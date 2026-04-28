Bộ Công thương chính thức bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư 18 từ ngày mai 29/4
GĐXH - Ngày 28/4, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 21, chính thức bãi bỏ một phần nội dung tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2025/TT-BCT (ban hành ngày 13/3/2025) liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Cụ thể, Bộ Công thương chính thức bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư 18. Quy định này chính thức có hiệu lực từ ngày mai (29/4).
Việc điều chỉnh này đồng nghĩa "dầu hỏa" không còn nằm trong phạm vi điều chỉnh tại quy định tương ứng của Thông tư 18.
Đáng chú ý, trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã quyết định tạm ngưng quy định liên quan đến điều hành giá dầu hỏa, đến hết ngày 28/4/2026.
Theo đó, mặt hàng này tạm thời không được áp dụng cơ chế điều hành giá theo công thức giá cơ sở như các mặt hàng xăng dầu chủ chốt khác.
Những động thái trên cho thấy cơ quan quản lý đang từng bước điều chỉnh chính sách đối với mặt hàng dầu hỏa, theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn thị trường và nhu cầu sử dụng trong giai đoạn hiện nay.
Vì sao tuyến đường ven biển Thanh Hóa liên tục lỡ hẹn?Thời sự - 52 phút trước
GĐXH - Vướng mắc mặt bằng, giá vật liệu leo thang, cùng với cơ chế thay đổi... khiến tuyến đường ven biển liên tục lỡ hẹn.
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5Thời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh miền Bắc có mưa dông nhiều nơi. Đến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nắng xuất hiện nhiều hơn khiến không khí nóng dần lên.
Tin sáng 28/4: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu từ 1/7; Dựng chuyện bị cướp để 'ôm' tiền hàng, nam shipper bị lật tẩyThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Công an TPHCM lập hồ sơ xử lý một nam nhân viên giao hàng về hành vi báo tin giả bị cướp nhằm chiếm đoạt tiền hàng.
Nhà hàng Dookki, Golden Gate và nhiều quán ăn tại Hà Nội bị xử phạt do vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩmThời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Ngày 28/4, UBND phường Kim Liên (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa công bố hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn, trong khoảng thời gian từ ngày 12/3 đến 17/4.
Dòng phương tiện nối dài trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Giỗ TổThời sự - 17 giờ trước
Kết thúc 2 ngày nghỉ cuối tuần kết hợp với nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ đầu giờ chiều 27/4, lượng lớn người dân trở về Hà Nội khiến các cửa ngõ Thủ đô ken đặc phương tiện.
CSGT Huế siết kiểm soát điều kiện hoạt động thuyền rồng, đảm bảo an toàn khách du lịchThời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Hoạt động thuyền rồng trên sông Hương luôn thu hút du khách trong và ngoài nước khi đến Huế. Để bảo đảm an toàn, lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra phương tiện, tuần tra kiểm soát và giám sát hoạt động xuất bến.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng không khí lạnh?Thời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh yếu gây mưa rào và dông trước đợt nghỉ lễ 30/4-1/5.
Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du khách tấp nập đến Hà Nội thăm quanThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Mới qua 2 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25–27/4), Hà Nội ghi nhận đông đảo du khách, tập trung chủ yếu tại các khu thăm quan di tích, văn hóa – lịch sử.
Tin sáng 27/4: Sự thật bất ngờ vụ cụ bà báo mất vàng ở Quảng Trị; Bé trai 3 tuổi ở Thái Nguyên đi lạc xuyên đêmThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trình báo mất 2 chỉ vàng và 17,5 triệu đồng, cụ bà ở Quảng Trị khiến công an vào cuộc khẩn trương. Kết quả xác minh sau đó gây bất ngờ; Sau 14 giờ tìm kiếm, bé trai 3 tuổi mất tích tại xã Văn Lang đã được tìm thấy...
Dự báo thời tiết 10 ngày tới Hà Nội và cả nước: Người dân Thủ đô hứng chịu thời tiết cực đoan, Sài Gòn vẫn nắng nóngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới, cả nước có mưa dông kèm theo lốc sét, gió giật, vùng núi còn có mưa đá. Trong khi TPHCM vẫn nắng nóng trong 2 ngày tới.
Sắc đỏ phủ kín phố phường Hà Nội chào mừng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5Thời sự
GĐXH - Những ngày cuối tháng Tư, khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội, đặc biệt tại Hoàn Kiếm, đồng loạt rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Không chỉ trên hiên nhà, dãy phố, sắc đỏ còn lan tỏa vào các siêu thị, trung tâm thương mại, tạo nên không khí lễ hội sôi động, trang nghiêm giữa lòng đô thị.