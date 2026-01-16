Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Khởi đầu Bính Ngọ 2026 với những ngọt ngào mãi vui vừa lạ vừa quen cùng Perfetti Van Melle

Thứ sáu, 16:30 16/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ

Perfetti Van Melle giới thiệu bộ sưu tập quà Tết với thông điệp “Ngọt ngào kẹo Tết, yêu thương về nhà” với những giá trị truyền thống, những vị kẹo quen được làm mới bằng ngôn ngữ hiện đại, gần gũi hơn để thắt chặt kết nối nhiều thế hệ.

Biến tấu hương vị quen, chào năm mới Bính Ngọ 2026 an lành

Nhắc đến Perfetti Van Melle, không thể không nhắc đến những vị kẹo huyền thoại gắn liền với "ký ức ngọt ngào" của nhiều gia đình Việt như Alpenliebe Sữa Caramen, Dâu Kem, hay vị kẹo sáng tạo đậm "DNA Việt" như Muối ớt cùng nhiều vị kẹo của loạt thương hiệu Alpenliebe, Chupa Chups, Mentos, Golia. Hướng về giá trị truyền thống của ngày Tết Việt, mùa Tết năm nay, Alpenliebe lan tỏa thông điệp "Yêu thương về nhà", Chupa Chups gửi gắm lời chúc "May mắn đầu năm", và Mentos mang đến tinh thần "Phấn khởi du xuân".

Khởi đầu Bính Ngọ 2026 với những ngọt ngào mãi vui vừa lạ vừa quen cùng Perfetti Van Melle - Ảnh 1.

Mỗi thông điệp mà Alpenliebe, Chupa Chups, Mentos, Golia gửi gắm đều là một mảnh ghép quan trọng, góp phần tạo nên một bức tranh Tết 2026 trọn vẹn về cảm xúc, niềm vui và sự kết nối.

Tết 2026, Alpenliebe ra mắt phiên bản Alpenliebe Caramel & Milk kẹo mềm, biến tấu từ dòng caramel đặc trưng với chất kẹo mềm dẻo tan chảy khi thưởng thức. Với người mê trái cây, kẹo Alpenliebe Kem Quả Mọng, Dưa hấu & Cam không thể thiếu trong mùa Tết Bính Ngọ 2026 này. Alpenliebe Dưa hay Dứa là một điểm nhấn đầy mới mẻ và thú vị cho mùa lễ hội năm nay khi được sáng tạo trên concept "xé túi mù" đang "on trend". Ăn kẹo không chỉ đơn giản là thưởng thức vị kẹo mà còn thôi thúc, đầy bất ngờ, tò mò, thêm vui, thêm hứng khởi những ngày đầu năm mới.

Đặc biệt, những fan trung thành của dòng kẹo nổi tiếng Alpenliebe Jelly "Bùng vị trái cây, mềm dai nhai đã" Tết này hẳn sẽ bùng nổ trải nghiệm khi có đến 3 phiên bản mới được ra mắt: Biển xanh long lanh - Tím đào - Tím nho. Màu sắc phiên bản nào cũng rực rỡ, sinh động, tươi vui với nhiều hình dáng ngộ nghĩnh, cảm giác mềm dai nhai đã, bùng nổ vị trái cây, rất thích hợp để khai vị trong những khoảnh khắc gặp mặt, trò chuyện đầu năm cho một mùa Tết đầy tích cực, tươi mới.

Khởi đầu Bính Ngọ 2026 với những ngọt ngào mãi vui vừa lạ vừa quen cùng Perfetti Van Melle - Ảnh 2.

3 phiên bản Biển xanh long lanh - Tím đào - Tím nho của kẹo Alpenliebe Jelly hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm thú vị, bùng nổ hương vị chinh phục các tín đồ kẹo dẻo.

Tết 2026: Khi kẹo Tết trở thành trải nghiệm gắn kết yêu thương

Năm Bính Ngọ 2026 là năm của những chú Ngựa mạnh mẽ, bền bỉ. Theo Ngũ hành trong văn hóa Á Đông, Ngựa thuộc hành hỏa, biểu thị cho nguồn năng lượng luôn dồi dào, tinh thần "bất khả chiến bại". Năm mới, người Việt thường chúc nhau "Mã đáo thành công" thay lời chúc hành trình cả năm suôn sẻ, thành công.

