Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh miền Bắc có mưa dông nhiều nơi. Đến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nắng xuất hiện nhiều hơn khiến không khí nóng dần lên.
Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc
Theo bản tin dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh miền Bắc có mưa dông ở nhiều nơi.
Khoảng đêm 28/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.
Không khí lạnh tác động mưa mở rộng khắp khu vực Bắc Bộ, cường độ mưa rất to, có nơi trên 100mm. Hình thái thời tiết này cũng xảy ra tại Bắc Trung Bộ trong ngày và đêm 29/4.
Do có mưa, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 20–23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến 21–24 độ.
Thời tiết Hà Nội: Từ chiều tối ngày 28/4 đến sáng 29/4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22–24 độ.
Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khoảng thời gian này Bắc Bộ thời tiết tương đối thuận lợi; mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi, trưa chiều trời nắng.
Ngày 3/5, khu vực Tây Bắc nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, có nơi dưới 21 độC; từ đêm 2/5, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ tăng lên 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, từ 2/5 dao động 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Ngày 30/4, Thanh Hóa đến TP Huế có mưa, mưa rào rải rác ở phía Nam. Từ 1/5, các địa phương này có nắng, ngày 3/5 nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, từ đêm 2/5 phổ biến 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, từ 2/5 dao động 32-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào rải rác ở phía Bắc trong ngày 30/4. Từ ngày 1/5, khu vực này ngày nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng lên trong ngày 3/5, nắng xuất hiện nóng. Chiều tối và đêm, người dân ở các địa phương này cần đề phòng những cơn mưa rào và dông xuất hiện bất chợt ở một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, ngày 3/5 có nơi trên 35 độ C.
Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, ngày 30/4, Nam Bộ nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, Nam Bộ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, Nam Bộ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Thời tiết Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, từ đêm 2/5 dao động 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C. Từ ngày 2/5 phổ biến 31-33 độ C.
