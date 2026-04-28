Tin sáng 28/4: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu từ 1/7; Dựng chuyện bị cướp để 'ôm' tiền hàng, nam shipper bị lật tẩy
GĐXH - Bộ Nội đề xuất từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Công an TPHCM lập hồ sơ xử lý một nam nhân viên giao hàng về hành vi báo tin giả bị cướp nhằm chiếm đoạt tiền hàng.
Hình phạt cho tài xế vượt rào chắn đường sắt ở Quảng Ngãi
Theo VTC News, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.T (SN 1989, trú xã Bình Sơn) - tài xế cố tình vượt đường sắt khi tín hiệu đèn đã đỏ, gác chắn đã hạ.
Khoảng 10h50 ngày 26/4, tại khu vực gác chắn Km900+360, một đoàn xe đám cưới đi từ Quốc lộ 1 rẽ vào đường nhánh về hướng thôn Trì Bình. Đến đoạn đường ngang tiếp giáp đường sắt, đèn giao thông chuyển đỏ, gác chắn hạ xuống nhưng N.T.T vẫn cố tình lái ô tô chạy qua.
Lúc này, xe bị kẹt trong khu vực đường ray khi thanh chắn đường sắt hạ hai đầu. Rất may, sau vài phút mắc kẹt, T lái ô tô thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi tàu hỏa lao đến.
Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế này cho biết mượn xe của em vợ để chở người quen đi đám cưới. Tại cơ quan công an, T nhận thức và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.
Lương hưu tăng thế nào từ 1/7/2026?
Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, Bộ Nội vụ đề xuất phương án tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026.
Theo dự thảo, tất cả các nhóm thụ hưởng sẽ được tăng 8% trên mức đang nhận. Nhóm này gồm người hưởng lương hưu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, người làm công tác cơ yếu; cán bộ cấp xã và người hoạt động không chuyên trách; người hưởng trợ cấp mất sức lao động; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; cùng một số nhóm đang hưởng trợ cấp hàng tháng khác.
Với nhóm người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh theo quy định mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng được điều chỉnh tăng thêm như sau:
Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng.
Tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.
Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.
Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
NLĐO đưa tin, Bệnh viện Mắt VISI (TPHCM) vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân N.T.T.A (37 tuổi ở Bến Tre) tổn thương mắt nghiêm trọng do ong ruồi chích trực tiếp vào nhãn cầu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10.
Theo chị T.A, buổi chiều khi đang trên đường đón con đi học, một con ong ruồi bất ngờ bay thẳng vào mắt. Ban đầu, bệnh nhân chỉ cảm thấy mắt cộm nhẹ như có dị vật. Tuy nhiên, sau khi về nhà, các triệu chứng xuất hiện ngày càng rõ rệt như xốn mắt, đau nhức, chảy nước mắt liên tục, thị lực giảm nhanh và vùng mắt sưng phù.
Chị T.A đã đến một số phòng khám tư nhân để xử lý, tình trạng không cải thiện. Sau đó, gia đình đã quyết định đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Mắt VISI (TPHCM) để được thăm khám.
Tại bệnh viện, qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận thị lực mắt phải của bệnh nhân vẫn đạt 10/10, trong khi mắt trái (mắt bị ong đốt) chỉ còn 3/10, xuất hiện dị vật là ngòi nọc ong dài khoảng 2mm đâm xuyên qua giác mạc và cắm vào tiền phòng mắt.
Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy dị vật khẩn cấp, đồng thời bảo tồn được thể thủy tinh và các cấu trúc nội nhãn quan trọng.
Thời tiết nắng nóng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tại khu vực Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 3/5, khu vực Tây Bắc có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22 - 24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; từ đêm 2/5 tăng lên 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất dao động 28 - 31 độ C, từ ngày 2/5 tăng lên 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 30/4 có mưa, mưa rào rải rác ở phía Nam; từ ngày 1/5 trời nắng, ngày 03/5 có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, từ đêm 2/5 tăng lên 24 - 27 độ C; cao nhất từ 27 - 30 độ C, sau đó tăng lên 32 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 30/4 có mưa, mưa rào rải rác ở phía Bắc; từ ngày 1/5 ngày nắng, ngày 3/5 có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C, ngày 3/5 có nơi trên 35 độ C.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 30/4, Nam Bộ có nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, riêng Nam Bộ 25 - 28 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C, riêng Nam Bộ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Tại Hà Nội, thời tiết chủ đạo là ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24 độ C, từ đêm 2/5 tăng lên 24 - 26 độ C; cao nhất 29 - 31 độ C, từ ngày 2/5 tăng lên 31 - 33 độ C.
Dựng chuyện bị cướp để 'ôm' tiền hàng, nam shipper bị lật tẩy
Theo TPO, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự lập hồ sơ xử lý một nam nhân viên giao hàng về hành vi báo tin giả bị cướp nhằm chiếm đoạt tiền hàng.
Vào tối 26/4, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo từ gia đình về việc N.M.C (SN 2002) bị hai đối tượng lạ mặt chặn đường, đạp ngã xe và cướp khoảng 6-7 triệu đồng cùng một điện thoại di động khi nam thanh niên này đang đi "giao hàng" vào chiều cùng ngày.
Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Phú Giáo phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh vụ việc.
Tuy nhiên, qua điều tra, công an xác định không có dấu hiệu của một vụ cướp như trình báo nên chuyển hướng điều tra.
Làm việc với cơ quan công an, C thừa nhận đã dựng chuyện bị cướp do đang cần tiền trả nợ. Để tạo lòng tin, C về nói chuyện với gia đình và đích thân dẫn bố đến công an trình báo.
Vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.
