Cận cảnh công trường thoát nước xuyên tâm giữa lòng Hà Nội, 'chạy nước rút' để giảm ngập khu vực cận phố cổ

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các trận mưa lớn có xu hướng gia tăng về cường độ và tần suất, Hà Nội đang đẩy mạnh hàng loạt giải pháp tổng thể, từ nâng cấp hạ tầng thoát nước ngầm đến triển khai các dự án chống ngập khẩn cấp. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục quan trọng trước ngày 30/4/2026 và đưa vào vận hành trước mùa mưa bão năm nay, phấn đấu giảm khoảng 60% các điểm úng ngập nội thành thông qua việc nâng cấp hệ thống thoát nước và xây dựng hồ điều hòa.

Trước đó, ngày 28/4, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) đã đồng loạt vận hành thử 5 trạm bơm chống ngập được triển khai theo lệnh khẩn cấp, nhằm kiểm tra kỹ thuật trước khi toàn bộ hệ thống chính thức đưa vào hoạt động.

Trong đó, trạm bơm Cầu Ngà 1 được vận hành thử nghiệm 3 tổ máy, mỗi máy có công suất 2 m³/giây. Đây là công trình có quy mô lớn nhất trong đợt này, dự kiến hỗ trợ chống ngập cho khu vực trọng điểm phía Tây thành phố với diện tích khoảng 225ha, bao gồm khu đô thị Vinsmart, các khu A, B, D Lê Trọng Tấn, dọc Đại lộ Thăng Long và một phần khu dân cư Tây Mỗ.

Cùng ngày, Sở Xây dựng cũng tổ chức chạy thử nhiều trạm bơm mới và được nâng cấp tại các hồ và khu vực như Đền Lừ, Đống Đa, Thành Công, Thủ Lệ, Đầm Chuối, Tai Trâu, Ba Đồng Tép, Bắc An Khánh, Nghĩa Tân, Công viên Cầu Giấy, CV1, Thanh Liệt và Mai Dịch.

Việc đưa các trạm bơm này vào vận hành thử giúp nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho khu vực nội đô.

Đáng chú ý, nhờ hệ thống trạm bơm mới, nhiều hồ điều hòa đã có thể hạ mực nước xuống mức thấp nhất, qua đó tăng dung tích trữ nước, chủ động đón mưa lớn và giảm áp lực úng ngập cho khu vực xung quanh.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật được giao làm chủ đầu tư 3 dự án khẩn cấp chống ngập trong năm 2026, với tổng cộng 40 hạng mục. Các hạng mục bao gồm nâng cấp hệ thống thoát nước, xây mới và cải tạo các trạm bơm, xây dựng 2 bể điều tiết, đồng thời sửa chữa lớn trạm bơm Yên Sở.

Sau 75 ngày đêm thi công liên tục "3 ca, 4 kíp", huy động tối đa nhân lực và thiết bị, đến nay các đơn vị đã cơ bản hoàn thành 36/40 hạng mục.

Bốn hạng mục còn lại cùng các công việc hoàn thiện dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 15/5/2026, tạo tiền đề để toàn bộ hệ thống chống ngập của thành phố vận hành đồng bộ, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mùa mưa bão sắp tới.