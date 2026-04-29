Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, khu vực nào là tâm điểm mưa lớn?

Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc

Theo bản tin dự báo thời tiết, sau một ngày oi nóng khu vực Bắc Bộ xảy ra mưa dông khả năng kèm theo lốc xoáy và mưa đá.

Nguyên nhân do không khí lạnh yếu nén chặt rãnh áp thấp xuống kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao 1500m, sự tranh chấp giữa các khối khí tạo điều kiện cho mây dông phát triển mạnh.

Từ đêm qua và sáng nay khu vực Bắc Bộ có mưa dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm. Ở vùng núi những nơi như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Lai Châu có mưa to trên 100mm. Những khu vực này mưa to khả năng đi kèm với thời tiết cực đoan như lốc sét và mưa đá.

Ngoài gây mưa, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ giảm từ 1-3 độ so với ngày hôm qua. Ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và hầu khắp các phường khác nhiệt độ phổ biến từ 26-30 độ, thời tiết mát dịu.

Thời tiết hôm nay tại khu vực Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng, trong đó nóng nhất là phường Biên Hòa và phường Phước Long của tỉnh Đồng Nai, phường Tân Ninh của tỉnh Tây Ninh với mức nhiệt 37 độ. Còn phường Bến Thành (TPHCM) và các nơi khác phổ biến trong khoảng 35-36 độ.

Về chiều mưa dông xảy ra vài nơi. Mưa sau ngày nắng nóng cần đề phòng với lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Tại khu vực Trung Bộ, vùng mưa tập trung ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, lượng mưa có nơi vượt 50mm.

Từ khu vực Đà Nẵng đến Lâm Đồng thời tiết trưa nay có nắng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 27-30 độ. Chiều tối có thể có mưa dông, trong mưa dông cần đề phòng lốc xoáy và mưa đá.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc nhiều nơi có mưa to.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 29/4 đến ngày 30/4:

- Khu vực Bắc Bộ: Có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực từ Thanh Hóa và đến TP Huế: Đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vài nơi.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực Nam Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng; riêng chiều tối 30/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 30/4 đến ngày 8/5:

- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa vài nơi, riêng thời kỳ từ khoảng ngày 3-4/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời kỳ từ 30/4-2/5 chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