Khởi đầu Bính Ngọ 2026 với những ngọt ngào mãi vui vừa lạ vừa quen cùng Perfetti Van Melle - Ảnh 3.

Bộ sưu tập Tết Bính Ngọ 2026 của Perfetti Van Melle hiện đã có mặt tại hệ thống cửa hàng, tạp hóa, siêu thị và các kênh phân phối trên toàn quốc.

Những năm gần đây, Tết với người Việt không chỉ là tinh thần "ăn Tết" mà dần ưu tiên trải nghiệm, chia sẻ và kết nối cảm xúc. Hơn 30 năm đồng hành trong hành trình lưu giữ "ký ức ngọt ngào" của người Việt, Perfetti Van Melle không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu và hòa nhập văn hóa bản địa, từ đó, không chỉ sáng tạo những hương vị kẹo đậm chất Việt mà ngay cả trong từng thiết kế bao bì cũng thể hiện sự thấu hiểu bản sắc sâu sắc.

Mùa Tết Bính Ngọ 2026, Perfetti Van Melle ra mắt những bộ quà Tết mang tính tương tác và trải nghiệm cao. Hộp Quà Chupa Chups Gieo quẻ mang đậm nét văn hóa cầu may đầu năm của người Việt. Mỗi hộp chứa 15 "thẻ" và 15 lời chúc. May mắn hơn, bạn còn có thể tìm thấy những chiếc "thẻ ngựa đỏ" - sít rít siêu quý hiếm mang theo nhiều điều bất ngờ thú vị. Dành tặng nhau Hộp quà Chupa Chups Gieo quẻ, chúng ta trao nhau những niềm vui nhỏ, những khởi đầu tốt đẹp, những điều hứng khởi mới, như một cách quan tâm, như lời chúc ý nhị chúng ta dành cho nhau.

Lấy cảm hứng từ lịch Tết truyền thống, Hộp Quà Tết Hạnh Phúc gồm nhiều ngăn nhỏ, mỗi ngăn là một lời chúc đầu năm cùng mỗi loại kẹo mang ý nghĩa riêng, phù hợp cả với gia đình nhiều thế hệ từ ông bà, bố mẹ đến trẻ nhỏ. Chỉ trong một Hộp Quà, cả 4 thế hệ trong một gia đình có thể tương tác, trải nghiệm cùng nhau, và bất cứ ai, dù ở độ tuổi nào cũng có thể tìm thấy "vị ngọt dành riêng cho mình". Trong những ngày đầu năm chậm rãi, khi cả gia đình cùng được nghỉ ngơi bên nhau, những chiếc kẹo góp phần làm đầy, trọn hơn khoảnh khắc sum vầy.

Hộp Quà Sum Vầy như đưa chúng ta quay ngược thời gian. Những vị kẹo Perfetti Van Melle được nhiều người Việt yêu thích xuất hiện trong diện mạo chiếc hộp đỏ lục giác - những hộp mứt Tết truyền thống huyền thoại xưa. Như một lời nhắc nhớ về những giá trị truyền thống, về nét đẹp văn hoá Tết Việt nhưng không vì thế mà Hộp Quà Sum Vầy tạo cảm giác cũ kỹ, ngược lại, những vị kẹo sáng tạo mới bên trong hộp quà lại là sự kế thừa, phát huy giúp gìn giữ và lan toả những giá trị văn hoá Việt, tinh thần Việt.

Các set Quà Tết Perfetti Van Melle có mức giá hợp lý, phù hợp nhiều nhu cầu biếu tặng khác nhau. Mỗi set quà đều là một thông điệp được gửi trao từ Perfetti Van Melle đến người tặng và người nhận, hơn cả lời chúc "Mã đáo thành công" là mong muốn mang đến niềm vui, sự gắn kết cho cả gia đình, là chất xúc tác ngọt ngào cho niềm vui sum họp.

Công ty TNHH Perfetti Van Melle (Việt Nam)

Địa chỉ: Lô N, Đường 26, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Doanh nghiệp tự giới thiệu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Xe ga 110cc giá 36,5 triệu đồng của Honda đẹp hơn cả SH Mode, rẻ chỉ như Vision, chắc chắn được lòng khách hàng

Xe ga 110cc giá 36,5 triệu đồng của Honda đẹp hơn cả SH Mode, rẻ chỉ như Vision, chắc chắn được lòng khách hàng

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ga 110cc của Honda có thiết kế đẹp long lanh hơn cả Vision và SH Mode, dễ hút khách với mức giá rẻ chỉ từ 36,5 triệu đồng.

Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất, 650 công nhân lao động có được nhận thưởng Tết Nguyên đán 2026?

Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất, 650 công nhân lao động có được nhận thưởng Tết Nguyên đán 2026?

Bảo vệ người tiêu dùng - 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 16/1, thông tin từ Công đoàn Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cho hay, doanh nghiệp vẫn bảo đảm chi trả đầy đủ tiền lương, thực hiện các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

Giá vàng vẫn ở mức cao, nên chọn nhẫn cầu hôn loại nào?

Giá vàng vẫn ở mức cao, nên chọn nhẫn cầu hôn loại nào?

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Việc lựa chọn được một chiếc nhẫn cầu hôn ưng ý không phải là điều đơn giản, đặc biệt là giữa lúc giá cả thị trường vàng, bạc, trang sức có nhiều biến động và xu hướng của xã hội ngày càng thay đổi.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 16/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 16/1/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 16/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng thiết kế sáng tạo, có ABS 2 kênh, TCS sánh ngang SH, rẻ chỉ như Air Blade

Xe ga 150cc giá 49 triệu đồng thiết kế sáng tạo, có ABS 2 kênh, TCS sánh ngang SH, rẻ chỉ như Air Blade

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc giá bán rẻ hơn Honda SH rất nhiều trong khi các trang bị an toàn lại không hề thua kém ‘vua xe ga’ của Honda.

Xe máy điện của Honda sắp về Việt Nam khả năng lội nước siêu đỉnh, pin khỏe sẽ có giá bao nhiêu?

Xe máy điện của Honda sắp về Việt Nam khả năng lội nước siêu đỉnh, pin khỏe sẽ có giá bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện mới toanh của Honda sẽ chính thức bán tại Việt Nam từ tháng 6/2026.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 16 - 18/1/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 16 - 18/1/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày một số khu dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lãi suất tiết kiệm 13 tháng lên tới 9%: Gửi tiết kiệm 200 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?

Lãi suất tiết kiệm 13 tháng lên tới 9%: Gửi tiết kiệm 200 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 16 - 18/1/2026: Nhiều hộ dân cư nằm trong diện cúp điện cả ngày

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 16 - 18/1/2026: Nhiều hộ dân cư nằm trong diện cúp điện cả ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.

Siêu Tiếng Đức: Kho tài liệu miễn phí thuộc hệ sinh thái CMMB Việt Nam

Siêu Tiếng Đức: Kho tài liệu miễn phí thuộc hệ sinh thái CMMB Việt Nam

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

Siêu Tiếng Đức ra đời để giải quyết bài toán thiếu tài liệu chuẩn và lộ trình tự học cho người học tiếng Đức.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 22 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế cổ điển, trang bị động cơ mạnh, pin Graphene, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 22 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế cổ điển, trang bị động cơ mạnh, pin Graphene, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện này không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn được trang bị loạt tính năng hiếm có trong phân khúc với giá bán rẻ.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 16 - 18/1/2026: Nhiều hộ dân cư nằm trong diện cúp điện cả ngày

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 16 - 18/1/2026: Nhiều hộ dân cư nằm trong diện cúp điện cả ngày

Sản phẩm - Dịch vụ
Gửi 100 triệu đồng nhận lãi suất cao nhất 7,7-8,3%: Bất ngờ số tiền nhiều nhất nhận được

Gửi 100 triệu đồng nhận lãi suất cao nhất 7,7-8,3%: Bất ngờ số tiền nhiều nhất nhận được

Giá cả thị trường
Xe máy điện của Honda sắp về Việt Nam khả năng lội nước siêu đỉnh, pin khỏe sẽ có giá bao nhiêu?

Xe máy điện của Honda sắp về Việt Nam khả năng lội nước siêu đỉnh, pin khỏe sẽ có giá bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 giảm mạnh, thấp chưa từng có, chỉ ngang hàng giá rẻ, cơ hội cực hiếm sắm hàng xịn dịp tết Nguyên đán

Giá iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 giảm mạnh, thấp chưa từng có, chỉ ngang hàng giá rẻ, cơ hội cực hiếm sắm hàng xịn dịp tết Nguyên đán

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top