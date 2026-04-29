Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô giảm sâu nhất bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về?

Thời tiết Hà Nội thế nào khi không khí lạnh tràn về?

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, sáng nay (29/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ phổ biến 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc:

Ngày 29/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nhiệt độ: Đông Bắc Bộ phổ biến 20–23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 21–24 độ. Trời mát.

Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh Thủ đô Hà Nội mức nhiệt thấp nhất 21-23 độ. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết Hà Nội

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, sáng có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; sau không mưa, trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt tăng dần trong ngày cao nhất lên 30 độ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới chính xác

Thứ Năm, ngày 30/4/2026: Trời nhiều mây, không mưa. Trưa chiều hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 21-29 độ.

Thứ Sáu, ngày 1/5/2026: Trời nhiều mây, có mưa nhẹ. Trưa chiều hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 21-31 độ.

Thứ Bảy, ngày 2/5/2026: Trời nhiều mây, có mưa nhẹ. Trưa chiều hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 22-33 độ.

