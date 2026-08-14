H'Hen Niê: 'Có con rồi mới càng thương ba mẹ' GĐXH - H'Hen Niê mới đây đã trải lòng về tình yêu gia đình và những hy sinh của cha mẹ sau khi đón con gái đầu lòng.

Từ khi làm mẹ, trang cá nhân của H'Hen Niê xuất hiện ngày càng nhiều những khoảnh khắc đời thường xoay quanh con gái Harley. Không chỉ ghi lại hành trình lớn lên từng ngày của con, nàng hậu còn đặc biệt thích chia sẻ những biểu cảm ngộ nghĩnh, thậm chí không ngại "dìm hàng" ái nữ.

Mới đây, H'Hen Niê hào hứng thông báo Harley 10 tháng tuổi mới chính thức nhú chiếc răng đầu tiên. Đính kèm chia sẻ là loạt ảnh cận mặt cô bé với biểu cảm đáng yêu: cười tít mắt, há miệng như muốn "khoe" chiếc răng sữa đầu tiên khiến mẹ bật cười.

Biểu cảm hài hước của con gái H'Hen Niê khi "khoe" chiếc răng sữa đầu tiên.

H'Hen Niê dí dỏm viết: "He he, các bạn của con 10 tháng là mọc lắm lắm cái răng rồi, còn con thì hơi nổi loạn xíu, con mới mọc một cái cho vui thôi nè. Giờ con mắc khoe quá, khi nào cũng nhe nhe cái răng của con cho cả nhà xem ạ". Nàng hậu còn hài hước kể thêm về chiếc răng mới nhú của con gái: "Răng cửa này của con tuti mẹ la đau quá trời".

Qua cách kể chuyện của H'Hen Niê, một cột mốc phát triển bình thường của em bé cũng trở thành câu chuyện vui nhộn. Thay vì so sánh việc mọc răng của Harley với những em bé cùng độ tuổi, nàng hậu người Ê-đê vui vẻ gọi con gái là "hơi nổi loạn", bởi đến 10 tháng cô bé mới chịu khoe chiếc răng đầu tiên.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Harley "chiếm sóng" trang cá nhân của mẹ bằng những biểu cảm hài hước. Thời gian gần đây, H'Hen Niê thường xuyên ghi lại đủ khoảnh khắc của con gái từ chu môi, phun cơm, chảy nước miếng cho đến chăm chú "hóng chuyện". Có lúc cô bé còn bắt chước mẹ ho, khiến những người xung quanh không nhịn được cười.

Mới 10 tháng tuổi nhưng bé Harley - con gái H'Hen Niê đã sở hữu cả "bộ sưu tập" biểu cảm khiến khán giả thích thú.

Từ ngày có Harley, H'Hen Niê cũng cho thấy một hình ảnh khác so với thời điểm trước khi làm mẹ. Bên cạnh những hoạt động công việc, nàng hậu dành nhiều thời gian ghi lại từng thay đổi nhỏ của con.

H'Hen Niê cũng không xây dựng hình ảnh con gái theo hướng lúc nào cũng phải thật chỉn chu trước ống kính. Ngược lại, cô thoải mái chia sẻ cả những khoảnh khắc "khó đỡ" nhất của Harley. Chính sự tự nhiên này khiến những câu chuyện về hai mẹ con trở nên gần gũi, giống như cuốn nhật ký nhỏ ghi lại hành trình trưởng thành của cô bé.

Tháng 9/2025, vợ chồng H'Hen Niê chào đón con gái đầu lòng Harley. Sau thời gian tập trung chăm sóc em bé, nàng hậu đã dần trở lại với công việc nhưng luôn cố gắng cân bằng giữa sự nghiệp và vai trò làm mẹ.

Khoảnh khắc con gái H'Hen Niê gây sốt với mặt kính "buồn cả thế giới".







