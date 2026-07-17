Khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình Á hậu Tú Anh trong chuyến du lịch Singapore

Về Á hậu Tú Anh, hơn một thập kỷ kể từ khi giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2012, cô vẫn là một trong những người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Không còn hoạt động nghệ thuật dày đặc như trước, cô lựa chọn cuộc sống bình yên bên gia đình nhỏ nhưng vẫn giữ được sức hút nhờ nhan sắc ngày càng rạng rỡ và hình ảnh chỉn chu.