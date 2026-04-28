Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bộ Công thương chính thức bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư 18 từ ngày mai 29/4

Thứ ba, 10:48 28/04/2026 | Thời sự
Ma Thị Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngày 28/4, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 21, chính thức bãi bỏ một phần nội dung tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2025/TT-BCT (ban hành ngày 13/3/2025) liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể,  Bộ Công thương chính thức bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư 18. Quy định này chính thức có hiệu lực từ ngày mai (29/4). 

Việc điều chỉnh này đồng nghĩa "dầu hỏa" không còn nằm trong phạm vi điều chỉnh tại quy định tương ứng của Thông tư 18.

Bộ Công Thương chính thức bãi bỏ 'dầu hỏa' - Ảnh 2.

Những động thái trên cho thấy cơ quan quản lý đang từng bước điều chỉnh chính sách đối với mặt hàng dầu hỏa, theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn thị trường và nhu cầu sử dụng trong giai đoạn hiện nay.

Đáng chú ý, trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng đã quyết định tạm ngưng quy định liên quan đến điều hành giá dầu hỏa, đến hết ngày 28/4/2026.

Theo đó, mặt hàng này tạm thời không được áp dụng cơ chế điều hành giá theo công thức giá cơ sở như các mặt hàng xăng dầu chủ chốt khác.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top