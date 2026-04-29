Cận cảnh công trường thoát nước xuyên tâm giữa lòng Hà Nội, 'chạy nước rút' để giảm ngập khu vực cận phố cổ
GĐXH - Những ngày cuối tháng 4, trên các trục phố trung tâm như Quang Trung, Phan Chu Trinh, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các dải rào tôn kéo dài, máy móc hoạt động liên tục, công nhân chia ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án thoát nước xuyên tâm – một trong những giải pháp nhằm giảm ngập cho khu vực cận phố cổ Hà Nội.
Theo ghi nhận của phóng viên tại dự án xây dựng cống thoát nước mới, đoạn thi công Phan Chu Trinh, Quang Trung, Tràng Thi..., các dải rào tôn kéo dài, máy móc hoạt động liên tục, công nhân chia ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án thoát nước xuyên tâm.
Phần giữa lòng đường được quây kín bằng rào chắn cố định theo từng đoạn dài hàng chục mét. Bên trong, các hố đào sâu lộ rõ hệ thống cống hộp kích thước lớn đang dần hình thành.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:
Video: Cận cảnh công trường thi công dự án thoát nước giữa lòng phố Phan Chu Trinh (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các trận mưa lớn có xu hướng gia tăng về cường độ và tần suất, Hà Nội đang đẩy mạnh hàng loạt giải pháp tổng thể, từ nâng cấp hạ tầng thoát nước ngầm đến triển khai các dự án chống ngập khẩn cấp. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục quan trọng trước ngày 30/4/2026 và đưa vào vận hành trước mùa mưa bão năm nay, phấn đấu giảm khoảng 60% các điểm úng ngập nội thành thông qua việc nâng cấp hệ thống thoát nước và xây dựng hồ điều hòa.
Trước đó, ngày 28/4, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) đã đồng loạt vận hành thử 5 trạm bơm chống ngập được triển khai theo lệnh khẩn cấp, nhằm kiểm tra kỹ thuật trước khi toàn bộ hệ thống chính thức đưa vào hoạt động.
Trong đó, trạm bơm Cầu Ngà 1 được vận hành thử nghiệm 3 tổ máy, mỗi máy có công suất 2 m³/giây. Đây là công trình có quy mô lớn nhất trong đợt này, dự kiến hỗ trợ chống ngập cho khu vực trọng điểm phía Tây thành phố với diện tích khoảng 225ha, bao gồm khu đô thị Vinsmart, các khu A, B, D Lê Trọng Tấn, dọc Đại lộ Thăng Long và một phần khu dân cư Tây Mỗ.
Cùng ngày, Sở Xây dựng cũng tổ chức chạy thử nhiều trạm bơm mới và được nâng cấp tại các hồ và khu vực như Đền Lừ, Đống Đa, Thành Công, Thủ Lệ, Đầm Chuối, Tai Trâu, Ba Đồng Tép, Bắc An Khánh, Nghĩa Tân, Công viên Cầu Giấy, CV1, Thanh Liệt và Mai Dịch.
Việc đưa các trạm bơm này vào vận hành thử giúp nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho khu vực nội đô.
Đáng chú ý, nhờ hệ thống trạm bơm mới, nhiều hồ điều hòa đã có thể hạ mực nước xuống mức thấp nhất, qua đó tăng dung tích trữ nước, chủ động đón mưa lớn và giảm áp lực úng ngập cho khu vực xung quanh.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật được giao làm chủ đầu tư 3 dự án khẩn cấp chống ngập trong năm 2026, với tổng cộng 40 hạng mục. Các hạng mục bao gồm nâng cấp hệ thống thoát nước, xây mới và cải tạo các trạm bơm, xây dựng 2 bể điều tiết, đồng thời sửa chữa lớn trạm bơm Yên Sở.
Sau 75 ngày đêm thi công liên tục "3 ca, 4 kíp", huy động tối đa nhân lực và thiết bị, đến nay các đơn vị đã cơ bản hoàn thành 36/40 hạng mục.
Bốn hạng mục còn lại cùng các công việc hoàn thiện dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 15/5/2026, tạo tiền đề để toàn bộ hệ thống chống ngập của thành phố vận hành đồng bộ, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mùa mưa bão sắp tới.
Hà Nội 'mạnh tay' kiểm soát hoạt động giết mổ, trách nhiệm của từng cơ quan, xã phường ra sao?Thời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Ngày 28/4, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu chấn chỉnh toàn diện công tác kiểm soát giết mổ, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, gắn rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.
Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, khu vực nào là tâm điểm mưa lớn?Thời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 1500m khu vực Bắc Bộ có mưa dông. Dự báo khu vực vùng núi có mưa to đi kèm thời tiết cực đoan như mưa đá, sấm sét.
Thu giữ 122 cây muội hồng tại một nhà dân ở Thanh HóaThời sự - 20 giờ trước
GĐXH - Lực lượng kiểm lâm ở Thanh Hóa phát hiện, thu giữ 122 cây muội hồng không có giấy tờ hợp pháp tại nhà một người dân.
Hà Nội: Giải quyết đến cùng 'điểm nghẽn' an toàn thực phẩm, đo bằng kết quảThời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Ngày 28/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tập huấn, triển khai các nhiệm vụ giải quyết "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố.
Vì sao tuyến đường ven biển Thanh Hóa liên tục lỡ hẹn?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Vướng mắc mặt bằng, giá vật liệu leo thang, cùng với cơ chế thay đổi... khiến tuyến đường ven biển liên tục lỡ hẹn.
Bộ Công thương chính thức bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư 18 từ ngày mai 29/4Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 28/4, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 21, chính thức bãi bỏ một phần nội dung tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2025/TT-BCT (ban hành ngày 13/3/2025) liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh miền Bắc có mưa dông nhiều nơi. Đến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nắng xuất hiện nhiều hơn khiến không khí nóng dần lên.
Tin sáng 28/4: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu từ 1/7; Dựng chuyện bị cướp để 'ôm' tiền hàng, nam shipper bị lật tẩyThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Công an TPHCM lập hồ sơ xử lý một nam nhân viên giao hàng về hành vi báo tin giả bị cướp nhằm chiếm đoạt tiền hàng.
Nhà hàng Dookki, Golden Gate và nhiều quán ăn tại Hà Nội bị xử phạt do vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩmThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 28/4, UBND phường Kim Liên (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa công bố hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn, trong khoảng thời gian từ ngày 12/3 đến 17/4.
Dòng phương tiện nối dài trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Giỗ TổThời sự - 1 ngày trước
Kết thúc 2 ngày nghỉ cuối tuần kết hợp với nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ đầu giờ chiều 27/4, lượng lớn người dân trở về Hà Nội khiến các cửa ngõ Thủ đô ken đặc phương tiện.
Tin sáng 28/4: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu từ 1/7; Dựng chuyện bị cướp để 'ôm' tiền hàng, nam shipper bị lật tẩyThời sự
GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Công an TPHCM lập hồ sơ xử lý một nam nhân viên giao hàng về hành vi báo tin giả bị cướp nhằm chiếm đoạt tiền hàng.