang Gia đình và Xã hội đưa tin, cây muội hồng chỉ là cây bụi thân gỗ và được xem như lâm sản phụ. Tuy nhiên, do giá trị bị "thổi" lên trên mạng xã hội nên nhiều người bất chấp nguy hiểm để vào rừng khai thác.
Để lấy được cây muội hồng, người khai thác phải tiếp cận các khu vực địa hình hiểm trở, vách đá cheo leo; sử dụng dây thừng hoặc các dụng cụ leo núi để tiếp cận vị trí cây mọc rồi đào bật gốc cây ra khỏi các khe đá.
Quá trình này thường diễn ra trong điều kiện địa hình dốc đứng, người khai thác phải treo mình trên các vách đá trong thời gian dài để đào gốc cây. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến trượt chân, rơi xuống vực sâu hoặc bị đá rơi gây thương tích, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, từ cuối tháng 12/2025 đến nay, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn đã phát hiện và xử lý hơn 30 vụ vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép cây muội hồng, thu giữ trên 280 cây và xử phạt hành chính gần 150 triệu đồng.
Cây muội hồng (tên khoa học Syzygium myrtifolium, thuộc họ Sim) một loài cây tự nhiên, thân gỗ thường mọc ở các khu vực núi đá vôi, bám vào các khe đá, sườn núi hoặc vách đá cao. Cây có dáng nhỏ nhắn, tán lá cân đối, thân xù xì tạo cảm giác cổ kính, đặc biệt là sắc lá non đỏ hồng nổi bật giữa nền lá xanh mượt khi trưởng thành.
Những cây có dáng đẹp, thân già, rễ bám đá được một số người chơi cây cảnh săn tìm, khiến giá bán trên mạng xã hội bị đẩy lên cao. Từ đó, xuất hiện tình trạng một số người tìm vào các khu vực rừng tự nhiên để đào bới, khai thác cây muội hồng mang ra ngoài tiêu thụ.
Tin sáng 28/4: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu từ 1/7; Dựng chuyện bị cướp để 'ôm' tiền hàng, nam shipper bị lật tẩyThời sự
GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Công an TPHCM lập hồ sơ xử lý một nam nhân viên giao hàng về hành vi báo tin giả bị cướp nhằm chiếm đoạt tiền hàng.