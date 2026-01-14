Mới nhất
Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn khiến 9 người thương vong

Thứ tư, 13:22 14/01/2026 | Thời sự
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Rạng sáng 14/1, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến cao tốc qua địa phận tỉnh Thanh Hóa khiến 4 người tử vong và 5 người bị thương. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy thảm kịch bắt nguồn từ hàng loạt thói quen lái xe tùy tiện, coi thường pháp luật của cả ba tài xế liên quan.

Ngày 14/1, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 03h40 phút sáng tại Km 334+300 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn (hướng từ Thanh Hóa đi Hà Nội), thuộc địa phận xã Đồng Tiến.

Đây là đoạn đường có dải phân cách cứng, mỗi chiều đường chỉ có 2 làn xe chạy và không có làn dừng khẩn cấp. Thời điểm trên, chiếc xe khách 15 chỗ mang biển kiểm soát 38C-229.33 chở theo 11 hành khách đang di chuyển với tốc độ khoảng 75-80km/h trên làn đường bên phải.

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn khiến 9 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 9 người thương vong.

Mặc dù đoạn đường bằng phẳng, không có chướng ngại vật và tầm nhìn thoáng, nhưng do thiếu chú ý quan sát, khi phát hiện phía trước có xe đầu kéo (loại xe ben) biển kiểm soát 35A-463.11 đang dừng đỗ, tài xế xe khách đã xử lý quá muộn. Dù cố đánh lái sang làn bên trái để tránh, nhưng phần đầu bên phải xe khách vẫn va chạm mạnh vào đuôi chiếc xe ben đang dừng.

Sau cú va chạm đầu tiên, một chiếc xe đầu kéo khác mang biển kiểm soát 36C-111.46 kéo theo rơ-moóc đi phía sau đã lao tới đã không kịp hãm phanh, đâm thẳng vào hông bên phải của xe khách và tiếp tục húc trực diện vào đuôi chiếc xe ben phía trước.

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn khiến 9 người thương vong - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ hàng loạt lỗi của các tài xế.

Va chạm liên hoàn đã khiến 3 chiếc xe hư hỏng nặng, biến dạng. Hậu quả là 4 người đã tử vong, 5 người khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc và khám nghiệm hiện trường. Qua đánh giá sơ bộ, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ tai nạn đến từ "lỗi hỗn hợp" của cả ba phương tiện.

Cụ thể, tài xế xe khách đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc quan sát, không đảm bảo tốc độ và khoảng cách an toàn dẫn đến chuyển hướng không kịp thời. Đối với tài xế xe đầu kéo biển số 35A-463.11, việc dừng đỗ xe trên làn đường xe chạy mà không bật đèn cảnh báo hay đặt vật cảnh báo nguy hiểm.

Trong khi đó, tài xế xe đầu kéo đi sau cùng (biển số 36C-111.46) cũng mắc lỗi phổ biến là bám đuôi quá sát, không giữ khoảng cách an toàn để xử lý tình huống bất ngờ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, khiến một phụ nữ và em nhỏ tử vong.

