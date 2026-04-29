Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, khu vực nào là tâm điểm mưa lớn?

Thứ tư, 07:25 29/04/2026 | Thời sự
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 1500m khu vực Bắc Bộ có mưa dông. Dự báo khu vực vùng núi có mưa to đi kèm thời tiết cực đoan như mưa đá, sấm sét.

Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết, sau một ngày oi nóng khu vực Bắc Bộ xảy ra mưa dông khả năng kèm theo lốc xoáy và mưa đá.

Nguyên nhân do không khí lạnh yếu nén chặt rãnh áp thấp xuống kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao 1500m, sự tranh chấp giữa các khối khí tạo điều kiện cho mây dông phát triển mạnh.

Từ đêm qua và sáng nay khu vực Bắc Bộ có mưa dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm. Ở vùng núi những nơi như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu có mưa to trên 100mm. Những khu vực này mưa to khả năng đi kèm với thời tiết cực đoan như lốc sét và mưa đá.

Ngoài gây mưa, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ giảm từ 1-3 độ so với ngày hôm qua. Ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và hầu khắp các phường khác nhiệt độ phổ biến từ 26-30 độ, thời tiết mát dịu.

Thời tiết hôm nay tại khu vực Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng, trong đó nóng nhất là phường Biên Hòa và phường Phước Long của tỉnh Đồng Nai, phường Tân Ninh của tỉnh Tây Ninh với mức nhiệt 37 độ. Còn phường Bến Thành (TPHCM) và các nơi khác phổ biến trong khoảng 35-36 độ.

Về chiều mưa dông xảy ra vài nơi. Mưa sau ngày nắng nóng cần đề phòng với lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Tại khu vực Trung Bộ, vùng mưa tập trung ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, lượng mưa có nơi vượt 50mm.

Từ khu vực Đà Nẵng đến Lâm Đồng thời tiết trưa nay có nắng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 27-30 độ. Chiều tối có thể có mưa dông, trong mưa dông cần đề phòng lốc xoáy và mưa đá.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc nhiều nơi có mưa to. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 29/4 đến ngày 30/4:

- Khu vực Bắc Bộ: Có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực từ Thanh Hóa và đến TP Huế: Đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vài nơi.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Nam Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng; riêng chiều tối 30/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 30/4 đến ngày 8/5:

- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa vài nơi, riêng thời kỳ từ khoảng ngày 3-4/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời kỳ từ 30/4-2/5 chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

GĐXH - Hôm nay thời tiết miền Bắc trở nên mát mẻ sau chuỗi ngày oi nóng do nhiều nơi có mưa dông mạnh. Dự báo nhiều nơi có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

GĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội và nhiều nơi khu vực Bắc Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi mưa to trên 40mm. Nhiệt độ giảm nhẹ.

GĐXH - Lực lượng kiểm lâm ở Thanh Hóa phát hiện, thu giữ 122 cây muội hồng không có giấy tờ hợp pháp tại nhà một người dân.

GĐXH - Ngày 28/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tập huấn, triển khai các nhiệm vụ giải quyết "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố.

GĐXH - Vướng mắc mặt bằng, giá vật liệu leo thang, cùng với cơ chế thay đổi... khiến tuyến đường ven biển liên tục lỡ hẹn.

GĐXH - Ngày 28/4, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 21, chính thức bãi bỏ một phần nội dung tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2025/TT-BCT (ban hành ngày 13/3/2025) liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh miền Bắc có mưa dông nhiều nơi. Đến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nắng xuất hiện nhiều hơn khiến không khí nóng dần lên.

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Công an TPHCM lập hồ sơ xử lý một nam nhân viên giao hàng về hành vi báo tin giả bị cướp nhằm chiếm đoạt tiền hàng.

GĐXH - Ngày 28/4, UBND phường Kim Liên (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa công bố hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn, trong khoảng thời gian từ ngày 12/3 đến 17/4.

Kết thúc 2 ngày nghỉ cuối tuần kết hợp với nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ đầu giờ chiều 27/4, lượng lớn người dân trở về Hà Nội khiến các cửa ngõ Thủ đô ken đặc phương tiện.

GĐXH - Hoạt động thuyền rồng trên sông Hương luôn thu hút du khách trong và ngoài nước khi đến Huế. Để bảo đảm an toàn, lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra phương tiện, tuần tra kiểm soát và giám sát hoạt động xuất bến.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh yếu gây mưa rào và dông trước đợt nghỉ lễ 30/4-1/5.

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Công an TPHCM lập hồ sơ xử lý một nam nhân viên giao hàng về hành vi báo tin giả bị cướp nhằm chiếm đoạt tiền hàng.

