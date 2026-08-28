Khoảnh khắc đẹp ngỡ ngàng của nữ diễn viên từng chạm mốc 60 kg

Lê Nguyễn Bảo Ngọc vào thẳng Top 40 Miss World 2026Đẹp -
GĐXH - Chiến thắng mới nhất của Lê Nguyễn Bảo Ngọc tại Miss World 2026 đã giúp cô vào thẳng Top 40 của cuộc thi.
Visual Ngọc Xuân trong sự kiện mới đây. Nguồn: Ngọc Xuân.
Sự thay đổi này từng nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, thay vì cố giữ một hình tượng quen thuộc, Ngọc Xuân dường như đang thoải mái thử nghiệm với nhiều màu sắc khác nhau, từ diện mạo đến phong cách thời trang.
Nhìn vào những hình ảnh gần đây, dễ nhận thấy Ngọc Xuân trông gọn gàng và sắc nét hơn so với thời điểm cô từng chia sẻ chạm mốc 60kg hồi tháng 4. Gương mặt mỹ nhân này cũng thon hơn, đường nét vì thế trở nên rõ ràng và cuốn hút hơn.
GĐXH - Chiến thắng mới nhất của Lê Nguyễn Bảo Ngọc tại Miss World 2026 đã giúp cô vào thẳng Top 40 của cuộc thi.
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