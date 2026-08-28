Khoảnh khắc đẹp ngỡ ngàng của nữ diễn viên từng chạm mốc 60 kg

Thứ sáu, 19:25 28/08/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Ngọc Xuân gây chú ý với khoảnh khắc đẹp tại sự kiện ra mắt phim. Cô khéo léo thể hiện phong cách thời trang hiện đại và tự tin dù từng công khai cân nặng 60 kg.

Khoảnh khắc đẹp ngỡ ngàng của nữ diễn viên từng chạm mốc 60 kg - Ảnh 1.Trúc Anh 'Mắt biếc' gây ngỡ ngàng với visual xinh đẹp hậu giảm cân

Trúc Anh thoải mái khoe vóc dáng hiện tại trong video mới nhất.

Ngọc Xuân lột xác ấn tượng với cân nặng 60kg và phong cách thời trang mới - Ảnh 1.

Ngọc Xuân (sinh năm 1999) từng được biết đến với vai Miền trong "Ngày xưa có một chuyện tình" (2024). Bên cạnh đó, Ngọc Xuân cũng được nhiều khán giả ví như "Triệu Lệ Dĩnh phiên bản Việt" nhờ những đường nét có nhiều điểm tương đồng với mỹ nhân Hoa ngữ.

Ngọc Xuân lột xác ấn tượng với cân nặng 60kg và phong cách thời trang mới - Ảnh 2.

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Ngọc Xuân xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh ở TP.HCM bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Ngọc Xuân lột xác ấn tượng với cân nặng 60kg và phong cách thời trang mới - Ảnh 3.

Người đẹp diện áo siêm y màu đỏ, trang điểm nhẹ, để tóc ngắn và xuất hiện với vẻ ngoài vừa ngọt ngào, vừa có chút cá tính. Mái tóc ngắn giúp tổng thể của Ngọc Xuân trông hiện đại hơn, nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung và trong veo vốn là điểm đặc trưng của cô.

Visual Ngọc Xuân trong sự kiện mới đây. Nguồn: Ngọc Xuân.

Ngọc Xuân lột xác ấn tượng với cân nặng 60kg và phong cách thời trang mới - Ảnh 4.

Trước đó, hồi tháng 4, Ngọc Xuân từng khiến nhiều người bất ngờ khi công khai cân nặng 60kg trên trang cá nhân.

Ngọc Xuân lột xác ấn tượng với cân nặng 60kg và phong cách thời trang mới - Ảnh 5.

Trong loạt ảnh được đăng cách đây vài tháng, cô xuất hiện với vóc dáng đầy đặn hơn, gương mặt cũng có phần bầu bĩnh và tràn đầy sức sống. Cô khi ấy còn để tóc ngắn, kết hợp cùng phong cách jeans có phần cá tính, khác khá xa hình ảnh "nàng thơ" mà khán giả từng quen thuộc.

Ngọc Xuân lột xác ấn tượng với cân nặng 60kg và phong cách thời trang mới - Ảnh 6.
Ngọc Xuân lột xác ấn tượng với cân nặng 60kg và phong cách thời trang mới - Ảnh 7.

Sự thay đổi này từng nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, thay vì cố giữ một hình tượng quen thuộc, Ngọc Xuân dường như đang thoải mái thử nghiệm với nhiều màu sắc khác nhau, từ diện mạo đến phong cách thời trang.

Ngọc Xuân lột xác ấn tượng với cân nặng 60kg và phong cách thời trang mới - Ảnh 8.
Ngọc Xuân lột xác ấn tượng với cân nặng 60kg và phong cách thời trang mới - Ảnh 9.

Nhìn vào những hình ảnh gần đây, dễ nhận thấy Ngọc Xuân trông gọn gàng và sắc nét hơn so với thời điểm cô từng chia sẻ chạm mốc 60kg hồi tháng 4. Gương mặt mỹ nhân này cũng thon hơn, đường nét vì thế trở nên rõ ràng và cuốn hút hơn.

Ngọc Xuân lột xác ấn tượng với cân nặng 60kg và phong cách thời trang mới - Ảnh 10.

Dạo gần đây, bên cạnh việc tiếp tục đóng phim, Ngọc Xuân vẫn xuất hiện tại một số sự kiện, đồng thời tham gia các hoạt động quảng cáo và thời trang.

Ngọc Xuân lột xác ấn tượng với cân nặng 60kg và phong cách thời trang mới - Ảnh 11.

Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Xuân vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật khá đều đặn. Cô cũng đang có thêm những dự án điện ảnh mới, cho thấy diễn xuất vẫn là hướng đi được cô tập trung theo đuổi.

 

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