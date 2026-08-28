Khoảnh khắc đẹp ngỡ ngàng của nữ diễn viên từng chạm mốc 60 kg

Ngọc Xuân (sinh năm 1999) từng được biết đến với vai Miền trong "Ngày xưa có một chuyện tình" (2024). Bên cạnh đó, Ngọc Xuân cũng được nhiều khán giả ví như "Triệu Lệ Dĩnh phiên bản Việt" nhờ những đường nét có nhiều điểm tương đồng với mỹ nhân Hoa ngữ.