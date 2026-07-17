Khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình Á hậu Tú Anh trong chuyến du lịch Singapore

Thứ sáu, 13:59 17/07/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Bà Khuê Tú (mẹ của Á hậu Tú Anh) mới đây đã chia sẻ những hình ảnh gia đình trong chuyến nghỉ hè tại Singapore. Đặc biệt, hai em bé đáng yêu của gia đình Á hậu Tú Anh thu hút sự chú ý của khán giả.

Gia đình Á hậu Tú Anh đi nghỉ hè ở Singapore - Ảnh 1.Á hậu Tú Anh xinh như búp bê

GĐXH - Lựa chọn tự tay trang điểm và tạo điểm nhấn bằng má hồng kiểu điệu đà, Á hậu Tú Anh xuất hiện xinh đẹp như búp bê và vô cùng "hack tuổi" khi lên hình.

Gia đình Á hậu Tú Anh đi nghỉ hè ở Singapore - Ảnh 1.

Gia đình Á hậu có kỳ nghỉ hè thú vị ở Singapore. Hai em bé nhà người đẹp có vẻ ngoài đáng yêu khiến khán giả chú ý.

Gia đình Á hậu Tú Anh đi nghỉ hè ở Singapore - Ảnh 2.

Về Á hậu Tú Anh, hơn một thập kỷ kể từ khi giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2012, cô  vẫn là một trong những người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Không còn hoạt động nghệ thuật dày đặc như trước, cô lựa chọn cuộc sống bình yên bên gia đình nhỏ nhưng vẫn giữ được sức hút nhờ nhan sắc ngày càng rạng rỡ và hình ảnh chỉn chu.

Gia đình Á hậu Tú Anh đi nghỉ hè ở Singapore - Ảnh 3.

Được biết, năm 2018, người đẹp kết hôn với doanh nhân Gia Lộc. Sau khi lập gia đình, Tú Anh chủ động thu hẹp các hoạt động trong showbiz để dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm và nuôi dạy con trai. Đây cũng là thời điểm cô gần như vắng bóng tại các sự kiện giải trí, chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt hoặc các chương trình mang tính thiện nguyện.

Gia đình Á hậu Tú Anh đi nghỉ hè ở Singapore - Ảnh 4.

Hiện tại, cuộc sống của Á hậu gắn liền với vai trò người vợ, người mẹ. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên chồng con, những chuyến du lịch gia đình hay các hoạt động đời thường. 

Gia đình Á hậu Tú Anh đi nghỉ hè ở Singapore - Ảnh 5.

Hình ảnh ấy nhận được nhiều sự đồng cảm bởi sự gần gũi, nhẹ nhàng và tích cực.

Gia đình Á hậu Tú Anh đi nghỉ hè ở Singapore - Ảnh 6.

Ngoài bản thân chăm sóc gia đình, Á hậu Tú Anh cũng được bố mẹ hỗ trợ trong việc chăm sóc con cái.

Gia đình Á hậu Tú Anh đi nghỉ hè ở Singapore - Ảnh 7.

Á hậu Tú Anh luôn cảm thấy hạnh phúc và đủ đầy khi có bố mẹ ở bên.

Gia đình Á hậu Tú Anh đi nghỉ hè ở Singapore - Ảnh 8.

Bố mẹ Á hậu Tú Anh cũng gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài trẻ đẹp, tinh thần lạc quan tích cực dù đã bước sang tuổi hưu. Đặc biệt, chị Khuê Tú - mẹ Á hậu Tú Anh luôn là động lực, là hậu phương vững chắc trong con đường phát triển bản thân của con gái.

Gia đình Á hậu Tú Anh đi nghỉ hè ở Singapore - Ảnh 10.Ngắm vẻ đáng yêu của con gái Á hậu Tú Anh trong bộ ảnh sinh nhật tròn một tuổi

GĐXH - Á hậu Tú Anh nhân sinh nhật con gái đã có lời nhắn nhủ khiến khán giả đọc xong ai cũng tâm đắc, đúng là "con cái luôn là món quà quý giá".

 

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