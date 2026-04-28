Bộ Công thương chính thức bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư 18 từ ngày mai 29/4

Bộ Công thương thông tin gì về kịch bản điều hành xăng dầu trong nước khi giá thế giới vượt ngưỡng 200 USD/thùng GĐXH - Tại họp báo thường kỳ quý I/2026 chiều 9/4, Bộ Công Thương đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến nguồn cung, hoạt động nhập khẩu cũng như công tác điều hành giá xăng dầu trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động.

Cụ thể, Bộ Công thương chính thức bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư 18. Quy định này chính thức có hiệu lực từ ngày mai (29/4).

Việc điều chỉnh này đồng nghĩa "dầu hỏa" không còn nằm trong phạm vi điều chỉnh tại quy định tương ứng của Thông tư 18.

Những động thái trên cho thấy cơ quan quản lý đang từng bước điều chỉnh chính sách đối với mặt hàng dầu hỏa, theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn thị trường và nhu cầu sử dụng trong giai đoạn hiện nay.

Đáng chú ý, trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã quyết định tạm ngưng quy định liên quan đến điều hành giá dầu hỏa, đến hết ngày 28/4/2026.

Theo đó, mặt hàng này tạm thời không được áp dụng cơ chế điều hành giá theo công thức giá cơ sở như các mặt hàng xăng dầu chủ chốt khác.

