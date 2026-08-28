Lê Nguyễn Bảo Ngọc vào thẳng Top 40 Miss World 2026

| Đẹp
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Chiến thắng mới nhất của Lê Nguyễn Bảo Ngọc tại Miss World 2026 đã giúp cô vào thẳng Top 40 của cuộc thi.

Ở phần thi Top Model của Miss World 2026 với sự tham gia của 111 người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, đại diện nước chủ nhà là Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã giành chiến thắng tại khu vực châu Á - châu Đại Dương. Thành tích này giúp người đẹp Việt Nam nhận suất vào thẳng Top 40 Miss World lần thứ 73. 

Ba người đẹp chiến thắng Top Model ở các khu vực còn lại vào Top 40 Hoa hậu Thế giới 2026 là Tamunosoye Karibi-George (Nigeria), Indira Ampiot (Pháp) và Joheirry Mola (Cộng hòa Dominica). Đến hiện tại, 10 người đẹp đầu tiên giành vé vào Top 40 trước chung kết gồm: Việt Nam, Philippines, Anh, Pháp, Đức, Nigeria, Nam Phi, Cộng hòa Dominica, Puerto Rico, Trinidad và Tobago.

Bảo Ngọc vào Top 40 Miss World 2026: Hành trình lịch sử của Hoa hậu Bảo Ngọc - Ảnh 1.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc lọt Top 40 Miss World 2026.

Chiến thắng của Bảo Ngọc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế. Sau khi kết quả được công bố, hình ảnh đại diện Việt Nam cùng khoảnh khắc được xướng tên ở vị trí cao nhất khu vực nhận về nhiều lượt tương tác từ người hâm mộ.

Nhiều khán giả quốc tế gửi lời chúc mừng Bảo Ngọc, đồng thời đánh giá cao màn trình diễn của cô tại Top Model. Không ít ý kiến cho rằng người đẹp Việt Nam sở hữu phong thái tự tin, khả năng làm chủ sân khấu tốt và những bước catwalk chắc chắn. Đây được xem là yếu tố giúp Bảo Ngọc nổi bật giữa dàn thí sinh mạnh của khu vực châu Á - châu Đại Dương.

Bảo Ngọc vào Top 40 Miss World 2026: Hành trình lịch sử của Hoa hậu Bảo Ngọc - Ảnh 2.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đang có hành trình ấn tượng tại Miss World 2026.

Trước đó, Bảo Ngọc từng lọt Top 20 Head to Head Challenge, Top 23 ở phần thi Tài năng tại Miss World 2026.

Bảo Ngọc là đại diện Việt Nam tại Miss World 2026. Người đẹp sinh năm 2001 tại Cần Thơ, cao 1,85 m, từng giành ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022. Cô được biết đến với thành tích học tập nổi bật, khả năng ngoại ngữ và nhiều hoạt động xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực môi trường và phát triển thanh niên.

(Ảnh FB nhân vật)

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